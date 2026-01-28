又吉直樹さん『生きとるわ』本日発売！又吉さんご本人から素敵な賞品あり レビューコンテストも開催決定
又吉直樹さんが『火花』から10年後に書き上げた待望の最新長編『生きとるわ』が、いよいよ本日発売となりました。発売を記念して、読者から『生きとるわ』のレビューを募集する「又吉直樹を唸らせろ！『生きとるわ』レビューコンテスト」の開催が決定。募集要項も本日公開されました。
又吉直樹『生きとるわ』文藝春秋
■ 「又吉直樹を唸らせろ！『生きとるわ』レビューコンテスト」の詳細はこちらです！
『生きとるわ』のレビューを募集します。選ばれたレビューをもとに、又吉直樹さんが自ら選考し、「又吉直樹を唸らせた」レビューを決定します。
最優秀賞受賞者には、又吉さんからレビューへのお返事（直筆）と、副賞として『生きとるわ』特製ブックカバーやお宛名入りサイン本が贈られます。
また優秀賞受賞者には特製ブックカバーとお宛名入りサイン本、佳作受賞者には特製ポストカードをお贈りします。
詳細・募集要項を見る :
https://books.bunshun.jp/articles/-/10664
■ 昨日 1/27には都内で発売前日記者会見が行われ、早くもメディアで話題となっています！
又吉直樹さん
■ 『生きとるわ』特設サイト公開中！
特設サイトを見る :
https://books.bunshun.jp/sp/matayoshinaoki
■ 作品内容紹介
「生きる」とは、こんなにもやりきれなくて、おかしい――
累計354万部『火花』から10年後に書き上げた、新たなる代表作！
公認会計士として傍目には順調な生活を送っている岡田。
しかし、高校時代の仲間だった横井に500万円を貸したことから、その人生は狂い始める。横井は他の仲間たちからも借金を重ねたあげく、姿をくらましていた。
阪神タイガースのセ・リーグ優勝が決まった夜、岡田は大阪・道頓堀で偶然横井と再会する。
貸した金を取り戻そうとする岡田は、逆にさらなるドツボにはまっていく……
人間の「闇」と、「笑い」を両立させた奇跡的作品！
■ 著者プロフィール
1980年大阪府寝屋川市生まれ。芸人・作家。
2015年に小説デビュー作『火花』で第153回芥川賞を受賞。
テレビやラジオ出演のほか、YouTubeでの動画配信など多岐にわたって活躍中。
他の著書に『劇場』『人間』『東京百景』『月と散文』などがある。
■ 書誌情報
書 名：『生きとるわ』
著 者：又吉直樹
定 価：2,200円（税込）
出版社：株式会社文藝春秋
判 型：四六判 上製カバー装 448ページ
発売：2026年1月28日
ISBN：978-4-16-392060-3
書誌URL：https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163920603
《電子書籍版も配信中》
電子書籍版URL：https://books.bunshun.jp/ud/book/num/1639206000000000000H
※電子書籍版の価格は、各電子書店でご確認ください。