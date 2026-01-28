令和7年度 食の安全都民講座 有毒植物の見分け方講座 参加者募集！

東京都

芽吹きの春、毎年「間違って有毒植物を食べた」食中毒がたくさん起きています。若芽がとても似ている「ニラ」（食べられる）と「スイセン」（有毒植物）の見分け方など、実物を見ながら楽しく有毒植物の見分け方を学んでみませんか？

※「食の安全都民講座」は、観察などの体験や専門家の講義を通じて、食の安全に関するテーマを深掘りするイベントです。

【開催内容】

日時：令和8年3月17日（火曜日）

午後1時00分から午後3時30分まで

場所：東京都薬用植物園（東京都小平市中島町21-1）

内容：有毒植物についての講義と園内見学

講義：身近にある有毒植物の見分け方等について解説します。

園内見学：園内を散策し、栽培している有毒植物や薬用植物を紹介します。

※荒天時は内容を変更し、時間を短縮して実施します。

講師：東京都薬用植物園 主任研究員

詳細は特設ホームページ(https://www.hokeniryo1.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/forum/tominkoza/tominkozar7-4.html)をご覧ください。

【募集人数】

30名（18歳以上の、都内在住、在勤又は在学の方）

※応募者多数の場合は抽選となります。

【申込方法】

申込フォーム(https://logoform.jp/form/tmgform/kouzar7-4)からお申込みください。

【受付期間】

令和8年1月27日（火曜日）から3月1日（日曜日）まで

参加の可否は、3月9日（月曜日）までにEメールでお知らせします。

【お問い合わせ】

健康安全研究センター企画調整部健康危機管理情報課

電話 03-3363-3472