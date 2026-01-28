赤い文字を紡ぐと、ひとつの想いが浮かび上がる。バレンタインにだけ現れる、ショコラのデザートかき氷
グラスショコラフレーズ おいしい氷屋
九州製氷株式会社（本社：福岡市中央区、代表取締役：藤林秀基）が運営する
かき氷専門店「おいしい氷屋 天神南店」は、ミシュランガイド掲載のフレンチ
レストランが手がけるパティスリー ジョルジュ マルソーとのコラボレーション
第2弾として、バレンタイン限定かき氷
「グラスショコラフレーズ ～ほどけるブルーベリーと香りたつカカオニブ～」 を
2026年1月29日（木）～2月14日（土）までの期間・数量限定で発売いたします。
パティシエと氷職人が互いの技を持ち寄り、
「冬にこそ味わってほしいデザートかき氷」をテーマに仕立てた特別な一杯。
ガナッシュを使った濃厚なチョコレートソースと、
艶やかに仕上げたグラサージュショコラソース。
2種類のショコラを重ねることで、ひと口ごとに表情が変わる、奥行きのある
味わいを生み出しました。
氷の中には、ダークチョコムース、ブルーベリーソース、いちごを忍ばせ、
スプーンを進めるたびに、甘さと酸味が、ゆるやかなグラデーションを
描きながらほどけていきます。
さらに、カカオニブの芳ばしい香りが静かに残り、
最後のひと口まで、デザートとしての美しいバランスが続きます。
そして、赤い文字を、そっと拾ってみてください。
この氷が伝えたい言葉が、見えてくるかもしれません。
そんな遊び心を忍ばせた、バレンタイン限定の一杯です。
■ 商品情報
◆新発売
商品名：グラスショコラフレーズ ～ほどけるブルーベリーと香りたつカカオニブ～
販売期間：2026年1月29日（木）～2月14日（土）
〈注意事項〉
※予約は受け付けておりません。
※店舗の状況や機器のメンテナンスにより、提供できない場合がございます。
※告知内容は予告なく変更・終了する場合がございます。
※画像はイメージです。
「おいしい氷屋」について
1946年創業の九州製氷株式会社が、長年に亘って培った「氷づくり」に対する技術や想いを、直接消費者の皆様に届けたいという思いから、2016年に開業した「かき氷専門店」です。
提供するかき氷には、72時間かけてゆっくり凍らせ、空気やミネラル成分（カルシウム、マグネシウム、ナトリウム、カリウムなど）を取り除く作業を何度も繰り返した、純度99.9％の「純氷」を使用しています。その手間ひまかけて作り上げた純氷を、ふわふわ、とろけるような食感になるよう、適切な温度管理、削り方を研究し、おいしいかき氷に仕上げました。
純氷は、食材の個性をごまかしなく映し出す素材です。
その純粋な魅力を最大限に引き出せるようこれからも技を磨き、旬の果物や地元の食材を活かした「驚きと感動のかき氷」を提供し続けたいと考えております。
【店舗概要】
店舗名：おいしい氷屋 天神南店
店舗所在地：〒810-0004 福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ビル1階
営業時間：ホームページをご確認ください。
URL：https://oishiikoori.com/
Instagram：https://instagram.com/oishiikoori/
【会社概要】
会社名：九州製氷株式会社
代表者：代表取締役 藤林 秀基
本社所在地：〒810-0075 福岡市中央区港1丁目7番2号
URL：https://kyuhyo.co.jp/
TEL：092-721-1843
受付時間： 8：00～12：00, 13：00～16：45
【監修】
会社名：株式会社ジョルジュマルソー
代表者：代表取締役総料理長 小西 晃治
本社所在地：〒810-0074 福岡市中央区大手門1丁目1番27号
URL：https://gm.9syoku.com/
TEL：092-721-5857
店舗名：パティスリー・ジョルジュマルソー
代表者：シェフパティシエ 江藤 元紀
店舗所在地：〒810-0004 福岡市中央区渡辺通5-8-19
営業時間：ホームページをご確認ください。
URL：https://gm.9syoku.com/patisserie/
TEL：092-741-5233