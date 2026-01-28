地域の「日常」に外部の若者が入り続ける仕組みは、どう生まれたのか

認定特定非営利活動法人SET

認定特定非営利活動法人SET（本部：岩手県陸前高田市、理事長：三井俊介）はこのたび、 第16回 地域再生大賞において、特別賞である「ともに創る未来賞」を受賞しました。

本賞は、人口減少や担い手不足といった全国共通の課題に対し、地域の現場から持続可能な未来を切り拓いてきた実践を顕彰するものです。SETが評価されたのは、単なる交流事業や一時的な人の流入ではなく、若者が地域の「日常」に入り続ける関係性を、15年以上かけて編み続けてきた点でした。

■「地域再生大賞」とは

地域再生大賞は、共同通信社が主催するもので、全国の新聞社などが推薦する地域の取り組みを対象に、独自性・地域性・継続性・発展性などの観点から選考される賞です。全国各地で多くの実践が生まれる中でも、「一過性で終わらない仕組み」を持つ取り組みは決して多くありません。SETの活動は、その点において高く評価されました。

■若者と地域が「ともに暮らす」関係を、日常の中につくる

SETは、東日本大震災をきっかけに、岩手県陸前高田市広田町で活動を始めました。震災直後の復興支援からスタートした取り組みは、やがて「支援する／される」という関係を超え、若者と地域住民が対等に出会い、ともに時間を重ねる関係づくりへと進化していきました。特徴は、イベント的な交流ではなく、地域の暮らしそのものに若者が関わる設計にあります。

大学生が地域の家庭を訪ね、話を聞き、作業をともにするスタディプログラム。

修学旅行民泊を通じた、家庭単位での受け入れ。

「顔の見える関係」を、無理なく、しかし継続的に積み重ねてきました。

その結果、延べ1万7000人以上の修学旅行生が地域での民泊体験を重ね、SETのプログラムをきっかけに80人以上の若者が岩手県内へ移住。現在もその一部は、仕事や地域活動の担い手として関わり続けています。



■交流が、地域文化と経済にも波及

こうした関係性は、文化や経済にも波及しています。一時途絶えていた盆踊りや町民運動会、郷土芸能の復活に、学生や移住者が自然に関わるようになりました。近年では、40年以上途絶えていた剣舞が復活するなど、世代を超えた地域参加が広がっています。修学旅行民泊では、受け入れ家庭への謝金に加え、地域事業者と連携したクーポン活用などを通じて、地域経済への循環も生まれています。

交流が「思い出」で終わらず、地域の日常に還元される仕組みとして根づいている点も、SETの大きな特徴です。

■「人が育ち、地域に戻る」循環モデルとしての評価

審査過程では、若者が地域での経験を持ち帰り、再び社会や地域へと還元していく、人材の循環モデルとしての側面も評価されました。SETを経験した若者の中には、地域に残る人だけでなく、全国各地で教育・地域づくり・社会起業などに挑戦する人材も多くいます。

陸前高田で育まれた「人と人をつなぎ、行動につなげる力」が、地域を越えて波及していることも、この実践の重要な価値です。

■受賞にあたって（理事長コメント）

本受賞は、日々ともに現場をつくってきた地域住民の皆さま、受け入れ家庭の皆さま、参加してきた学生・若者、そして全国各地でSETを支えてくださる多くの方々の積み重ねによるものです。SETはこれからも、

「一人ひとりの『やりたい』を『できた』に変える」というミッションのもと、地域と都市がともに学び合い、育ち合う関係づくりを続けていきます。

■ 認定NPO法人SETについて

SETは「一人ひとりの“やりたい”を“できた”に変え、日本の未来にGoodなChangeを起こす」をミッションに掲げ、2011年の東日本大震災以降、岩手県を中心とした地域で若者と住民がともに学び合う仕組みをつくってきました。修学旅行民泊や大学生・社会人向けプログラム、地域コミュニティづくりなどを通じて、若者が地域の日常に関わり、住民とともに学び合う“続く関係”を育んでいます。2024年度は年間5,000人以上が参加。現在では岩手県のみならず複数地域で活動を展開。若者の成長と地域の活力を同時に生み出しながら、人と地域の関係性そのものを基盤とした、持続可能な地域づくりに取り組んでいます。

【団体概要】

認定特定非営利活動法人SET

所在地：岩手県陸前高田市広田町字山田52-6

理事長：三井俊介

設立：2011年3月12日（法人化：2013年6月18日、認定取得：2025年10月16日）

公式サイト：https://www.nposet.org

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/_nposet/?hl=ja

公式Podcast:Spotyfiy: https://x.gd/wCm6h

Amazon Music: https://x.gd/TjRP0

【取材に関するお問い合わせ】

広報担当：set.forjapan@nposet.com

電話：0192-47-5747