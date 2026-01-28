こんなのが欲しかった!!2WAYビジネスバッグI　HDL-3779

株式会社イトウ

株式会社ヒロ・コーポレーション（福岡県北九州市）から、2WAYビジネスバッグI HDL-3779が発売された。

ビジネスシーンでも、普段使いでもいけちゃうバッグがこれなんです。

表面は撥水加工してあり、バッグの容量も13Lから20Lへ拡張が可能!!

しかも、・USB充電ポート付きのスグレモノ

リュックとしても使えるし、手持ちとしても使えるのでとっても便利なんです。

商品仕様

本体サイズ

使用時：約幅350×高さ450×奥行110mm

拡張時：約幅350×高さ450×奥行170mm

本体重量：約790g

内寸：パソコン用オープンポケット：約幅300×高さ300×奥行30mm

■生産地：中国

■素材・成分：ポリエステル、ポリウレタン

気室数：1

ポケット(前面)：ファスナーポケット×3

ポケット(気室内)：パソコン用オープンポケット×1、オープンポケット×3

表面加工：撥水加工(PUコーティング)

コネクター：USBType-Aプラグ⇔USBType-Aポート

対応デバイス：USBType-Aポート搭載のモバイルバッテリー、USBType-Aプラグ搭載の充電ケーブル

ケーブル長：約0.55m

【弊社製品に関するお問合せ先】

■商品詳細に関しましてはメールにてご連絡ください。



株式会社ヒロ・コーポレーション

メールアドレス:info@cds-ito.co.jp