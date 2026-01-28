2月2日(月)～2月8日(日)interfmスペシャルウィーク！開局30周年イヤーに向け、豪華ゲスト＆プレゼント企画が続々。さらに30周年記念 公開収録イベントの開催も決定！

今年4月に開局30周年を迎えるinterfm。


アニバーサリーイヤーに向け、2/2（月）～2/8（日）まで、スペシャルウィークを開催します！



各種ギフトカードや、DJ所有CDの大放出プレゼント企画など盛りだくさん！


さらに豪華なゲストも登場します。ラジオで、radikoで、ぜひお楽しみください！



【各番組のスペシャル企画・ゲスト】　


月曜日～



『Beyond K-point(https://www.interfm.co.jp/kp)』 (月曜5:00-6:00)


2/2(月) DJ・田中渓によるDJ Mix「K's DJ MIX」をお届け



『THE GUY PERRYMAN SHOW(https://www.interfm.co.jp/gps)』（月曜-木曜7:00-8:50）


2/2(月)～2/5(木) 特集：GPS Lucky Week


気分も運気も高まる、ガイ・ペリマン厳選のGood Luck Musicと「GPS福袋」をあなたに！


ラッキー・エピソードを送ってぜひご参加ください。


プレゼント：ガイ・ペリマン所蔵CDが入った「GPS福袋」×8名様



『レコレール(https://audee.jp/program/show/300004982)』 (月曜-木曜13:30-15:55）
2/2(月)～2/5(木) 特集：Grammy Now and Then


グラミー賞の輝かしい歴史と名曲をたどる4日間。


番組独自のアワードを通じ、グラミーでは語られない音楽のおもしろさもシェアします。


プレゼント：Apple Gift Card 5,000円分×4名様



『interfm FUTURE ICONS supported by Fanicon(https://www.interfm.co.jp/futureicons)』 (月曜24:00-24:30)


2/2(月) ゲスト：シンガーソングライター 夜々



『塩沼亮潤　大阿闍梨のstep by step(https://www.interfm.co.jp/stepbystep)』（火曜20:00-20:30）


2/3(火) ゲスト：元横綱 白鵬





『船ヶ山哲 猫のラジオ(https://www.interfm.co.jp/nekonoradio)』 (木曜18:40-18:55)


2/5(木) ゲスト：倉持明日香



『side by side(https://www.interfm.co.jp/sbs)』 （木曜 19:00-20:55）


2/5(木) ゲスト：Myuk




『永野とミッキーのLIVE BUZZ -ライブバズ-(https://www.interfm.co.jp/livebuzz)』（金曜15:00-16:00）


2/6(金) 特集：Bruno Mars



『The Dave Fromm Show(https://www.interfm.co.jp/dfs/)』 (金曜16:00-18:00）
2/6(金) 特集：バレンタイン直前ラヴ&ロック特集
リスナーの恋愛話と共に熱いロックソングを大募集！成就、失恋など…皆さんのエピソードをお待ちしています。


ゲスト：スカイコート株式会社　藤原 茂 代表取締役社長 兼 CEO



『RADIO. RADIO. With George Williams(https://www.interfm.co.jp/radioradio)』　(金曜19:00-20:55)


2/6(金) 特集：フジロック2026ヘッドライナー大予想SP


今年は7/24(金)～7/26(日)に苗場スキー場で開催される「FUJI ROCK FESTIVAL'26」。


今年のヘッドライナーをリスナーと一緒に大予想!!


プレゼント：後日見事、予想が的中した人の中から抽選で3名様に番組オリジナルTシャツをプレゼント!!


ゲスト：LITTLE BARRIE




『Mint Juice Radio(https://www.interfm.co.jp/mintjuiceradio)』（金曜25:30-26:00）


2/6(金) ゲスト：どんぐりず



『Green Jacket(https://www.interfm.co.jp/green/)』 (土曜5:00-9:00)


2/7(土) ゲスト：関口宏


プレゼント：Amazonギフトカード10,000円分×2名さま




『野菜をMOTTO presents スープのじかん。(https://www.interfm.co.jp/soup)』（土曜9:30-10:00）


2/7(土) ゲスト：俳優・月城かなと




『RADIO DISCO(https://www.interfm.co.jp/disco/)』 (土曜15:00-17:40)　


2/7(土) ゲスト：吉岡正晴



『Lazy Sunday(https://www.interfm.co.jp/lazy)』 (日曜11:00-15:00)


2/8(日) 特集：fight！fight！fight！


受験生がんばれー！ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック出場選手がんばれー！


そして、もうすぐ健康診断のジョージ！ダイエットがんばれー！ということで、


「fight！fight！fight！」をテーマに4時間お送りします。


スペシャルウィーク恒例のLazyクイズでは


「がんばれジョージ！がんばれマヤ！口笛が吹けない二人の口笛音楽クイズ」を実施。


プレゼント：クイズに参加して下さった方の中から抽選で「体重計」をプレゼント♪



『SUNDAY FINISHING LINE(https://www.interfm.co.jp/sfl)』 (日曜16:00-17:55)


2/8(日) ゲスト：桑田真澄


プレゼント：Amazonギフトカード10,000円分×2名さま



『LIFE LABEL・Dolive presents 異彩放談 -UNCOMMON DIALOGUE-(https://isai-hodan.jp/)』（日曜20:00-20:30）


2/8(日) ゲスト：俳優・モデル・アーティスト SUMIRE





【インターエフエム開局30周年記念の公開収録イベント開催！】




interfmは、2026年4月に開局30周年を迎えます。


この周年記念イベントの第一弾として「interfm 30th Anniversary『ECHOES LIVE』 公開収録イベント」を、3/21（土）に恵比寿ガーデンホールにて開催します。



■開催概要


・イベント名：interfm 30th Anniversary 『ECHOES LIVE』 公開収録イベント


・開催日程：2026.3/21（土）


【1部】　開場12:15 開演13:00～16:00（予定）


【2部】　開場17:15 開演18:00～21:00（予定）


・開催場所：恵比寿 ザ・ガーデンホール（〒153-0062 東京都目黒区三田1-13-2）


・出演者


【1部】 花譜、トゲナシトゲアリ（理名、夕莉、朱李）、服部想之介、上田瞳


【2部】 花譜、トゲナシトゲアリ（理名、夕莉、朱李）、小宮有紗


MC：渡辺麻耶


・放送予定：2026年3月末～4月頃を予定（放送予定は各番組の情報をご確認ください）



チケット発売中！


・詳細URL：https://www.interfm.co.jp/events/single/30thanniv


・チケット申込URL ：https://tixplus.jp/feature/interfm/anniversary2026/ticket-9a6sj/



【ゲスト・プレゼント情報、随時HP/SNSで更新中】


☆interfmのHP、公式Xもチェック！☆


HP：https://www.interfm.co.jp


Special Week 特設ページ：https://www.interfm.co.jp/news/single/spweek022026


公式X：https://x.com/InterFM897 #interfm




【 interfmは、2020年9月1日、全国ＦＭ放送協議会（JFN＝ジャパンエフエムネットワーク）の特別加盟社になりました 】