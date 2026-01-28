如月レオン6ヶ月連続配信リリース第4弾「業火の炎」を1/28(水)配信リリース！

株式会社STARBASE「業火の炎」アートワーク

BS番組「演歌百撰」などで話題になった歌謡歌手「如月レオン」が6ヶ月連続で新曲を配信リリースする。第4弾として「業火の炎」を1/28(水)にリリース。

本作は如月レオン自身の作詞。歌謡曲調のバラード曲だ。

(各種配信サービス： https://lnk.to/LK_IF )

＜本人コメント＞

■6ヶ月連続リリースについて

2025年から2026年にかけて新曲をリリースします。

先のことはおろか、明日さえも見えない現代ですが、生を授かりし者、天命を全うする時がくる！と諦めずに人生を皆様に歩んで頂きたい私の願いと、少しでも励みになれば本望です。今までリリースした楽曲との違いは、暗い歌詞がなく、気持ちを前向きに表現した所です。

■業火の炎について

「業火の炎」「永遠の雪」「灼熱の氷」は歌の主人公の人生を現してます。

自分の歩んできた道に恋をしていた主人公ですが、人を愛すこと、愛されることが出来るのか！？人間の永遠のテーマである愛と恋を描きました。

●楽曲情報●

アーテイスト名：如月レオン

楽曲タイトル：業火の炎

レーベル名：Rose Create

各種配信サービス： https://lnk.to/LK_IF

●如月レオン プロフィール●

2017年1stシングル「雨」にてデビュー。

BS11の番組「演歌百撰」に出演以来、その圧倒的な存在感で話題となる。

2019年7月31日、自身の作詞による2ndシングル「珈琲ラプソディ」をリリース。

2018年～如月レオンの雨やどり(ラジオ大阪)パーソナリティ。

以降、定期的に配信リリースをしている。

-SNS-

X: https://x.com/leonk2019

-事務所HP-

https://rosecreate.jp/kisaragileon/