こんなのが欲しかった!!2WAYビジネスバッグI HDL-3779
株式会社イトウ
■生産地：中国
株式会社ヒロ・コーポレーション（福岡県北九州市）から、2WAYビジネスバッグI HDL-3779が発売された。
ビジネスシーンでも、普段使いでもいけちゃうバッグがこれなんです。
表面は撥水加工してあり、バッグの容量も13Lから20Lへ拡張が可能!!
しかも、・USB充電ポート付きのスグレモノ
リュックとしても使えるし、手持ちとしても使えるのでとっても便利なんです。
商品仕様
本体サイズ
使用時：約幅350×高さ450×奥行110mm
拡張時：約幅350×高さ450×奥行170mm
本体重量：約790g
内寸：パソコン用オープンポケット：約幅300×高さ300×奥行30mm
■生産地：中国
■素材・成分：ポリエステル、ポリウレタン
気室数：1
ポケット(前面)：ファスナーポケット×3
ポケット(気室内)：パソコン用オープンポケット×1、オープンポケット×3
表面加工：撥水加工(PUコーティング)
コネクター：USBType-Aプラグ⇔USBType-Aポート
対応デバイス：USBType-Aポート搭載のモバイルバッテリー、USBType-Aプラグ搭載の充電ケーブル
ケーブル長：約0.55m
【弊社製品に関するお問合せ先】
■商品詳細に関しましてはメールにてご連絡ください。
株式会社ヒロ・コーポレーション
メールアドレス:info@cds-ito.co.jp