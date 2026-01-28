Singer Reimagined¤è¤ê¡¢»þ·×³µÇ°¤ò¡íºÆÀ¸¡í¤¹¤ë¥Ø¥ê¥Æー¥¸¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÆüËÜÈÎÇä³«»Ï
¥¹¥¤¥¹¡¦¥¸¥å¥Íー¥Ö¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÆÈÎ©·Ï»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É Singer Reimagined¡Ê¥·¥ó¥¬ー¡¦¥ê¥¤¥Þ¥¸¥ó¡Ë ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¹½À®¤¹¤ë»°¤Ä¤ÎÃì¡ÖReimagined¡ÊºÆ¹½ÃÛ¡Ë¡×¡ÖRestored¡ÊºÆÀ¸¡Ë¡×¡ÖReborn¡ÊºÆÃÂ¡Ë¡×¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÈRestored¡ÊºÆÀ¸¡Ë¡É ¤òÂÎ¸½¤¹¤ëµÇ°¤¹¤Ù¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÉHeritage Collection¡Ê¥Ø¥ê¥Æー¥¸¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë"¤ò¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÆüËÜ»Ô¾ì¤ØÆ³Æþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ø¥ê¥Æー¥¸¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë 2024Ç¯ Watches & Wonders Geneva ¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥·¥ó¥¬ー¡¦¥ê¥¤¥Þ¥¸¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¾Ï¤ÎËë³«¤±¤ò¹ð¤²¤ë½ÅÍ×¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥·¥ó¥¬ー¡¦¥ê¥¤¥Þ¥¸¥ó¤Îº¬Äì¤ËÎ®¤ì¤ë»×ÁÛ¤Ï¡¢ÊìÂÎ¤Ç¤¢¤ë Singer Vehicle Design ¤¬ÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¿¡Ö²áµî¤ò·É¤¤¡¢½¤Éü¤·¡¢¸½Âå¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ºÇ¹â¤Î·Á¤Çá´¤é¤»¤ë¡× ¤È¤¤¤¦Å¯³Ø¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ø¥ê¥Æー¥¸¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î Restore¡ÊºÆÀ¸¡Ë¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤ò¡¢»þ·×À½ºî¤ÎÀ¤³¦¤Ç¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÆÍ¤µÍ¤á¤¿À®²Ì ¤Ç¤¹¡£
<ÅÁÀâ¤ÎÌ¾µ¡ Valjoux 236 ¤ò¥Õ¥ë¥Á¥åー¥ó¥Ê¥Ã¥×>
ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¿´Â¡Éô¤Ë¤Ï¡¢1974Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿ÅÁÀâÅª¼ê´¬¤¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¥àー¥Ö¥á¥ó¥ÈValjoux 236 ¤òºÎÍÑ¡£
Valjoux 23 ¤Î´°À®·Á¤È¤â¸À¤¨¤ë¤³¤Î¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤ò¡¢¥·¥ó¥¬ー¡¦¥ê¥¤¥Þ¥¸¥ó¤Ï¤¹¤Ù¤ÆNOS¡ÊÌ¤»ÈÍÑ¡¦Ì¤ÁÈÎ©¡Ë¥Ñー¥Ä¤«¤éºÆ¹½ÃÛ¡£
Ã±¤Ê¤ë¥ì¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
¡¦´°Á´Ê¬²ò
¡¦ºÆ»Å¾å¤²
¡¦¸½Âå´ð½à¤Ç¤ÎÀºÅÙ¡¦¿®ÍêÀ¤ÎºÇÅ¬²½
¡¦¥ªー¥È¡¦¥ª¥ë¥í¥¸¥å¥êー¿å½à¤Î»Å¾å¤²
¤ò»Ü¤·¡¢¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤ÎÀº¿À¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¹â¿å½à¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
<¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤È¥â¥À¥ó¤ÎÍýÁÛÅªÍ»¹ç>
38.8mm ¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë¥±ー¥¹¡¢¥µ¥ó¥ì¥¤¥µ¥Æ¥ó¤È¥ß¥éー¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¡¢»õÉÕ¤¥´ー¥ë¥É¥Õ¥é¥ó¥¸¡¢¥é¥Ã¥«ー»Å¾å¤²¥À¥¤¥ä¥ë¡£
¥Ø¥ê¥Æー¥¸¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡È²û¸Å¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È´°À®¤µ¤ì¤¿ºÆ²ò¼á¡É ¤È¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥±ー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤«¤éÇÁ¤¯¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¸Ø¤ê¹â¤¯ ¡ÖRestored by Singer¡× ¤Î¹ï°õ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
<¥·¥ó¥¬ー¡¦¥ê¥¤¥Þ¥¸¥ó CEO¥Þ¥ë¥³¡¦¥Ü¥é¥Ã¥Áー¥Î»á¥³¥á¥ó¥È>
¡ÖºÆÀ¸¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ë²áµî¤òÊÝÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤òÌ¤Íè¤Ø¸þ¤±¤ÆºÆ²ò¼á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Ø¥ê¥Æー¥¸¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢»þ·×À½ºî¤Î°ä»º¤ËÂÐ¤¹¤ë»ä¤¿¤Á¤Î¿¼¤¤·É°Õ¤È¡¢
¥·¥ó¥¬ー¡¦¥ê¥¤¥Þ¥¸¥ó¤òÄêµÁ¤¹¤ë¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤È³×¿·À¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿É½¸½¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
<ÆüËÜÆþ²Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ>
¥Ø¥ê¥Æー¥¸¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï ¿ôÎÌ¸ÂÄêÀ¸»º¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÆþ²ÙËÜ¿ô¤Ë¤â¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Âµ¡¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤Êý¡¢¾ÜºÙ¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹ÇþÌî¡ÊMugino & Co.¡Ë¤Þ¤ÇÄ¾ÀÜ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ø¥ê¥Æー¥¸¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ²Á³Ê¡¦ÈÎÇä¾ðÊó¡¦¥¹¥Ú¥Ã¥¯¾ÜºÙ
£±. ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥Ã¥«ー¡ÊREF: SR601¡Ë¡§¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥À¥¤¥ä¥ë¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ò²Ã¤¨¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿µ¤ÉÊ¤ò±é½Ð
£². ¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥¢¥°¥êー¥ó¡ÊREF: SR602¡Ë¡§¿¼¤¤¥°¥êー¥ó¤Î¥é¥Ã¥«ー»Å¾å¤²¤Ë¡¢¶ÀÌÌ»Å¾å¤²¤Î¥¢¥×¥é¥¤¥É¤¬ÇÛ¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥Ã¥«ー¡ÊREF: SR601¡Ë
¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥¢¥°¥êー¥ó¡ÊREF: SR602¡Ë
²Á³Ê¡§407Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¿Í½²Á¡Ë
¿ôÎÌ¡§¸ÂÄêÀ¸»º
¼è°·¤¤¡§¥·¥ó¥¬ー¡¦¥ê¥¤¥Þ¥¸¥óÀµµ¬ÈÎÇäÅ¹
¡ã¥¹¥Ú¥Ã¥¯¾ÜºÙ¡ä
¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¡§
¡¦Valjoux 236¥¥ã¥ê¥ÐーÅëºÜ
¡¦¼ê´¬¤µ¡³£¼°¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¥àー¥Ö¥á¥ó¥È
¥»¥ó¥¿ー»þ¡¦Ê¬É½¼¨¡¢9»þ°ÌÃÖ¤Î¥¹¥âー¥ë¥»¥³¥ó¥É¡¢3»þ°ÌÃÖ¤Ë30Ê¬ÀÑ»»·×¤òÈ÷¤¨¤¿¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õµ¡Ç½
¡¦¥Ñ¥ïー¥ê¥¶ー¥Ö¡§48»þ´Ö
¡¦¿¶Æ°¿ô¡§Ëè»þ21,600¿¶Æ°
¡¦ÉôÉÊ¡§17ÀÐ
¢¨¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤äÃÏÈÄ¤Ï¥Õ¥í¥¹¥Æ¥Ã¥É»Å¾å¤²¡¢ÌÌ¼è¤êÉôÊ¬¤Ï¼êºî¶È¤ÇËá¤«¤ì¡¢¡ÖRestored by Singer¡×¤Î¹ï°õ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥¸¥¦¥à¥á¥Ã¥¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Æ¥£ー¥ëÉôÉÊ¤Ï¸ÄÊÌ¤Ë¿åÊ¿¥Ö¥é¥Ã¥·¥å»Å¾å¤²¤µ¤ì¡¢3»þ¤«¤é9»þÊý¸þ¤ÎÀºÌ©¤Ê¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥È¤òÊÝ¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Í¥¸¤â¼êºî¶È¤ÇËá¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥±ー¥¹¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§
¡¦¥±ー¥¹¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Æ¥£ー¥ëÀ½¡¢Ä¾·Â38.8mm¡¢¸ü¤µ11.75mm
¡¦»Å¾å¤²¡§¥µ¥ó¥ì¥¤¥µ¥Æ¥ó»Å¾å¤²¤Ë¥ß¥éー¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¤ÎÌÌ¼è¤ê¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
¡¦¥¬¥é¥¹¡§¥Ü¥Ã¥¯¥¹·¿¤Î¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡ÊÎ¾ÌÌÈ¿¼ÍËÉ»ß¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°ÉÕ¤¡Ë
¡¦¥±ー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¡§¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢À½¥·ー¥¹¥ëー¥±ー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖRestored by Singer¡×¤Î¹ï°õÆþ¤ê¤Ç¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Í¤¸¹þ¤ß¼°¡¢¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡ÊÎ¾ÌÌÈ¿¼ÍËÉ»ß¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°ÉÕ¤¡Ë
¢¨¥¯¥í¥Î¥°¥é¥ÕÁàºî¤Ï¡¢¾åÉô¥×¥Ã¥·¥ãー¤Ç¥¹¥¿ー¥È¡¿¥¹¥È¥Ã¥×¡¢²¼Éô¥×¥Ã¥·¥ãー¤Ç¥ê¥»¥Ã¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê´¬¤¼°¥ê¥åー¥º¤Ï¡¢»þ¹ï¹ç¤ï¤»¤È´¬¤¾å¤²¤ÎÎ¾Êý¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÑ¿åÀ¡§
50¥áー¥È¥ëËÉ¿å / 5µ¤°µ
¥À¥¤¥ä¥ë¡§
¡¦¥·¥ó¥¬ー¡¦¥ê¥¤¥Þ¥¸¥ó¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¤Ç¤¢¤ë»õÉÕ¤¥´ー¥ë¥É¥Õ¥é¥ó¥¸
¡¦¥Õ¥¡¥»¥Ã¥È²Ã¹©¤µ¤ì¤¿¥¢¥×¥é¥¤¥É¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹
¡¦¥¢¥×¥é¥¤¥É»ÅÍÍ¤Î¥·¥ó¥¬ー¥í¥´
¡¦¥é¥Ã¥«ー»Å¾å¤²¡¢¥¨¥¯¥ê¥å¿§¤Î¥Ç¥«ー¥ë¥Þー¥¯
¡¦¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥Ã¥«ー¤È¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥¢¥°¥êー¥ó¤Î2¼ïÎà
¿Ë¤È»ëÇ§À¡§
¡¦»þ¿Ë¡¦Ê¬¿Ë¤Ë¥í¥¸¥¦¥à¥á¥Ã¥
¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥¹ー¥Ñー¥ë¥ß¥Î¥Ð¤Î¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ê°Å½ê¤Ç¤âÍ¥¤ì¤¿»ëÇ§À³ÎÊÝ
¡¦¥Ð¥È¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥µ¥Ö¥À¥¤¥ä¥ë¿Ë¤â¥í¥¸¥¦¥à¥á¥Ã¥»Å¾å¤²
¡¦Ãæ±ûÉÃ¿Ë¤Ï¥·¥ó¥¬ー¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÇÅÉÁõ¡¢ÀèÃ¼¤Ë¤Ï¥´ー¥ë¥É¤Î¥«¥Ü¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤È¥Ð¥Ã¥¯¥ë¡§
¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥°¥ì¥¤¥ó»Å¾å¤²¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ì¥¶ー¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥«ー¥¥°¥êー¥ó¤Î¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥¿¡¦¥Ç¥£¡¦¥âー¥í¥Ö¥é¥¦¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥«ー¥¥°¥êー¥ó¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È»ÅÍÍ
¡¦¥¹¥È¥é¥Ã¥×Éý¤Ï¥é¥°Â¦¤Ç20mm¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ëÂ¦¤Ç16mm
¡¦¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤Ï¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ëÀ½¡¢¥µ¥Æ¥ó»Å¾å¤²¤Ë¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¤ÎÌÌ¼è¤ê¤ò»Ü¤·¡¢¥·¥ó¥¬ー¥í¥´¤¬¹ï°õ
Singer Reimagined¡Ê¥·¥ó¥¬ー¡¦¥ê¥¤¥Þ¥¸¥ó¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Singer Reimagined¡Ê¥·¥ó¥¬ー¡¦¥ê¥¤¥Þ¥¸¥ó¡Ë¤Ï¡¢¥Ý¥ë¥·¥§911¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤ÇÀ¤³¦ÅªÉ¾²Á¤òÆÀ¤ëSinger Vehicle Design ¡Ê¥·¥ó¥¬ー¡¦¥ô¥£ー¥¯¥ë¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¤ÎÅ¯³Ø¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢2015Ç¯¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í»þ·×¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¥Þ¥ë¥³¡¦¥Ü¥é¥Ã¥Áー¥Î¡ÊMarco Borraccino¡Ë»á¤È¡¢Singer Vehicle Design ¡Ê¥·¥ó¥¬ー¡¦¥ô¥£ー¥¯¥ë¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¤ÎÁÏÀß¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥í¥Ö¡¦¥Ç¥£¥Ã¥¥ó¥½¥ó¡ÊRob Dickinson¡Ë»á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¤Î³µÇ°¤òºÆÈ¯ÌÀ¤¹¤ë³×¿·Åª¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Singer Reimagined¡Ê¥·¥ó¥¬ー¡¦¥ê¥¤¥Þ¥¸¥ó¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¹©³Ø¡¦¸½ÂåÀ¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥¹¥¤¥¹ÆÈÎ©»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¤ÎºÆÈ¯ÌÀ¡¢ÅÁÀâÅª¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤ÎºÆÀ¸¡¢Àß·×»×ÁÛ¤Î³×¿·¤òÄÌ¤¸¡¢¡ÖReimagined¡ÊºÆ¹½ÃÛ¡Ë¡×¡ÖRestored¡Ê·Ñ¾µ¡Ë¡×¡ÖReborn¡ÊÌ¤ÍèÁÏÂ¤¡Ë¡×¤Î3¤Ä¤ÎÅ¯³Ø¤Ç¿·¤¿¤Ê»þ·×²ÁÃÍ¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÈÎ©»þ·×°¦¹¥²È¤«¤é¹â¤¤»Ù»ý¤ò¼õ¤±¡¢¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤äÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤ò¾¯ÎÌÀ¸»º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´õ¾¯À¤È²ÁÃÍ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤Ï¥¸¥ã¥ó¡¦¥Þ¥ë¥¯¡¦¥ô¥£¥À¥ì¥Ã¥·¥å»á¤¬Î¨¤¤¤ë¥¢¥¸¥§¥Îー¼Ò¤¬³«È¯¤òÃ´Åö¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ»½ÑÅª¤Ë¤â¤«¤Ê¤ê¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê£³Çï»Ò¤¬Â·¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
Mugino & Co./¥ª¥Õ¥£¥¹ÇþÌî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ª¥Õ¥£¥¹ÇþÌî¤ÏÂåÉ½¤ÎÇþÌî¹ë¤¬¿ô¡¹¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¸å¤ËÆÈÎ©¡¦ÀßÎ©¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶È³¦¤Ç´ë¶È¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¶ÈÌ³¤òÀÁ¤±Éé¤¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Õ¥¡ー¥à¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢ÉÙÍµÁØ´ØÏ¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÇÞÂÎ¡¦Î®ÄÌ¡¦¸ÜµÒ¡¦¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¥êー¥Àー¤È¤Î¿ÍÌ®¤òËÉÙ¤ËÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌÊÆ¡¢ÂæÏÑ¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¢¥°¥¢¥à¡¢¥¹¥¤¥¹¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¸½ÃÏË¡¿Í¤òÀßÎ©¤·¡¢³¤³°¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¸¥¢¿Ê½Ð¤äÆüËÜ´ë¶È¤Î³¤³°¿Ê½Ð»Ù±ç¤ÎÂ³Ý¤«¤ê¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Mugino & Co.³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹ÇþÌî¥°¥ëー¥×Æâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÈÎ©·Ï»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¢ー¥È¡¦Êõ¾þ¡¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¾¦ºà¤ò¼è¤ê°·¤¦ÀìÌç´ë¶È¡£¹ñÆâ³°¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤äÉÙÍµÁØ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Á¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÆÈÎ©»þ·×Ê¸²½¤ÎÄêÃå¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊóÆ»´Ø·¸¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Mugino & Co. / ¥ª¥Õ¥£¥¹ÇþÌî
¢©141-0021 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¾åÂçºê2-2-6
Tel¡§03-5422-8087¡¡Fax¡§03-5422-8756
Mail¡§info@officemugino.com
¸ø¼°HP¡§https://mugino.co.jp/singer/
²èÁü¥Çー¥¿¡§
https://www.dropbox.com/scl/fo/3vi1o3p9ks2q9aio9vpto/ANWzc1Him1P93UYolfGphzM?rlkey=jtpb3abun0igtfzk1vqkf0odq&st=ggfrd1s5&dl=0(https://www.dropbox.com/scl/fo/3vi1o3p9ks2q9aio9vpto/ANWzc1Him1P93UYolfGphzM?rlkey=jtpb3abun0igtfzk1vqkf0odq&st=ggfrd1s5&dl=0)