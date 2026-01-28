3D風デザイン×『サンリオキャラクターズ』の限定アイテムがサンキューマートより2月下旬に新発売！【全品390円（税込429円）】
「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、キャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップ「サンキューマート」（エルソニック株式会社）は、株式会社サンリオの「ハローキティ」や「シナモロール」をはじめとする大人気5キャラクターが登場する限定アイテムを、全国のサンキューマート店舗で2026年2月下旬より入荷次第販売開始いたします。
また公式オンラインショップでは、1月29日（木）12時より先行予約を受け付けいたします。
特集ページ：https://thankyoumart.jp/blogs/news/sanrio-3d(https://thankyoumart.jp/blogs/news/sanrio-3d)
サンキューマートは、『サンリオキャラクターズ』の3D風デザインを採用した限定アイテムを発売いたします。
今回のシリーズでは、学生からも支持の高い「ハローキティ」「シナモロール」「クロミ」「ハンギョドン」「ポムポムプリン」が登場します。
トレンド感のある3D風デザインを取り入れ、キャラクターの立体感や存在感を楽しめるアイテムに仕上げました。
思わず写真を撮りたくなるような今っぽさが魅力で、学校やおでかけに持ち歩きたくなるポップな雰囲気のアイテムを展開します。
【WEB先行予約受付】
■予約受付期間 ：2026年1月29日（木）12:00～
■販売場所 ：公式オンラインショップ
■予約受付ページ：https://thankyoumart.jp/collections/sanrio-3d
※商品ページは、予約開始時に公開となります
※お届け予定日は各予約ページにて、ご確認ください
※各商品上限数に達し次第受付終了となります
【店頭販売】
■販売開始日：2026年2月下旬より、店舗毎・アイテム毎に入荷次第販売開始
■販売場所 ：サンキューマート各店舗（https://thankyoumart.jp/pages/shop-list）
※地域によっては販売日が異なることがございます。最新の入荷情報は各店舗のXをご確認ください
※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます
・キャラクターたちの表情やポーズが目を引く、ポップなデザイン！ 全16アイテムのラインナップ
今回登場するアイテムは、立体的な表現によってキャラクターたちの表情やポーズを引き立てた、ポップなデザインに仕上げました。
デイリー使いに便利な「歯ブラシセット」や「折りたたみ傘ポーチ」、ワンポイントとして楽しめる「アクリルキーホルダー」など、持ち歩きしやすいアイテムを幅広く取りそろえています。
お気に入りのキャラクターを、いつでも身近に感じられるラインナップです。
■商品ラインナップ
全商品390円（税込429円）
■ピックアップ商品
◆アクリルキーホルダー／各390円（税込429円）
ダイカット仕様のキーホルダーで、チャームは取り外し可能です。
裏面にはキャラクターたちの後ろ姿のデザインをあしらいました。
◆フラットポーチ、歯ブラシセット／各390円（税込429円）
フラットポーチはカバンに入れやすい薄型タイプで、表裏それぞれ異なるデザインを楽しめます。
歯ブラシセットは、歯ブラシとポーチがセットになった、外出先でも使いやすい携帯用アイテムです。
・「サンキューマート」とは
「サンキューマート」はキャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップです。
Tシャツやバッグ、アクセにコスメ、生活雑貨やお菓子…。
ワクワクするような商品を、手に取りやすい“サンキュープライス”で揃えています。
■公式ウェブサイト：https://thankyoumart.jp/
■Instagram：https://www.instagram.com/thankyoumart/
■X：https://x.com/thankyoumart
■TikTok：https://www.tiktok.com/@thankyoumart
■LINE：https://page.line.me/366isabj
エルソニック株式会社
所在地：〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目35番12号
代表者：小山 毅志
設立： 1995年7月7日
URL： http://www.elsonic.co.jp/