【FPM Milano】TRADMAN’S BONSAI 監修の新ヴィジュアル公開とともに表参道旗艦店が2026年2月5日（木）グランドオープン

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：近藤 広幸）が展開する、イタリア・ミラノ発のラグジュアリーラゲッジブランド FPM Milano〈エフピーエム ミラノ〉は、日本の伝統文化を現代的な感性で再解釈するブランド『TRADMAN’S BONSAI〈トラッドマンズ ボンサイ〉』監修による新たなヴィジュアルを2026年1月28日正午に公開いたしました。

本取り組みでは、「旅」と「時間の積層」を共通のテーマに、FPM Milano が大切にしてきたクラフツマンシップと、TRADMAN’S BONSAI が表現する“育て、受け継ぐ美”を重ね合わせ、ブランドの世界観を静かに、そして力強く描き出します。

静謐な自然美を宿す盆栽と、クラシックとモダンが融合したラゲッジ。この二つを重ね合わせることで、それぞれが内包するクラフツマンシップ、美意識、そして文化的背景を新たなかたちで表現。クリエイティブ監修を手がけたのは、盆栽を現代のライフスタイルへと昇華させてきたパイオニア、TRADMAN’S BONSAI。

何十年、何百年という時を見据え、剪定を重ね、姿を整え続ける盆栽。そして、移動という時間を預けるために生まれたラゲッジ。役割は異なれど、その根底にあるのは「長く使い、育て、受け継ぐ」という思想。本取り組みに込めた想いと、そのクリエイティブの全貌は、特設ページにてご覧いただけます。イタリアの美意識と、日本の伝統文化。異なる背景を持つ二つの価値観が交差することで生まれる、新たなストーリーは、こちらからご覧ください。

https://fpmjapan.com/Page/Feature/2026/0128/?plan=FPM260128BONSAI

BANK VANITY CASE \215,600(税込)

また、2025年12月にソフトオープンを迎えたFPM Milano表参道旗艦店は、2026年2月5日(木)に

カスタマイズサロンを備えた2フロア構成にてグランドオープンいたします。

ガラスファサードとホワイトを基調とした空間には、ブランドを象徴する BANK コレクションを中心に、日本では表参道旗艦店だけでご覧いただける限定カラーや、様々なプロダクトを展開。

■ FPM Milano表参道

所在地：東京都渋谷区神宮前4-24-17

営業時間：11:00～19:00

グランドオープン：2026年2月5日(木)

TEL：03-6804-3716

駐車場：１台完備 ※下記予約サイトより要予約(大型ワゴンやSUV等にも対応しております。)

URL：https://e-ve.event-form.jp/event/117356/fpmjapan_reserve

■ TRADMAN’S BONSAI について

上からVANITY CASE \215,600、Spinner55M \332,200、Spinner68 \366,300、Spinner76 \385,000(全て税込)

日本の伝統文化である盆栽を世界に伝えるというミッションのもと、

2015年TRADMAN’S BONSAIを結成(のち2016年に株式会社松葉屋設立)。

伝統を守るだけでなく、盆栽に込められた「おもてなしの心」と「利他の精神」の本質を大切にしながら、ストリートカルチャー・ファッション・アートとの融合により、日本の伝統文化に革新を取り入れ、日々進化を続けている。TRADMAN’S BONSAIは、盆栽を通じて「日本の格好良さ」を新たに定義し、斬新な価値を生み出していく。

公式サイト：https://tradmans.jp/

■ FPM Milano について

BANK Spinner55M \332,200(税込)

1946年にイタリア・ミラノで創業したプレミアムラゲッジブランド。重厚なアルミニウムボディと独自のロック構造、クラシックとモダンが融合したデザインにより、世界中の旅人を魅了しています。“旅＝人生”というコンセプトのもと、FPM Milano のスーツケースは、単なる移動手段ではなく、スタイルそのものとして支持を集めています。

公式サイト：https://fpmjapan.com/

Instagram：@fpmmilano_jpn(https://www.instagram.com/fpmmilano_jpn/)

Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61572616027316