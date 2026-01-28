全社員1万人でも月々のシステム利用料ゼロ！大企業向けDX社内チャットが登場

株式会社ドリームネッツ

株式会社ドリームネッツ（本社：広島県福山市、代表取締役社長：井上 一成）は、自社開発の「DXパッケージ」をベースに、大企業のコミュニケーションインフラのコストを徹底的に削減する事をコンセプトにした、新しい社内チャットシステムの提供を開始しました。

提供背景

多くの企業がリモートワークやグループ会社間連携を進める中で、社内チャットなどのコミュニケーション基盤は不可欠なインフラとなっています。しかし、一般的なクラウド型チャットツールではユーザー数に応じた月額料金が発生し、利用者数の拡大に比例してランニングコストが膨らむという課題がありました。弊社の新システムは、従量課金を無しとし、この課題を根本から解決しました。

特徴１．年間コストを根本から見直す！

専用サーバー型の構成により、クラウド型ツールに依存しない社内チャット環境を実現。

利用人数に関わらず「従量課金無し」「アカウント数無制限」で導入でき、社内コミュニケーションにかかるインフラコストを大幅に削減します。

特徴２．独自機能・システム拡張が可能！

企業独自の機能追加やカスタマイズが自由に行え、自社の運用スタイルに最適化できるほか、将来的なシステム拡張や他システムとの連携にも柔軟に対応可能です。専用サーバー型のため、クラウド型ツールの制約に縛られることがありません。

特徴３．アカウント数無制限で利用者数が増えてもコスト増ゼロ！

1,000アカウントでも1万アカウントでもアカウント数の上限なく、同一コストで運用可能。グループ会社・海外支社を含めた全社利用に最適です。さらに、専用サーバーを企業ごとに構築することで、外部アクセスリスクを最小化。セキュリティ面でも高い信頼性を確保しています。

お問い合わせ先

電話 ：084-973-3521

担当者：金尾

https://www.dreamnets.co.jp/contact/newsrelease.html?utm_source=prtimes&utm_medium=2601dx(https://www.dreamnets.co.jp/contact/newsrelease.html?utm_source=prtimes&utm_medium=2601dx)

※ビジネスチャット構築パッケージについてはこちら(https://www.dreamnets.co.jp/dx/?utm_source=prtimes&utm_medium=2601dx)

会社概要

ニュースリリースへのお問い合わせ

弊社は企業の成長を支えるDXソリューションを提供するIT企業です。主力製品である「オークション構築パッケージ」をはじめ、ECやアプリ開発、システム開発の分野で20年以上の開発実績を持ち、大手企業など、国内外のクライアントに向けたカスタマイズ可能なソリューションを強みとしています。

会社名 ： 株式会社ドリームネッツ

本社 ： 〒720-0063 広島県福山市元町13-20 元町プラッツビル4F

代表者 ： 代表取締役社長 井上 一成

事業内容： Web・ECサイト制作、スマホアプリ開発、

システムの企画・開発・運営など

URL ： https://www.dreamnets.co.jp/