小田急新宿西口ハルクで年間換算74トンのCO2削減cynapsの「BA CLOUD」を導入

cynaps株式会社

IoTプラットフォームの研究開発を行うcynaps株式会社（よみ：シナプス、本社：東京都墨田区、代表取締役：岩屋 雄介、以下「cynaps」）は、株式会社小田急ＳＣディベロップメントが運営する商業施設「新宿西口ハルク」にIoTビルオートメーション・システム「BA CLOUD（ビーエークラウド）」を導入し、半年間で約37トンのCO2削減に成功したことをお知らせします。これは年間換算で約74トンとなり、杉の木約8,400本が1年間に吸収する量に相当します※1。

■新宿西口ハルクでの導入背景

消費電力の比較

小田急グループでは、CO2排出量実質「０」の達成に向けて、「小田急グループ カーボンニュートラル2050」を掲げ、施設運営における環境負荷低減を推進しています。その取り組みの一環として、営業を止めずに省エネ換気を実現できる「BA CLOUD」をご紹介し、実際にデモ機を設置したテスト期間を通じて検証を行った結果、エネルギー使用量の削減が明確に確認でき、十分な効果が期待できるとご判断いただきました。

■ 換気制御の概要

「新宿西口ハルク」では、地下1階から8階のフロアを対象にセンサー8台、インバーター3台を設置しました。これにより各階売り場やレストランエリアで換気制御を行っています。

効果計測は期間を区切って、換気を制御しない通常運転（100％運転）と、換気量を10％削減した省エネ運転（90％運転）を行い、換気量を削減してもビル管理法（建築物における衛生的環境の確保に関する法律）の基準を満たす空気環境（温度・湿度・CO2濃度）を維持できることを確認しました。また、この省エネ運転では電力使用量で59％の削減効果を確認しました。

※電気と比較してデータ量が少ないため計測対象に含めていませんが、この他にガス使用量も削減しています

業務用空調はON/OFFの切替のみで微調整できないものが一般的ですが、cynapsが開発したIoTインバーター制御技術では、空気環境に応じた換気量の調整が可能です。今後も快適な空気環境を保ちながら無駄な空調エネルギーを最大限削減していく予定です。

■ 株式会社小田急ＳＣディベロップメント 三上真司様のコメント

本システムの導入により、既存インバーターでは難しかった系統にも導入できたことや、CO2濃度・温度・湿度に基づく高度な制御が可能となり、より大きなエネルギーの効率化につながりました。

また、エネルギー使用量を可視化できる点は、導入効果を明確に示す大きな強みです。今後の環境負荷低減を推進し、「カーボンニュートラル2050」達成に向けて、当社にとって非常に有効なソリューションとなりました。

■ IoTビルオートメーション・システム「BA CLOUD」について

システム構成図

「BA CLOUD」は、換気状態を監視し自動制御するIoTソリューションです。累計1,000ヶ所以上に導入実績のあるCO2濃度・温度・湿度の複合センサーにより室内の人の減少や不在を検知し、人がいない時の無駄な換気をカットします。1契約で、1部屋だけの小規模な店舗から15階建程度のビルまでカバー可能で、平均的な200室程度のホテルであれば、1店舗あたり年間数百万円単位での電気代（又はガス代等空調費）削減が期待できます。料金体系は、削減できた電気代の一部をいただくモデルのため、導入に伴う新たなコストが発生しません。また、換気状態を監視する中で、換気設備の故障や老朽化なども検知できるのが特長です。

https://www.cynaps.jp/ba-cloud/

※1）林野庁の公表数値に基づき算出（https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/ondanka/20141113_topics2_2.html）

cynaps株式会社（Cynaps Inc.）

代表取締役：岩屋 雄介

設立：2020年3月

本社所在地：〒130-0003 東京都墨田区横川一丁目１６番３号 センターオブガレージ Ground08

事業内容：IoTプラットフォームの研究開発及び販売、IoTコンサルティング及び受託開発

URL：https://www.cynaps.jp/



・IoTビルオートメーション・システム「BA CLOUD」：https://www.cynaps.jp/ba-cloud/

・IoT開発運用クラウド「LIMZERO（リムゼロ）」：https://www.cynaps.jp/service/iotsupport/