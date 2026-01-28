2月2日(月)～2月8日(日)interfmスペシャルウィーク！開局30周年イヤーに向け、豪華ゲスト＆プレゼント企画が続々。さらに30周年記念 公開収録イベントの開催も決定！
今年4月に開局30周年を迎えるinterfm。
アニバーサリーイヤーに向け、2/2（月）～2/8（日）まで、スペシャルウィークを開催します！
各種ギフトカードや、DJ所有CDの大放出プレゼント企画など盛りだくさん！
さらに豪華なゲストも登場します。ラジオで、radikoで、ぜひお楽しみください！
【各番組のスペシャル企画・ゲスト】
月曜日～
『Beyond K-point(https://www.interfm.co.jp/kp)』 (月曜5:00-6:00)
2/2(月) DJ・田中渓によるDJ Mix「K's DJ MIX」をお届け
『THE GUY PERRYMAN SHOW(https://www.interfm.co.jp/gps)』（月曜-木曜7:00-8:50）
2/2(月)～2/5(木) 特集：GPS Lucky Week
気分も運気も高まる、ガイ・ペリマン厳選のGood Luck Musicと「GPS福袋」をあなたに！
ラッキー・エピソードを送ってぜひご参加ください。
プレゼント：ガイ・ペリマン所蔵CDが入った「GPS福袋」×8名様
『レコレール(https://audee.jp/program/show/300004982)』 (月曜-木曜13:30-15:55）
2/2(月)～2/5(木) 特集：Grammy Now and Then
グラミー賞の輝かしい歴史と名曲をたどる4日間。
番組独自のアワードを通じ、グラミーでは語られない音楽のおもしろさもシェアします。
プレゼント：Apple Gift Card 5,000円分×4名様
『interfm FUTURE ICONS supported by Fanicon(https://www.interfm.co.jp/futureicons)』 (月曜24:00-24:30)
2/2(月) ゲスト：シンガーソングライター 夜々
『塩沼亮潤 大阿闍梨のstep by step(https://www.interfm.co.jp/stepbystep)』（火曜20:00-20:30）
2/3(火) ゲスト：元横綱 白鵬
『船ヶ山哲 猫のラジオ(https://www.interfm.co.jp/nekonoradio)』 (木曜18:40-18:55)
2/5(木) ゲスト：倉持明日香
『side by side(https://www.interfm.co.jp/sbs)』 （木曜 19:00-20:55）
2/5(木) ゲスト：Myuk
『永野とミッキーのLIVE BUZZ -ライブバズ-(https://www.interfm.co.jp/livebuzz)』（金曜15:00-16:00）
2/6(金) 特集：Bruno Mars
『The Dave Fromm Show(https://www.interfm.co.jp/dfs/)』 (金曜16:00-18:00）
2/6(金) 特集：バレンタイン直前ラヴ&ロック特集
リスナーの恋愛話と共に熱いロックソングを大募集！成就、失恋など…皆さんのエピソードをお待ちしています。
ゲスト：スカイコート株式会社 藤原 茂 代表取締役社長 兼 CEO
『RADIO. RADIO. With George Williams(https://www.interfm.co.jp/radioradio)』 (金曜19:00-20:55)
2/6(金) 特集：フジロック2026ヘッドライナー大予想SP
今年は7/24(金)～7/26(日)に苗場スキー場で開催される「FUJI ROCK FESTIVAL'26」。
今年のヘッドライナーをリスナーと一緒に大予想!!
プレゼント：後日見事、予想が的中した人の中から抽選で3名様に番組オリジナルTシャツをプレゼント!!
ゲスト：LITTLE BARRIE
『Mint Juice Radio(https://www.interfm.co.jp/mintjuiceradio)』（金曜25:30-26:00）
2/6(金) ゲスト：どんぐりず
『Green Jacket(https://www.interfm.co.jp/green/)』 (土曜5:00-9:00)
2/7(土) ゲスト：関口宏
プレゼント：Amazonギフトカード10,000円分×2名さま
『野菜をMOTTO presents スープのじかん。(https://www.interfm.co.jp/soup)』（土曜9:30-10:00）
2/7(土) ゲスト：俳優・月城かなと
『RADIO DISCO(https://www.interfm.co.jp/disco/)』 (土曜15:00-17:40)
2/7(土) ゲスト：吉岡正晴
『Lazy Sunday(https://www.interfm.co.jp/lazy)』 (日曜11:00-15:00)
2/8(日) 特集：fight！fight！fight！
受験生がんばれー！ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック出場選手がんばれー！
そして、もうすぐ健康診断のジョージ！ダイエットがんばれー！ということで、
「fight！fight！fight！」をテーマに4時間お送りします。
スペシャルウィーク恒例のLazyクイズでは
「がんばれジョージ！がんばれマヤ！口笛が吹けない二人の口笛音楽クイズ」を実施。
プレゼント：クイズに参加して下さった方の中から抽選で「体重計」をプレゼント♪
『SUNDAY FINISHING LINE(https://www.interfm.co.jp/sfl)』 (日曜16:00-17:55)
2/8(日) ゲスト：桑田真澄
プレゼント：Amazonギフトカード10,000円分×2名さま
『LIFE LABEL・Dolive presents 異彩放談 -UNCOMMON DIALOGUE-(https://isai-hodan.jp/)』（日曜20:00-20:30）
2/8(日) ゲスト：俳優・モデル・アーティスト SUMIRE
【インターエフエム開局30周年記念の公開収録イベント開催！】
interfmは、2026年4月に開局30周年を迎えます。
この周年記念イベントの第一弾として「interfm 30th Anniversary『ECHOES LIVE』 公開収録イベント」を、3/21（土）に恵比寿ガーデンホールにて開催します。
■開催概要
・イベント名：interfm 30th Anniversary 『ECHOES LIVE』 公開収録イベント
・開催日程：2026.3/21（土）
【1部】 開場12:15 開演13:00～16:00（予定）
【2部】 開場17:15 開演18:00～21:00（予定）
・開催場所：恵比寿 ザ・ガーデンホール（〒153-0062 東京都目黒区三田1-13-2）
・出演者
【1部】 花譜、トゲナシトゲアリ（理名、夕莉、朱李）、服部想之介、上田瞳
【2部】 花譜、トゲナシトゲアリ（理名、夕莉、朱李）、小宮有紗
MC：渡辺麻耶
・放送予定：2026年3月末～4月頃を予定（放送予定は各番組の情報をご確認ください）
チケット発売中！
・詳細URL：https://www.interfm.co.jp/events/single/30thanniv
・チケット申込URL ：https://tixplus.jp/feature/interfm/anniversary2026/ticket-9a6sj/
【ゲスト・プレゼント情報、随時HP/SNSで更新中】
☆interfmのHP、公式Xもチェック！☆
HP：https://www.interfm.co.jp
Special Week 特設ページ：https://www.interfm.co.jp/news/single/spweek022026
公式X：https://x.com/InterFM897 #interfm
