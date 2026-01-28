廃食用油をSAFに提供する共同プロジェクトを、ピエトロ、レボインターナショナル、イーコスの３社で開始

株式会社イーコス

株式会社ピエトロ（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：高橋 泰行、以下：ピエトロ）、株式会社レボインターナショナル（本社: 京都府京都市下京区、代表取締役CEO: 越川 哲也、以下:レボインターナショナル）、株式会社イーコス（本社：東京都千代田区、代表：清水 浩三、以下：イーコス）の3社は、ピエトロが経営するレストラン「ピエトロ本店 セントラーレ」「ピエトロ 長尾店」「ピエトロ 次郎丸店」の3店舗を対象に、レストランから排出される廃食用油を持続可能な航空燃料（SAF：Sustainable Aviation Fuel）向けに提供する取り組みを開始しました。

本取り組みにおいて、イーコスはプロジェクト全体の構築支援を行い、ピエトロはレストランを経営する排出事業者として廃食用油を提供します。レボインターナショナルは、その廃食用油を回収、合同会社SAFFAIRE SKY ENERGY※１に提供し、3社が連携して本プロジェクトを推進してまいります。

※1 SAFFAIRE SKY ENERGY：コスモ石油、日揮ホールディングス、レボインターナショナルの3社による合弁会社。廃食用油を原料とした国産SAF等の製造・供給事業を行う。

運用開始の背景

ピエトロでは、お客様、働く私たち、社会の３つがしあわせになる未来を目指して、“しあわせ、つながる”をテーマに、未来へのビジョン「PIETRO VISION」を掲げています。その目標のひとつに「地球の健康に貢献」があり、 さまざまな取り組みを行っています。

その一環として、廃棄物管理で連携を続けてきたイーコスと協議を進める中で、イーコスがリサイクル事業で協働してきたレボインターナショナルを紹介し、3社が連携して廃食用油を持続可能な航空燃料（SAF）に提供するスキームを検討・構築することとなりました。

廃食用油の再資源化スキーム

本スキームでは、ピエトロのレストランから排出される廃食用油をレボインターナショナルが回収し、合同会社SAFFAIRE SKY ENERGYに提供します。回収された廃食用油は、各工程を経てSAFに再資源化され、航空業界における脱炭素化の一助となります。ピエトロは排出事業者として資源を提供し、レボインターナショナルはSAF向けに提供を行うことで、両社が連携した資源循環の仕組みが構築されています。

■SAFについて

SAFは、廃食用油やバイオマス資源を原料として製造される航空燃料です。原油を精製してつくられる従来の航空燃料と比べて、二酸化炭素（CO2）排出量を大幅に削減できることから、航空業界における脱炭素化の切り札として世界的に導入が進んでいます。日本国内においても、政府や航空会社が導入目標を掲げており、今後の需要拡大が見込まれています。

今後の展望

本取り組みは現在、ピエトロのレストラン3店舗を対象に実施しています。今後もパートナー企業と連携しながら、取り組みの幅を広げ、社会全体での課題解決につなげてまいります。

また、今回のプロジェクトはピエトロ、レボインターナショナル、イーコスの3社が連携して実現したものであり、レボインターナショナルおよびイーコスとしても、廃食用油を排出する事業者に向けて同様の取り組みを展開できる可能性を広げる契機と考えています。今後もこうした資源循環型の取り組みを推進していく方針です。

企業概要

■株式会社ピエトロ

本 社：福岡市中央区天神三丁目4番5号

代表取締役社長：高橋 泰行

創業：1980年12月9日

設立：1985年7月29日

事 業 内 容：

・商品事業：ドレッシングやパスタソースなどの製造・販売

・店舗事業：パスタ料理をメインとしたレストランや直販店の経営

HP：https://www.pietro.co.jp/

■株式会社レボインターナショナル

本社：京都府京都市下京区綾小路通烏丸東入竹屋之町252-1 四条烏丸アーバンライフビル 101

代表取締役CEO：越川 哲也

設立／活動開始：1999年10月／1995年8月

事業内容：

・バイオディーゼル燃料研究開発・製造・販売・輸出事業

・使用済み食用油引取事業

・バイオディーゼル燃料製造プラント販売・エンジニアリング事業

・市民活動支援事業

・原料植物及び油脂の研究開発・ベトナム及びカンボジアにおけるプランテーション事業

・洗剤・エコロジー関連商品販売事業

HP： https://revo-international.co.jp(https://revo-international.co.jp/)

■株式会社イーコス

本社所在地：東京都千代田区内神田2-5-6 亀田ビル7階

代表取締役：清水 浩三

設立：2002年4月

事業内容：

・資源循環/廃棄物関連事業

・施設環境整備事業

HP：https://1154.jp/

廃棄物管理クラウドサービス 「エコロジネットプラス」：https://ecology-net.com/