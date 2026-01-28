襖を替えるだけで“ドア見え”を実現！工事不要で導入できる「ふすまリフォームドアライト」の新提案

谷元フスマ工飾株式会社ふすまや押入れを簡単リニューアル！！襖を替えるだけで“ドア見え”を実現！

谷元フスマ工飾株式会社（本社：大阪府八尾市、代表：谷元亨）が運営するリフォームブランド「和室リフォーム本舗」は、襖を替えるだけでドアのような見た目になる「ふすまリフォームドアライト」を活用した、リフォーム提案の情報を発信しています。





和室空間を手軽にアップデートする建具リフォーム

新生活シーズンを前に、築年数の経った賃貸住宅や和室空間の活用に悩む賃貸オーナー、また費用を抑えて住まいの印象を整えたい個人ユーザーが増えています。

その一方で、枠ごと交換する室内ドアリフォームは工期やコストの負担が大きく、入居中の施工が難しいという課題もありました。

こうした背景を踏まえ、当社では工事不要で導入できる「ふすまリフォームドアライト」による、短工期・低コストの建具リフォームをご提案しています。





▼「ふすまリフォームドア ライト」の詳細はこちら

https://www.wasitu-reform-pro.com/hpgen/HPB/entries/54.html

枠を壊さずに設置できて、工期は約6分の1

大工工事や解体作業には約3日かかりますが、ふすまリフォームドアライトなら、工期は半日！工期をグッと節約できます。

「ふすまリフォームドアライト」は、既存の鴨居・敷居をそのまま活かし、襖を交換するリフォーム製品です。

解体や下地調整を伴う大工・内装工事を必要としないため、従来であれば枠や下地を調整する工事で約3日程度かかっていたケースに比べ、施工時間は半日程度。工期をおよそ6分の1に短縮できます。

騒音や粉塵も発生しにくく、入居中の住戸や、空室期間をできるだけ短くしたい賃貸物件にも導入しやすい製品です。

1枚18,000円台から。費用を抑えて印象アップ！

襖から、ふすまリフォームドアライトに変更した例



価格は1枚あたり、18,500～22,500円（税込）。

枠を壊さないので解体費や廃材処分費も不要となり、費用対効果の高い改修が可能です。

和室の出入口から押入れまで同じ仕様で揃えれば、統一感のある洗練された空間に。内見時の第一印象が良くなったり、築年数による古さの印象が和らいだりする効果も期待できます。

築古和室の活用を考える賃貸オーナー様はもちろん、費用を抑えてリフォームしたい個人のお客様にも選ばれています。

「軽量構造と調整アジャスター」で誰でもスムーズな設置が可能

ハニカムコア構造で軽量。誰でもスムーズな設置が可能です。

製品本体には、軽量なハニカムコア芯材を採用。

襖並みの軽さで持ち運びや設置がしやすく、現場での作業負担を減らせます。

また、下部には高さ調整が可能なアジャスターを備えており、既存の敷居に合わせた微調整に対応。経年で歪みの生じた枠などにも、スムーズに取り付けられます。

引手は複数デザインから選択でき、和室・洋室を問わず使いやすい仕様です。

カラーは、明るく空間をすっきり見せる「アイボリー」と、落ち着いた印象の「カフェブラウン」の2色を展開しています。

アイボリー、カフェブラウンからお選びいただけます。

注文後採寸で安心！導入までを徹底サポート



「ふすまリフォームドアライト」は、注文後に採寸を行うので、事前に細かく寸法を測る必要がありません。初めての方でも安心してご購入いただけます。

電話・メール・LINEによるサポート体制を整えており、仕様確認や不明点の相談など、導入までを丁寧にサポートしています。

採寸や内容確定後に製造を開始し、製作期間は通常14営業日程度です。新生活や新年度に向けたリフォーム計画でも、余裕をもって検討していただけます。

▼動画で見る施工イメージ

製品の軽さや取り扱いやすさ、施工イメージについては、動画でもご確認いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=H5KBx7XQBqo ]

▼「ふすまリフォームドア ライト」の詳細はこちら

https://www.wasitu-reform-pro.com/hpgen/HPB/entries/54.html

谷元フスマ工飾株式会社は、今後もお客様のニーズに応じた製品を提供し、快適で居心地の良い住空間の創造に貢献してまいります。

【会社概要】

■会社名：谷元フスマ工飾株式会社

■代表者：谷元 亨

■所在地：大阪府八尾市山城町5-5-30

■資本金：1,000万円

■電話番号 ：072-995-0802

■フリーダイヤル：0120-757-530

■URL： https://t-f-kosyoku.com/

■事業内容：和空間インテリア提案、コーディネート、フスマ、クローゼット、木製建具等の製造、取付内装工事、オンラインショップ運営

和室リフォーム本舗へのお問合せはこちらから

和室リフォーム本舗 | 直販サイト（https://www.wasitu-reform-pro.com/）