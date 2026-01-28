赤い文字を紡ぐと、ひとつの想いが浮かび上がる。バレンタインにだけ現れる、ショコラのデザートかき氷

九州製氷株式会社グラスショコラフレーズ おいしい氷屋

九州製氷株式会社（本社：福岡市中央区、代表取締役：藤林秀基）が運営する

かき氷専門店「おいしい氷屋 天神南店」は、ミシュランガイド掲載のフレンチ

レストランが手がけるパティスリー ジョルジュ マルソーとのコラボレーション

第2弾として、バレンタイン限定かき氷

「グラスショコラフレーズ ～ほどけるブルーベリーと香りたつカカオニブ～」 を

2026年1月29日（木）～2月14日（土）までの期間・数量限定で発売いたします。

パティシエと氷職人が互いの技を持ち寄り、

「冬にこそ味わってほしいデザートかき氷」をテーマに仕立てた特別な一杯。

ガナッシュを使った濃厚なチョコレートソースと、

艶やかに仕上げたグラサージュショコラソース。

2種類のショコラを重ねることで、ひと口ごとに表情が変わる、奥行きのある

味わいを生み出しました。

氷の中には、ダークチョコムース、ブルーベリーソース、いちごを忍ばせ、

スプーンを進めるたびに、甘さと酸味が、ゆるやかなグラデーションを

描きながらほどけていきます。

さらに、カカオニブの芳ばしい香りが静かに残り、

最後のひと口まで、デザートとしての美しいバランスが続きます。

そして、赤い文字を、そっと拾ってみてください。

この氷が伝えたい言葉が、見えてくるかもしれません。

そんな遊び心を忍ばせた、バレンタイン限定の一杯です。

■ 商品情報

◆新発売

商品名：グラスショコラフレーズ ～ほどけるブルーベリーと香りたつカカオニブ～

販売期間：2026年1月29日（木）～2月14日（土）

〈注意事項〉

※予約は受け付けておりません。

※店舗の状況や機器のメンテナンスにより、提供できない場合がございます。

※告知内容は予告なく変更・終了する場合がございます。

※画像はイメージです。

「おいしい氷屋」について

1946年創業の九州製氷株式会社が、長年に亘って培った「氷づくり」に対する技術や想いを、直接消費者の皆様に届けたいという思いから、2016年に開業した「かき氷専門店」です。

提供するかき氷には、72時間かけてゆっくり凍らせ、空気やミネラル成分（カルシウム、マグネシウム、ナトリウム、カリウムなど）を取り除く作業を何度も繰り返した、純度99.9％の「純氷」を使用しています。その手間ひまかけて作り上げた純氷を、ふわふわ、とろけるような食感になるよう、適切な温度管理、削り方を研究し、おいしいかき氷に仕上げました。

純氷は、食材の個性をごまかしなく映し出す素材です。

その純粋な魅力を最大限に引き出せるようこれからも技を磨き、旬の果物や地元の食材を活かした「驚きと感動のかき氷」を提供し続けたいと考えております。

【店舗概要】

店舗名：おいしい氷屋 天神南店

店舗所在地：〒810-0004 福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ビル1階

営業時間：ホームページをご確認ください。

URL：https://oishiikoori.com/

Instagram：https://instagram.com/oishiikoori/

【会社概要】

会社名：九州製氷株式会社

代表者：代表取締役 藤林 秀基

本社所在地：〒810-0075 福岡市中央区港1丁目7番2号

URL：https://kyuhyo.co.jp/

TEL：092-721-1843

受付時間： 8：00～12：00, 13：00～16：45

【監修】

会社名：株式会社ジョルジュマルソー

代表者：代表取締役総料理長 小西 晃治

本社所在地：〒810-0074 福岡市中央区大手門1丁目1番27号

URL：https://gm.9syoku.com/

TEL：092-721-5857

店舗名：パティスリー・ジョルジュマルソー

代表者：シェフパティシエ 江藤 元紀

店舗所在地：〒810-0004 福岡市中央区渡辺通5-8-19

営業時間：ホームページをご確認ください。

URL：https://gm.9syoku.com/patisserie/

TEL：092-741-5233