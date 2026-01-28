《最新過去問11回分を完全収録！》『2級土木施工管理技士 過去問コンプリート 2026年版』が今年も登場！

株式会社誠文堂新光社

受験者必携の2級土木施工管理技士の過去問題集。

過去問を解き、近年の出題傾向を把握し、合格を手にしましょう。

令和7（2025）年度、令和6（2024）年度、令和5（2023）年度、令和4（2022）年度、令和3（2021）年度、令和2（2020）年度の前期・後期に出題された、第1次検定（学科試験）・第2次検定（実地試験）の過去問を収録しています。

問題は年度別に収録されているため、本試験と同じ雰囲気で学習することが可能です。

また、選択肢ごとに詳細な解説がついているので、出題される各分野について理解を深めることができ、効率よく学習を進めることができます。

巻頭には最新過去問分析やこれまでの出題実績を掲載しており、重点して学習確認をすべき項目や出題頻度が高い項目を知ることができます。

巻末には、経験記述についてその攻略法を掲載。

経験記述をする工事の選び方から記入上の注意、事前準備の仕方まで、どんな工事内容にも使える解答テクニックを紹介しています。

『2級土木施工管理技士 過去問コンプリート 2026年版』を有効に活用し、過去問を解いて、合格を勝ち取りましょう。

【目次】

はじめに/本書の特長と使い方/試験の概要/最新過去問分析/出題実績

2025年度（令和7年度）後期 第1次検定（問題A・問題B）／第2次検定 解答・解説

2025年度（令和7年度）前期 第1次検定（問題A・問題B） 解答・解説

2024年度（令和6年度）後期 第1次検定（問題A・問題B）／第2次検定 解答・解説

2024年度（令和6年度）前期 第1次検定（問題A・問題B） 解答・解説

2023年度（令和5年度）後期 第1次検定（問題A・問題B）／第2次検定 解答・解説

2023年度（令和5年度）前期 第1次検定（問題A・問題B） 解答・解説

2022年度（令和4年度）後期 第1次検定（問題A・問題B）／第2次検定 解答・解説

2022年度（令和4年度）前期 第1次検定（問題A・問題B） 解答・解説

2021年度（令和3年度）後期 第1次検定（問題A・問題B）／第2次検定 解答・解説

2021年度（令和3年度）前期 第1次検定（問題A・問題B） 解答・解説

2020年度（令和2年度）後期 学科試験（問題A・問題B）／実施試験 解答・解説

経験記述の攻略法

◇アプリ版のご案内◇

本書の内容を収録した学習アプリもあります。通勤・通学のスキマ時間を使っての復習、

直前期の総仕上げなど、本書と併せて活用することで、合格力をさらに高めることができます。

詳しくは本書をご確認ください。

*Google PlayまたはApp Storeからダウンロードすることができます。

*本書とは別売りです。

【著者プロフィール】

保坂 成司（ほさか・せいじ）

日本大学生産工学部教授

【書籍概要】

書 名：2級土木施工管理技士 過去問コンプリート 2026年版

著 者：保坂 成司

仕 様：A5判、496ページ

定 価：2,860円（税込）

発売日：2026年2月10日（火）

ISBN：978-4-416-52574-6

書籍のご購入はこちら :https://www.seibundo-shinkosha.net/book/general/97289/

