会計・税務書籍の検索閲覧サービス「丸善リサーチ」が提携出版社30社・掲載書籍1,000冊を突破

株式会社丸善リサーチサービス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：五味英隆）と株式会社Legal Technology（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：二木康晴）が共同で運営する会計・税務書籍の検索閲覧サービス「丸善リサーチ」は、このたび株式会社ダイヤモンド社と電子配信に関する契約を締結しました。

これにより、丸善リサーチの提携出版社数は30社となり、掲載書籍数は1,000冊を突破しましたのでお知らせいたします。

丸善リサーチは、会計・税務を中心とした専門書籍・実務書をオンライン上で横断的に検索・閲覧できる定額制WEBサービスとして、2023年10月にサービス提供を開始しました。

今回のダイヤモンド社との契約締結により、丸善リサーチでは、会計・税務分野に加え、実務判断の背景となる経営・ビジネス分野の書籍も含めた、より多角的な情報収集が可能となりました。

現在、丸善リサーチでは、掲載書籍数が1,000冊を超え、提携出版社数は30社へと拡大しています。

なお、サービス開始当初は、提携出版社12社・掲載書籍280冊からのスタートでしたが、利用者から寄せられる「実務で使える書籍をより幅広く読みたい」という声や、出版社各社の協力を受けながら、約2年で提携出版社数・掲載冊数を大きく拡充しました。

今後も丸善リサーチは、利用者の要望を起点に、実務の現場で「必要とされる知識や情報」に迅速にアクセスできる環境づくりを進め、書籍ラインナップやサービスのさらなる充実に努めてまいります。

■ 提携出版社一覧（五十音順・30社）

あさ出版、大蔵財務協会、ぎょうせい、公益法人協会、財経詳報社、三修社、実務出版、

新日本法規出版、新日本保険新聞社、清文社、税務経理協会、税理士法人チェスター、

ダイヤモンド社、TAC出版、中央経済社、同文舘出版、東洋経済新報社、日本医事新報社、

日本加除出版、日本実業出版社、日本証券アナリスト協会、

日本能率協会マネジメントセンター、日本法令、野村資産承継研究所、丸善出版、

民事法研究会、ＰＨＰ研究所、法令出版、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング、ロギカ書房

■ 丸善リサーチとは

丸善リサーチは、会計・税務・M&A領域の専門書籍や雑誌をオンライン上で横断的に検索・閲覧できる定額制WEBサービスです。紙の出版物の信頼性・閲覧容易性とインターネットの迅速性を掛け合わせることで、知りたい情報に、いつでも、どこでも瞬時にアクセスでき、会計・税務専門家のリサーチ業務を圧倒的に効率化することができます。

■ 無料トライアルを受付中

サービス詳細を見る :https://tax.maruzen-research.jp/

丸善リサーチでは無料トライアルをご提供しています。

トライアルでも掲載している全書籍を検索・閲覧いただくことができます。

■ 運営会社の概要

トライアル申し込み :https://tax.maruzen-research.jp/signup/email

丸善リサーチは、株式会社Legal Technologyが株式会社丸善リサーチサービスとの共同運営により提供するサービスです。今後も、各社の持つ知見やネットワークを活用しながら、更なるサービス向上にも努めてまいります。

会社名 株式会社丸善リサーチサービス(https://maruzen-rs.jp/)

所在地 東京都新宿区納戸町40番地1

代表者 代表取締役社長 五味英隆

会社名 株式会社Legal Technology(https://www.legal-technology.jp/)

所在地 東京都中央区京橋3丁目7-5 近鉄京橋スクエア8階

代表者 代表取締役CEO 弁護士 二木康晴