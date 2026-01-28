山梨県内企業の採用力強化へ！「０(ゼロ)から始める採用広報セミナー」のご案内

山梨県

山梨県（知事 長崎 幸太郎）は、県内企業の採用力向上を支援するため、「採用広報セミナー」を令和8年2月にオンラインで開催します。本セミナーは、3月1日にリニューアルオープンする山梨県公式就職支援サイト「やまナビ！」の効果的な活用方法を学ぶとともに、学生に響く情報発信の基本を習得できる実践的な内容となっています。参加費は無料で、全2回の構成です。

企業の皆さまからは、

☑学生からの応募が少ない

☑何を情報発信をすれば良いか分からない

☑自社の採用ページを見てもらえない

といったお悩みが多く寄せられています。

これらの課題を解決するため、本セミナーでは学生に響く情報発信のポイントや企業ページの魅力を高める方法を学ぶことができます。

対象は山梨県内の事業者の皆さまですが、県内に事業所があれば、本社が県外に所在する企業も参加可能です。ぜひ多くの皆さまにご参加いただければ幸いです。

事業（イベント等）の詳細は、別添のチラシに記載しておりますのでご確認ください。

１ セミナー概要

講師には、山梨県韮崎市出身で、「ビズリーチ」にて新規事業のマーケティングを担当し、現在は

山梨県で企業の採用活動支援を行う保坂沙央里氏（株式会社アッセンブル代表取締役）をお迎えし、

すぐに活用できるノウハウをお伝えします。

第 1回：令和8年2月13日（金）13:30～15:00

学生に"選ばれる企業ページ"のつくり方 ～やまナビで始める、採用情報の基本～

第 2回：令和8年2月17日（火）13:30～15:00

なぜ"いい人が欲しい"では採れないのか ～学生に伝わる企業情報の考え方～

※終了後、やまナビ！の操作研修を開催予定（15:15～16:30）

形式：Zoomウェビナー（オンライン開催）

対象：新サイト「やまナビ！」掲載予定または掲載を検討中の県内企業

やまナビ！の詳細については下記ページをご確認ください。

https://www.pref.yamanashi.jp/rosei-koy/yama-navi/documents/websiterenewal.html

※やまナビ！は2月12日（木）まで事前登録の申込みを受け付けております。

参加費：無料

申込締切：各回前日の17時まで

２ 参加申込み

（１）申込み方法 申込みフォーム https://forms.office.com/r/G5PWC6kLcg