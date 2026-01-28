足立区の「ディープすぎる日常」が、ポップなステッカーに！？失われゆく“地域の記憶”をアートで残す「ジモト百景」プロジェクト始動。

株式会社オプティ

株式会社オプティ（本社：東京都足立区千住3-1、代表取締役：渡辺浩司）は、足立区内の風景・建物・お店・人を題材にしたオリジナルステッカー等を制作する地域活性化企画「ジモト百景（じもとひゃっけい）」プロジェクトを始動いたします 。

参考デザイン「たこ公園」

正式名称よりも「たこ公園」の名で親しまれる、足立区の公園アイコン。青空に映える真っ赤なタコの滑り台は、何世代もの子供たちの遊び相手でした。擦り切れたズボンと、夕暮れ時の帰り道。あの日の記憶が蘇ります。

本プロジェクトは、「有名ではないけれど、足立区民に愛されている場所」をテーマに、地元民の思い出が詰まった場所をステッカー化する「地域記憶保存プロジェクト」です 。

本格始動と販売に先駆け、千住宿400周年を迎えるこの記念すべき年に、2026年2月13日（金）より北千住「千住街の駅」にて、千住塾400周年のロゴ入り限定ステッカーの無料配布キャンペーンを実施いたします 。

■ 開発の背景：なぜ今、“地元ステッカー”なのか？

近年、若者を中心に「ステッカー文化」が再燃し、スマホやノートPCにステッカーを貼って自己表現を楽しむスタイルが定着しています 。一方で、足立区には地域を象徴するモチーフグッズが少なく、地域の魅力を若者世代へ届けるツールが不足していました 。

そこで私たちは、「見慣れた景色も、今はなきあの店も。思い出をその手につかめ！」を合言葉に、“あの日、あの場所、あの瞬間”を貼れるカタチ（ステッカー）として残すプロジェクトを立ち上げました 。有名スポットだけでなく、あえて「地元民が愛するディープな名所」に光を当てることで、区民には愛着を、区外の人には新しい発見を提供します 。

■ 「ジモト百景」3つの特徴

１．足立区民なら思わずニヤリ。「ディープな選定基準」

ラインナップは全24種（第一弾）。

足立区民の「誰もが知る」、もしくは「足立区民のみぞ知る」、さらには「今はなき」お店や風景まで、暮らしの中の風景を独自の視点でセレクトしています 。

※2月2日（月）よりSNSや公式サイトにて無料配布対象デザイン12種を毎日1種類ずつ公開いたします。

※取材時には無料配布分12種のイラストと内容はご確認いただけますのでお気軽にお問い合わせください。

※残り12種は2月末までに順次公開予定です。

２．人気イラストレーター ウシオダヒロアキ氏による描き下ろし

デザインには、アウトドアスタイルアートで人気のウシオダヒロアキ氏を起用 。相手流行のAIでのデザインではなく、手描きによる動きのある線とポップな色使いで、足立区の風景を「古臭い」ではなく「レトロかわいい」アートへと昇華させました 。

３．「千住宿400周年」との連動

宿場町としての歴史を持つ千住の節目を盛り上げるべく、「千住宿400th」対象スポットをまずは重点的にステッカー化 。歴史と現代カルチャーを融合させた新しい地域発信モデルです。

■ 「ジモト百景 in 足立区」とは

公式サイト：https://jimoto100.com

【ブランド名】 ジモト百景 in 足立区

見慣れた景色も、今はなきあの店も。切り取り方ひとつで、街はこんなに「粋」になる。大人が楽しむ、現代の浮世絵コレクション。

■ 【取材・撮影可能】限定600枚！先行無料配布イベント開催

プロジェクトの想いを広げるため、足立区観光交流協会の後援のもと、特別な無料配布イベントを行います 。

日時： 2026年2月13日（金） ～

場所： お休み処「千住街の駅」（足立区千住3-69 宿場町通り）

内容： 千住宿400周年ロゴ入り特別バージョンステッカー（全12種 計600枚）を無料配布

配布数： 限定600枚（12種×50枚）※なくなり次第終了いたします

配布対象（一部）： たこ公園など12種

※2月上旬以降、開発担当者へのインタビューやステッカー実物の撮影が可能です。

※2月2日よりSNSや公式サイトにて順次ステッカーデザインを1種ずつ公開いたします。

※取材時には無料配布分12種のイラストはご確認いただけますのでお気軽にお問い合わせください。

■ 今後の展望：「足立の街全体」を販売拠点に

今後は、区内の各種お店・施設・カフェなどをステッカー販売拠点としていく予定です 。 「足立のおみやげ」としての定着を目指すとともに地域経済の活性化に貢献してまいります 。

（ステッカーの販売は2月下旬より各販売店舗にて順次開始）

【株式会社オプティについて】

東京都足立区千住を拠点に、15年以上にわたり地域密着型の事業を展開。WEBマーケティング事業を中心としたWEB制作・コンサルティング業務を行っています。 デジタル領域の支援にとどまらず、「地域活性化ショップ結-musubu-」の運営やコロナ禍における「テイクアウトマップ」の制作・配布など、リアルな場での地域貢献活動にも尽力。 「IT×地域活性化」のノウハウを活かし、足立区の魅力を可視化し、次世代につなぐ新たな価値創造に挑戦し続けています。