【2月3日新発売】乳酸菌約500億個配合の「乳酸菌V28」に1週間お試しサイズが登場！乳酸菌の日から始める医師監修の新習慣
株式会社Gift Circle（本社：東京都武蔵野市、代表取締役：橋本将吉）が運営する、医師監修のヘルスケアブランド「ハシモトマサヨシ」は、2026年2月3日（火）の「乳酸菌の日」より、ブランドの代表製品である『乳酸菌V28』を1週間手軽に体験できる新サイズ『乳酸菌V28〈7包入り〉』を新発売いたします。
株式会社Gift Circleが運営する医師監修ブランド「ハシモトマサヨシ」が2026年2月3日（水）より販売するのは、『乳酸菌V28〈7包入り〉』。
これまで30包セットのみで展開していた『乳酸菌V28』を、より手軽にお試しいただける7包入りタイプが新たに登場します。
■ 背景：2月3日「乳酸菌の日」に、健康の土台づくりを
2月3日は「に（2）ゅうさん（3）」の語呂合わせからカゴメ株式会社が制定した「乳酸菌の日」です。
当社では、これまで定期便である30包セットを中心に提供してまいりましたが、
お客様より「毎日続けられるか、まずは試してみたい」「大切な方へのギフトにちょうどいいサイズが欲しい」といった切実な声を多くいただいておりました。
こうしたご要望にお応えすべく、身体の変化を実感し始める目安とされる1週間分をパッケージ化した「7包入り」を展開。
2月3日の「乳酸菌の日」をきっかけに、自分自身の、そして大切な方の身体を労る習慣を提案いたします。
■ 『乳酸菌V28』3つのこだわり
１. 毎日のリズムを内側から支える：乳酸菌約500億個 ＋ 食物繊維約3,000mg
1包に乳酸菌約500億個と、食物繊維約3,000mg（レタス約3個分相当）を配合。
内側からの健やかなリズムをサポートします。
２. 医師監修：多忙な日本人の「栄養」をサポート
食事だけでは補いきれないビタミン・ミネラルを、医師・橋本将吉がバランスよく選定。
医師監修ブランドとして、科学的な視点に基づき、日々の健康維持に寄り添います。
３. 続けたくなる「りんご酢風味 」
健康習慣を無理なく継続できるよう、味わいにもこだわりました。
爽やかなりんご酢風味で、水や炭酸水で割るなど、ライフスタイルに合わせたアレンジが可能で
◼️商品名：乳酸菌V28〈7包入り〉
◼️価格：税込1,620円（※送料 税込 495円、NP後払いでのお支払い手数料 税込 277円）
◼️発売日：2026年2月3日（火）正午～
◼️販売場所：ハシモトマサヨシ公式ホームページ
https://hashimotomasayoshi.co.jp/product/
◼️お召し上がり方：1包（6g）を100mlの水に溶かしてお召し上がりください。
■ 株式会社Gift Circleについて
「健康を、社会の当たり前へ。」をミッションに掲げ、医師・橋本将吉の監修に基づいた健康製品を提供しています。特別なケアとしてではなく、日々の暮らしに自然と溶け込む製品を通じて、持続可能な健康文化を創造します。