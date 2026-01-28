ル・クルーゼ、「モノクローム」キャンペーンスタート――白と黒の美にフォーカス

白と黒で作る、心地よいキッチン

ル・クルーゼ ジャポン株式会社

ル・クルーゼは1925年にフランスの小さな村フレノワ・ル・グランで誕生し、100年にわたり伝統と技術を受け継いできました。時代が変わっても、鍋を囲み、家族や友人と過ごす時間はかけがえのないものです。色とりどりの料理が並ぶ食卓で大切な人と向かい合い、心温まる会話を楽しむことは、「本当の自分」を取り戻す特別な瞬間となるでしょう。

自分らしく、心地よいと思えるカラーのお鍋をパートナーにしてみませんか？お気に入りのお鍋で愛情を込めて作る料理は、家族や友人との絆を深め、食卓や暮らしに幸せをもたらします。

食卓に洗練をもたらすモノクロームの美

白と黒はどんな料理とも相性が良く、季節やシーンを問わず使いやすいカラーです。料理をよりおいしく見せるだけでなく、食卓全体の雰囲気を洗練させ、心に残るシーンを演出します。

「マットブラック」は高級感と落ち着きのある色です。料理の質感や色合いを引き立て、特に肉料理や濃厚なソースの料理と相性抜群。モダンな印象を与えつつ、シックな雰囲気を演出することができます。黒は汚れが目立ちにくく、お手入れがしやすいのも魅力です。

「メレンゲ」の明るくやわらかな色合いは料理が美しく映え、食卓を華やかに演出。さまざまなインテリアに調和しやすく、長く使っても飽きの来ないカラーです。お手持ちのキッチンツールとのコーディネートも楽しめます。

ル・クルーゼのお鍋は、職人の長年の経験と技術による高度な表面加工によって、優れた耐久性のコーティングが施されています。

長く使える確かな品質で、あなたのパートナーのような存在として寄り添います。心地良い料理の時間を楽しんでみてください。

自宅で叶える、特別なひととき

「今日は何を食べようか？」身近な人を誘い、好きな料理を作って並べれば、さながら隠れ家レストランを開店するような気分。100年の歴史を経ても、ル・クルーゼの鍋がある暮らしは、今日もあたたかく、あなたの人生を自由に彩ります。

■モノクロームキャンペーンは3月3日まで実施

動画を見る :https://youtube.com/shorts/gktc4BZb3b0

期間中、税込30,000円以上の鋳物ホーロー鍋の「マットブラック」と「メレンゲ」をご購入いただいた方に、「エブリィ・トング」、「エブリィ・ライススクープ」、「ココット・エブリィ インナーリッド 18/20」、「エブリィ・コランダー」、「アカシアウッド・トレイ(S)」のうちいずれか１つをプレゼントいたします。

> 「選べるプレゼントキャンペーン」詳細はこちら(https://www.lecreuset.co.jp/plp/newarrival-and-campaign/ci-promotion/)

「シグニチャー ココット・ロンド 20cm～24cm」、「シグニチャー ココット・オーバル 25cm」の「マットブラック」または「メレンゲ」カラーをご購入いただいた方は、スチーマーを50％OFFでご購入いただけます。

> 「"スチーマー"スペシャルプライス キャンペーン」詳細はこちら(https://www.lecreuset.co.jp/lp/jp-pwp.html)

【期間】2026年1月28日(水)～2026年3月3日(火)

詳細を見る :https://www.lecreuset.co.jp/lp/jp-monochrome.html

■取扱店舗

ル・クルーゼ ショップ、全国のお取り扱い百貨店・専門店、公式オンラインショップ、その他オンラインショップ（楽天、Yahoo!ショッピング、Amazon、ZOZOTOWNなど）

ショップリスト :https://www.lecreuset.co.jp/stores?showMap=true&horizontalView=true&isForm=true

■ル・クルーゼについて

ル・クルーゼは色鮮やかな調理器具を製造したキッチンウェアブランドの先駆者であり、2025年で創業100年を迎えました。最高級の品質とデザイン性に富んだ製品でライフスタイルに彩りを添え、世代を越え愛され続けています。伝統や卓越した技術、上質な素材でつくるル・クルーゼの製品とその世界観で、料理を愛し食を愉しむすべての人たちと喜びやかけがえのない時間を共有いたします。

ル・クルーゼ 公式サイト :https://www.lecreuset.co.jp/

ル・クルーゼ 公式インスタグラム :https://www.instagram.com/lecreusetjapon/

