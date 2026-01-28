街で見かける「あのバス」が、買取の相談のきっかけに横浜・上大岡エリアを走る「おたからや」ラッピングバスのデザインをリニューアルし運行中

株式会社いーふらん

株式会社いーふらん（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：鹿村大志）は、同社が展開する高価買取「おたからや」の認知向上と地域との接点創出を目的に、2025年12月より上大岡エリアを中心とした神奈川中央交通の路線バスにて、ラッピングバスの運行を開始しておりますことをお知らせします。ラッピングバスは、2026年10月13日（火）までの運行を予定しています。

通勤・通学、買い物や通院など、日々の生活動線の中で自然と目に入るラッピングバスを通じて、「高価買取 おたからや」という身近な相談先の存在を地域の皆さまに知っていただくことを目的としています。

生活の中でふと目にする、“安心を感じるきっかけ”に

忙しい毎日の中で、改めて調べたり、検索したりしなくても、何度も目にするものは、自然と記憶に残っていくものです。

いつもの道、いつものバス停、見慣れた街並み。

その中を走るラッピングバスを目にすることで、「見たことがある」「なんとなく知っている」という気持ちが、少しずつ安心感として積み重なっていきます。

買取店に対して、「入りづらそう」「まだ売ると決めていないから行きにくい」と感じている方も少なくありません。

ラッピングバスをきっかけに、「近くに相談できるお店があったな」「ちょっと話を聞いてみるだけでもいいかもしれない」そう思っていただけることが、私たちの目指す姿です。

おたからやは、地域の中で顔が見える存在として、安心して立ち寄れる“身近な相談先”でありたいと考えています。



ダチョウ倶楽部さん、キンタロー。さんが並ぶ印象的なデザイン

今回のラッピングバスでは、おたからやのイメージキャラクターであるダチョウ倶楽部さん、キンタロー。さん、そして丸りおなさんを起用した、初めてのバスラッピングです。

CMでもお馴染みの「おたからヤーッ！」の文字が目を引きます。

路線バスという日常の中で多くの人の目に触れる存在だからこそ、強い主張をするのではなく、「あ、見たことがある」「なんとなく印象に残る」そんな自然な記憶の残り方を意識しています。

親しみのある御三方の表情や雰囲気を通じて、買取店に対して抱かれがちな「入りづらそう」「少し構えてしまう」といった印象を、少しでもやわらげることができればという想いを込めました。

日々の移動や買い物の途中でふと目にしたとき、「そういえば、近くにお店があったな」

と後から思い出してもらえる。そんな距離感を大切にしたラッピングデザインです。



ラッピングバス運行エリア内店舗

ラッピングバスが運行する横浜市上大岡エリアおよびその周辺には、日常の生活動線の中で立ち寄りやすい「おたからや」の店舗があります。



おたからや上大岡本店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/kamiooka/

住所：〒233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西1丁目18-5 ミオカ 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休（年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00

おたからやイセザキモール1丁目店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/iseichi/

住所：〒231-0045 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町1丁目3-6 港屋ビル 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休（年末年始は除く）

営業時間：11:00～20:00

おたからや横浜西口店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/yokohama-nishiguchi/

住所：〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸2丁目7-8 銀座屋ビル 3階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休（年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00

おたからや横浜本店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/yokohama-honten/

住所：〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3丁目33-7 若葉ビル 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休（年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00

おたからや相鉄横浜駅前店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/yokohama-ekimae/

住所：〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1丁目5-1 新相鉄ビル 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休（年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00

おたからや上大岡中央商店街店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/kamiooka-chuo/

住所：〒233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西1丁目16-15

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休（年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00

おたからやは、全国で1,630店舗以上を展開する高価買取店です。株式会社いーふらんでは、直営店の新規オープンにも注力しながら、地域に根ざした店舗運営を進めています。

■おたからや直営店一覧はこちらから

https://www.otakaraya.jp/shop/

使わなくなったブランド品や、価値が分からず保管したままのお品物など、「まずは相談だけ」という来店も歓迎しており、初めての方でも安心して利用できる環境づくりを大切にしています。

高価買取おたからやについて

おたからやは、ブランド品・貴金属・骨董品等の高価買取店で、全国に1,630店舗以上（2025年12月現在）を展開し、業界トップクラスの店舗数を誇ります。

金・貴金属製品をはじめ、ダイヤモンド等の宝石、ブランド品、時計、切手、古銭、金券など多種多様な商品の買取に対応しております。

全国1,630店舗以上での店頭査定、出張査定、メール査定、オンライン査定と、お客様のご都合に合わせてお選びいただけます。

査定は無料です。ぜひお気軽にご利用ください。

専門知識を持った査定員がお客様のお品物を丁寧に査定させていただきます。

※一部販売を行っている店舗もございます。

＼ 高価買取おたからやへの査定依頼はこちらから ／

おたからや公式サイト：https://www.otakaraya.jp/

電話番号：0120-555-600（年中無休 8:00～21:00）





いーふらんってどんな会社？

◆当社は3兆円規模に成長しているリユース業界の中で、ブランド品・高級宝飾などの高価買取「おたからや」を運営している企業です。リユース業は『地球にやさしいエコビジネス』であり、社会貢献度が高い事業として昔から広く世の中から支持されておりました。特に昨今の不安定な景気情勢のなかでは景気の影響を非常に受けにくい業界として注目を集めています。

◆業界成長率が130%の中、当社の成長率は直近5年で700%と業界の成長をけん引し続けている企業です。従業員1,847人（2025年12月時点）を抱えるまでに成長しております。業績も創業から連続して成長を成し遂げており、2025年6月期は売上989億円を達成いたしました。

◆「おたからや」は業界トップの出店数（全国1,630店舗）を誇り、Google口コミ4.8（※）を獲得しお客様からの信頼も厚く頂戴しております。

※2025年10月31日までの全期間の直営店（374店舗）にいただいた評価をもとに出した結果です。

◆その他にもヘルスケア事業「フィットネス＆ストレッチ 健康の森」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-」、フランチャイズ事業、オークション事業、不動産事業など「価値」を未来に繋ぐハブとなる事業展開をしています。





【株式会社いーふらんの概要】

社名：株式会社いーふらん

設立年月：2000年3月

代表取締役会長 渡辺 喜久男

代表取締役社長 鹿村 大志

所在地：〒220-6115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 クイーンズタワーB 15階

ホームページ：https://e-fran.jp/

事業内容：

リユース事業、高級宝飾・時計・地金商「おたからや(https://www.otakaraya.jp/)」、ヘルスケア事業「フィットネス＆ストレッチ 健康の森(https://onkatsu-fitness.jp/)」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-(https://e-swing-premium.jp/)」、フランチャイズ事業(https://franchise.otakaraya.net/)、オークション事業(https://www.otakaraya.jp/lp_page/auction/)、不動産事業(https://mm-property.jp/)

本件に関するお問い合わせ窓口

株式会社いーふらん 広報担当：八重倉

TEL：045-330-4410