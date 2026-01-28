好評につき第2弾！ あなたの好きなTOKYO FMの番組を教えてください！100名様に5,000円分のTOKYO FMオリジナルQUOカードPayをプレゼント!

株式会社エフエム東京

TOKYO FM ではスペシャルウィーク期間の2026年 1月 28日（水）～2月8日（日）、特別企画としてシェアラジコキャンペーンを開催します。昨年末に実施し、好評を頂いたキャンペーン第2弾となります。

ご自身が好きなTOKYO FMの番組のradikoリンクをシェアして、『#TOKYOFM』『#シェアラジコ』2つの指定ハッシュタグをつけてXに投稿すると応募完了となります。

好きな番組、推し番組、聴いてみて面白かった番組回やコーナー、トークをシェアして、紹介してください。ご参加下さった方の中から抽選で100名様に5,000円分のTOKYO FMオリジナルQUOカードPayをプレゼントいたします。

キャンペーンの詳細は下記をご確認ください▼

https://www.tfm.co.jp/blog/info/announcement/135733(https://www.tfm.co.jp/blog/info/announcement/135733)

【参加方法】

１.TOKYO FM公式Xをフォロー

２.radikoであなたの好きなTOKYO FMの番組にアクセス→シェア

３.『#TOKYOFM』『#シェアラジコ』2つの指定ハッシュタグと、番組のご感想などをそえて、あなたのXで番組のradikoリンクを投稿

▼ハッシュタグを間違えないように、以下をコピー＆ペーストでご活用ください！

#TOKYOFM #シェアラジコ