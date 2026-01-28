読書好きさんの毎日に、ちょうどいい。遊び心と実用性を楽しむ、古川紙工の『HON TO WATASHI』新作アイテム登場！

古川紙工株式会社

岐阜県にある、創業191年の美濃和紙、紙文具製品を中心に製造販売するメーカー古川紙工株式会社（本社：岐阜県美濃市、代表取締役社長：古川慎人）から、読書アイテムブランド「HON TO WATASHI」の新商品を発売いたします。2026年2月13日(金)からは古川紙工公式オンラインストア、2月上旬より全国の雑貨店・書店等にて順次販売予定です。

『HON TO WATASHI』とは…？

「ほん」と「わたし」をつなぐ存在として、読書時間を心地よく、そして豊かにしてくれる古川紙工の読書アイテムブランド。本の世界に没頭する、自分だけの大切な時間。思い出深い一冊や、大好きな本をモチーフにしたアイテムを通して、その時間をより特別に彩ります。お気に入りの本と過ごすひとときを、さらに素敵に演出してくれます。

見て楽しみ、使って癒されるシリーズを、ぜひお手に取ってご体感ください。

＜アイテムラインナップ＞

美濃和紙ブックカバー読書びよりセットそえぶみ栞

■美濃和紙ブックカバー(全9種) 価格：660円(税込)

美濃和紙の中でもレースのような柔らかなテクスチャーの落水紙を使用した和紙製ブックカバー。

2柄アソートなので気分や本に合わせて気軽に変えることができます。

■読書びよりセット(全8種) 価格：506円(税込)

文庫本サイズのブックカバーと栞が一緒になった読書びよりセット。

ブックカバーと栞はリンクしたデザインになっており、遊び心が読書をより楽しい時間にしてくれます。

■そえぶみ栞(全8種) 価格：605円(税込)

大小2種類のサイズがセットになっており、小さめサイズは気づきや一言メモに、大きめサイズは感想や考察などじっくり書きたいときに、内容や気分に合わせてお使いいただけます。

ミシン目で折るとワンポイントがひょっこり覗くかわいらしいデザインです。

読書ログだけでなく、本に沿えるお手紙にもご活用いただけます。

KOKOYOMU文庫本サイズクリアブックマーククリアブックマーカー

■KOKOYOMU(全8種) 価格：330円(税込)

文章を目で追いやすくする栞「KOKOYOMU（ココヨム）」。

ちょうど1行分の文字が透けるデザインは文章を読みやすくし、集中して本の世界観に没入できます。

機能性だけでなく、動物たちがひょっこり覗いて一緒に本を読んでいるような遊び心あるデザインです。

■文庫本サイズクリアブックマーク(全12種) 価格：638円(税込)

文庫本のページと近いサイズなので挟んだ場所が開きやすく、クリアなデザインが文字を透かして読書時間をより楽しくさせます。

PET素材で角丸になっているため本を傷めにくく、栞本体も長くご愛用いただけます。

自分用にも贈り物にもおすすめのシンプルで上品なアイテムです。

■クリアブックマーカー(全8種) 価格：308円(税込)

透け感がありやわらかいクリア素材でできており、文庫本で使いやすい高さ、挟んだ時に跡になりにくい厚み、壊れにくく軽量で持ち運びやすい手軽さが物語の世界を邪魔せず、読書時間をより豊かに充実させます。

＜発売日・発売場所＞

2026年2月上旬より全国の雑貨店・書等、古川紙工オンラインショップにて発売予定。

お取り扱い時期は店舗様によって異なります。

古川紙工オンラインショップでは、2026年2月13日(金)より発売予定

＜古川紙工株式会社について＞

1300年以上続く『美濃和紙』の伝統を守りながら、時代のニーズに寄り添い、常に新しい商品を生み出しています。

現在はオリジナルデザイン・イラストの製品作成のほか、キャラクターとのコラボレーション商品も増えており、文具に限らずますます広がりをみせています。

＜会社概要＞

社名：古川紙工株式会社

本社所在地：〒501-3784 岐阜県美濃市御手洗23

代表取締役社長：古川慎人

設立：1919年11月

事業内容：紙製品の企画、デザイン、製造、販売

HP：https://www.furukawashiko.com/

X：https://x.com/furukawashiko(https://x.com/furukawashiko)

Instagram：https://www.instagram.com/furukawashiko/(https://www.instagram.com/furukawashiko/)

古川紙工オンラインショップ

HP：https://www.furukawashiko-online.shop/