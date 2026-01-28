ファンド所在地「函館市」やラグビーチーム「LeRIRO福岡」本拠地「うきは市」を含む21の自治体へ企業版ふるさと納税を実施。地方創生の一助に｜不動産クラウドファンディング「LEVECHY（レベチー）」

株式会社LEVECHY

1万円から始める賢い資産運用「LEVECHY（レベチー）」を展開する株式会社LEVECHY（所在地：東京都港区赤坂、代表取締役：高 将司）は、2025年の企業版ふるさと納税として、21の自治体へ寄付したことをお知らせいたします。

主な寄付先ー１. 北海道・函館市（LEVECHYファンド19号の所在地）

北海道函館市は、国指定重要文化財の和洋折衷の歴史的建造物「旧相馬家住宅」をLEVECHYファンド19号として、2025年4月より保全・管理を行っております。当文化財は、有志の個人の方が長年にわたり守り続けてきた建築物です。重要文化財としての価値を守りながら宿泊施設への改修工事を経て、ホテルとして保存・利活用されます。ホテルの運営は「文化を紡ぐ」をビジョンに歴史的建造物の保存・活用を通じた観光街づくりに取り組むバリューマネジメント株式会社が行います。

ホテルは2025年度中に開業予定となっております。

旧相馬家住宅 全景旧相馬家住宅ホームページ :https://www.kyusoumake.com/

主な寄付先ー２. 福岡県・うきは市（ラグビーチームLeRIRO福岡の本拠地）

LeRIRO福岡は、2022年に福岡県うきは市を拠点に設立され、ジャパンラグビー リーグワン DIVISION 3に所属しているラグビーチームです。特定の企業には所属せず地域の企業群と連携して活動する地域完全密着型で運営しており、LeRIRO福岡の選手の方々は、うきは市への移住や市内をはじめとした地元の企業での就業等、地域産業と経済の担い手として地域の活性化にも大きな役割を果たしています。

地域創生につながる同チームの運営方針に賛同し、当社は2024年7月よりトップパートナーとして、パートナーシップ契約を締結しております。また、同チームの現役ラグビー選手を当社の福岡支社の社員として雇用しております。

LeRIRO福岡の選手で、当社福岡支社の社員である重 一生氏LeRIRO福岡ホームページ :https://leriro-fukuoka.com/

当社の想い「まちづくり」「地域創生」「文化の継承」の一助に

当社は、オフィス仲介やリノベーション、不動産クラウドファンディング等の事業を展開しており、事業活動を通じて、「循環」と「再生」を促し、「良いものをしっかりと次の時代に残しながら、新しい価値を取り入れていく」ことを使命としております。

本寄付事業では、当社の想いと各地域の「まちづくり」や「文化の継承」に関する各事業に共感し、寄付に至りました。

当社の事業活動を通じて、地方創生の一助になりますと幸いです。

LEVECHYについて

1万円から始める賢い資産運用「LEVECHY」は、会員登録・投資申込から配当金受け取りまでオンラインで完結する不動産クラウドファンディングサービスです。予算に合わせた投資ができ、今まで不動産投資のプロしか扱うことができなかったスキームで、多種多様な物件へ1口1万円から投資が可能です。

「LEVECHY」サービスサイト :https://levechy.com/

株式会社LEVECHYについて

LEVECHYサービスの汎用図

株式会社LEVECHYは、2012年に創業し、オフィスリーシングから事業をスタートしました。

2020年より「良いものをしっかり次の時代に残し、新しい物を取り入れていく」ことをコンセプトに、リノベーションブランドとして「JP-BASE」を展開しております。

2023年6月、一般的な不動産投資における「初期投資額の大きさ」や「賃貸管理の手間」等を解消し1口1万円から資産形成を行うことができる、不動産クラウドファンディング「LEVECHY(レベチー)」をリリースしました。本事業は、不動産特定共同事業法に基づき3.4号事業者として運営しています。「LEVECHY（レベチー）」は、会員登録から投資申込、分配金の受取りまでをオンラインで完結でき、不動産への投資機会を提供するサービスです。

不動産投資を身近な選択肢として提供し、資産形成の選択肢の拡充を目指しています。

会社概要

会社名 ：株式会社LEVECHY

所在地 ：東京都港区赤坂1‐11‐28 JMFビル赤坂01 5階

設立 ：2012年1月

代表 ：高 将司

事業内容 ：

１. 不動産クラウドファンディング事業「LEVECHY」の開発・運営

２. 次世代型オフィス＆レジデンスのクリエイト事業「JP-BASE」の開発・運営

３. オフィス・リーシング、プロパティ・マネジメント、アセット・マネジメント、インベストメント各事業

HP： https://levechy.jp/