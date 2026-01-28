【radiko15周年キャンペーン】毎日15分ラジオを聴こうWEEK 開催

株式会社radiko

スマートフォンやパソコン等でラジオが聴ける無料サービス「radiko（ラジコ）」を提供する株式会社radiko（代表取締役社長：池田 卓生、所在地：東京都港区）は、サービス開始15周年を記念し、2026年2月2日（月）から2月8日（日）までの7日間、「radiko15周年記念 なので 毎日15分ラジオを聴こうWEEK」を開催いたします。

本キャンペーンでは、キャンペーンへエントリーのうえ、期間中に毎日15分以上、radikoでラジオ番組またはポッドキャストを聴取した方の中から、抽選で1,500名様にAmazonギフトカード（1,000円分）をプレゼントいたします。

■ キャンペーン実施の背景

radikoは2010年のサービス開始以来、全国のラジオ番組をスマートフォンやパソコン、スマートスピーカーなどで手軽に楽しめる環境を提供してきました。

2025年に15周年を迎えるにあたり、これまでradikoを支えてくださったリスナーの皆さまへの感謝を込めて、改めてラジオの魅力に触れていただく機会として本キャンペーンを企画しました。

忙しい日常の中でも「ながら聴取」が可能なラジオを生活に取り入れ、ラジオの楽しさや心地よさを再発見していただくことを目的としています。

■ キャンペーン概要

●キャンペーン名

「radiko15周年記念 なので 毎日15分ラジオを聴こうWEEK」

●キャンペーン期間

2026年2月2日（月）～2月8日（日）

●参加方法

1.キャンペーン応募フォームよりエントリー

2.エントリーしたメールアドレスでradikoにログイン

3.期間中、毎日15分以上、radikoでラジオ番組またはポッドキャストを聴取

●賞品

Amazonギフトカード（1,000円分）

※抽選で1,500名様

※Amazonギフトカードはカードの送付ではなく、AmazonギフトカードのURLをメールでお送りします

●キャンペーン詳細・応募フォーム

https://15th.radiko.jp/campaign/detail/cb7bc12b5e1aaa3b132e4b91760e73303b69e6da.html

■radikoとは

radiko（https://radiko.jp/）はスマートフォンやパソコン等でラジオやポッドキャストが聴ける無料のサービスです。過去7日以内に放送されたラジオ番組をさかのぼって聴ける「タイムフリー」機能（無料）や、エリアを越えて全国のラジオ番組を楽しめる「エリアフリー」機能（月額385円/税込※1）、時間制限なく過去30日以内のラジオ番組が聴ける「タイムフリー30」（月額480円/税込※2）機能などを通じて、家の中はもちろん、通勤通学などの移動時にも、時間や場所を選ばず、どなたでも手軽に音声コンテンツを楽しんでいただくことができます。

2025年12月に15周年を迎え、「FIND YOUR VOICE.」をスローガンとして掲げ、音声聴取体験を拡張させ、よりユーザーと強く繋がり、新しい楽しみ方を提供する存在へと成長・進化すべく、爆笑問題・太田光をradiko15周年PR大使に迎え、オリジナルポッドキャスト番組を制作・配信するほか、木戸大聖出演、Saucy Dog音楽担当のブランドムービーの発表、公式キャラクター「ラジまる」、各種キャンペーンなど様々な周年企画を実施しています。

【radiko15周年特設サイト】 https://15th.radiko.jp/(https://15th.radiko.jp/)

ラジコ参加局：民放ラジオ全99局・NHK（ラジオ第1、NHK-FM）

※1）App Store, Google Play から登録の場合は月額480円/税込

※2）App Store, Google Playから登録の場合は月額620円/税込