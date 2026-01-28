なかやまきんに君さん出演 ENEOSでんきの新WEB CM「新生活乗り換えキャンペーン　おトクと安心」篇を公開！

ENEOS Power株式会社

ENEOS Power株式会社（以下、「ENEOS Power」）は、1月28日（水）から4月22日（水）までの間、「ENEOSでんき」と「ENEOS都市ガス」の「新生活乗り換えキャンペーン」（以下、本キャンペーン）を実施します。

これに合わせて、お笑いタレントのなかやまきんに君さんを起用した新WEB CM「新生活乗り換えキャンペーン おトクと安心」篇を2026年1月28日（水）10時より公開いたします。

■WEB CMについて

今回のCMでは、新生活シーズンに向けて「ENEOSでんきが、毎日の家計にもっとパワーを届けたい」という想いを込め、前回に続き、エネルギッシュで明るいキャラクターが魅力の“なかやまきんに君さん”を起用しました。

そして今回は、なんと“車掌さん”になって登場します！

引越しや新生活の出費に不安を抱える生活者のもとへ、車掌きんに君が「ENEOSでんき」への乗り換えメリットを伝えるために全力疾走して駆けつけ、あの爽やかな笑顔で力強くアピール！

「本当におトク？」「大丈夫かな？」と乗り換えを迷っている生活者に、車掌きんに君が「おトクと安心のENEOSでんきだから大丈夫！」と背中を押し、でんきの乗り換えを後押しします。

ラストでは、きんに君らしいおなじみの一言で締めくくり、心が動いた生活者たちが“乗り換え方面”の看板へと走り出す姿が描かれます。

“電車の乗り換え”と“でんきの乗り換え”を掛け合わせた、コミカルで記憶に残るCMになりました。

今後ENEOSでんきのプロモーションアイコンとして企業のWEBサイトなどに登場します。

■撮影エピソード

車掌さんに扮したきんに君が、いつもの元気いっぱいの笑顔で現場に登場！

生活者役の出演者の方々とも明るく挨拶を交わし、和やかムードの中、撮影がスタートしました。

役作りとして、実際に電車に乗って電車の第1車両に乗って、車掌さんを研究した（！？）というきんに君。[YK1] [慧渡2] [YK3] カメラが回り始めると、車掌さんになりきって真剣に演じる姿はもちろん、時には思わずクスッと笑ってしまうアドリブ的な一言も飛び出し、現場には終始あたたかい笑い声が広がる楽しい雰囲気になっていました。

きんに君が光る電球を手に、“電車ごっこ”のように連なって歩いているシーンは、どこかシュールで思わず見入ってしまう見どころの一つです！

さらに、生活者役の子役さんが場の雰囲気を盛り上げる無邪気な姿や、きんに君と楽しそうに会話する様子がとても可愛らしく、共演者やスタッフも癒されるほど、終始笑顔あふれるれる“パワー”に満ちた素敵な撮影時間となりました。

【CM概要】

■タイトル

ENEOSでんき × なかやまきんに君

「新生活乗り換えキャンペーン おトクと安心」篇 30秒

■公開開始

2026年1月28日(水) 10時

■公開チャンネル

ENEOSでんき公式YouTube: https://www.youtube.com/@ouchieneos

■キャンペーンサイト

ENEOSでんき (https://www.eneos-power.co.jp/denki/info-cp/26spring-02/?utm_source=earned_media&utm_medium=pr&utm_campaign=25spring_cp&utm_content=prrelease_denki&companycode=2000&partnercode=116044&requiredState=11)

ENEOSでんき/ENEOS都市ガス(https://www.eneos-power.co.jp/denkigas/info-cp/26spring-05/?utm_source=earned_media&utm_medium=pr&utm_campaign=25spring_cp&utm_content=prrelease_denkigas&companycode=2000&partnercode=116044&requiredState=11)

■「新生活乗り換えキャンペーン おトクと安心」篇 30秒

■インタビュー紹介（一部）

Q．今回、初めて車掌役に挑戦されましたが、撮影は如何でしたか？裏話など教えてください。

A. はい！あの今回はですね、車掌役ということで、私もこれはきっちりと演じたいなと思いまして、電 車の1両目に乗って、車掌さんを研究してまいりました。しっかり実際に見ておかないと、ちゃんと車掌さんを演じれないと思ったので、研究してまいりました。

車掌さん役で「パワー」をやりますので、普段の自分のキャラの「パワー」とは違うなというところにたどり着いたんですね。だから今回は車掌さん役での「パワー」がしっかり出せましたね。

普通の「パワー」とどう違うかっていうのを、ちょっとお見せさせていただいてもよろしいですか？

「パワー！・・・ハッ！」（ニコッ）

Q．2026年、新たに挑戦したいことは？

A． そうですね。今回この車掌さん役の衣装を着させていただいて、もうこれを着た瞬間に「あ！これだな！」というのができまして、2026年、もうこの「筋肉車掌」で、このキャラクターで大ブレイクできるなってピーン！ときたんですよ！だからもう2026年は、「パワー！」と「ヤー！」は封印ですよ！

もうこの「筋肉車掌」役で、このキャラで、僕いこうかなというのができました！

完成しました！

今回の撮影を通して、終わった後に「あ！これだな！」というのがもう降ってきましたね。

（新ギャグ披露）

「それでは、筋肉電車、ご乗車ありがとうございます。 続きましての停車駅は・・・

続きましての停車駅は・・・、しぶ・・・ ヤーーー！！！ 駅だ！ ヤーーー！！！ ハッ！」（ニコッ）

Q．「新生活の準備が始まる時期ですが、引越しの思い出や失敗談など、エピソードがあれば教えください。

A．ロサンゼルスに筋肉留学で4年半の間住んでたんですけども、その期間の間でも何回か引越しをしまして。アメリカはですね、お家を借りる時にソーシャルセキュリティナンバーというのがないと借りれないんですよ。僕は学生ビザだったので、その番号がなくて、それを知らずに行きまして、家のない状態で行った時がありまして、いろんなアパートを見に行って連絡しても、その番号がないと借りれないという風になって、本当に、あ！どうしようとなったんですよ。で、車で、どうしようと思ってふらふら運転してまして、ホントに何気ないところで停めて、「わあ、もう明日から家ないな～。どうしようかな～」と思って、見上げたら看板がでてまして、「空き家あります」とでてまして。はい。あっ！となって、本当にそこの大家さんの所にピンポンと押して、「家がないので住めませんか？」と言ったら、なんと学生でもOKだよという。すごい奇跡的なことがありまして。

Q．受験について、何か思い出はありますか？

今、頑張っている受験生に向けて、体調管理(インフルエンザ予防など)のアドバイスやメッセージをお願いします。

A． アメリカ・ロサンゼルスに筋肉留学してたことがありまして、その時に、受験ではないですけど、試験勉強をね、結構大変だったんですよ。その時に結構勉強はしてたんですけども、やっぱりこの時期は、風邪をひかないこと！

だからね、これはもう伝えたいのは、体を冷やさないでください！

これだけはもう自信をもって伝えたいですね！はい！

■ENEOSでんき公式YouTube: https://www.youtube.com/@ouchieneos

「新生活乗り換えキャンペーン おトクと安心」篇 30秒：https://youtu.be/TxUM4cWhQzY

「新生活乗り換えキャンペーン 電車ごっこ」篇 6秒：https://youtu.be/-813IT_yNRo

「新生活乗り換えキャンペーン 乗り換え」篇 6秒：https://youtu.be/D-6MLAc7Yes

「新生活乗り換えキャンペーン」メイキング＆インタビュー：https://youtu.be/0e7ppjR7HW4

■出演者プロフィール

＜なかやまきんに君さん＞

1978年9月17日生まれ、福岡県出身。

タレント養成所NSC大阪校22期生で、2000年にピン芸人としてデビューした後、吉本新喜劇に入団。2003年「ABCお笑い新人グランプリ」審査員特別賞を受賞。2006年「R-1ぐらんぷり2006」ファイナリスト。お笑いジャンルのみならずスポーツ系の番組出演でも人気を博す。2006年～2010年米国「筋肉留学」でサンタモニカカレッジ卒業（運動生理学）。2021年東京ノービスボディビル選手権優勝。2021年12月末をもって吉本興業退所、独立。2022年マッスルビーチインターナショナルボディビル大会40歳以上クラス優勝。日本マスターズ選手権（男子ボディビル）40歳以上級6位。自身のギャグ「ヤー・パワー」がユーキャン新語・流行語大賞ノミネート。Z世代年間トレンド大賞を「ヤー・パワー」で受賞。現在は、お笑い芸人の他、ボディビルダー・YouTuberとしても活躍中。

YouTubeチャンネル登録者数は275万人を超える。

■キャンペーンについて

本キャンペーンでは、期間中、新規お申し込みの方を対象に、「ENEOSでんき」では、電気料金を12ヶ月間で最大6,000円割引、「ENEOS都市ガス」では、ガス料金を12ヶ月間で最大3,000円割引いたします※。

また「ENEOSでんき」と「ENEOS都市ガス」の両方を新規でお申し込みいただいた方には、

「giftee Box(R)」10,000ポイントを抽選で200名さまにプレゼントいたします。期間中に「ENEOSでんき」にねん とく2割に加入いただいたお客さまは当選確率が2倍になるチャンスもあります。

ENEOS Powerは、「今と未来のでんきをデザインし、人と地球の快適に挑戦し続ける ～Creating sustainable energy and society～」というパーパスのもと、新たなチャレンジを重ね、持続可能な社会への貢献を通じて、さらなる成長を目指してまいります。

※キャンペーンの詳細や適用条件については以下の＜キャンペーン詳細＞をご確認ください。

＜キャンペーン詳細＞

＜「giftee Box(R)」について＞

「giftee Box(R)」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり、様々なラインナップの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「giftee Box(R)」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数のギフトを選ぶことも可能です。

「ENEOSでんき」「ENEOS都市ガス」の詳しい内容は、専用ホームページをご覧ください。

「ENEOSでんき」 https://www.eneos-power.co.jp/denki/

「ENEOS都市ガス」https://www.eneos-power.co.jp/gas/

以 上

