ウルグアイSO2無添加オレンジ！プロジェクト・ナッカルより「ナッカル シンプル ペット・ナット オレンジ2024」、「ナッカル アラム ソーヴィニヨン・グリ2025」の2商品が新発売

1915年創業の酒類専門商社、株式会社モトックス（本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：寺西 太亮）は、2026年1月19日より、ウルグアイの若手自然派生産者プロジェクト・ナッカルが手がける「ナッカル シンプル ペット・ナット オレンジ 2024」、「ナッカル アラム ソーヴィニヨン・グリ 2025」の取り扱いを開始いたします。

▼ナッカル シンプル ペット・ナット オレンジ2024商品ページ：

https://www.mottox.co.jp/catalog/wine/623672

▼ナッカル アラム ソーヴィニヨン・グリ2025商品ページ：

https://www.mottox.co.jp/catalog/wine/623674

“醸造が難しいオレンジワインのペット・ナット”「ナッカル シンプル ペット・ナット オレンジ 2024

オレンジワインのペット・ナットは、発泡を伴う製法上、果皮の抽出期間が短くなりやすく、十分なオレンジ感を表現することが難しいスタイルとされています。

「ナッカル シンプル ペット・ナット オレンジ 2024」は、発酵段階でマスト（果汁・果皮・種子の混合した液体）の一部を抜き取り、別途白ワインとして仕込む独自の手法を採用。これによりタンク内には少量のマストを残し、果皮成分の抽出度を高めることで、短期間でもしっかりとした果皮由来の風味とテクスチャーを引き出しています。

“プロジェクト・ナッカルの中で最もエレガントなワイン” 「ナッカル アラム ソーヴィニヨン・グリ 2025」

「ナッカル アラム ソーヴィニヨン・グリ 2025」は、果皮浸漬期間を30日間とし、「プロジェクト・ナッカル」で造られるワインの中でも最もエレガントなスタイルに仕上げられたオレンジワインです。

渋さはマイルドで、柔らかく滑らかなテクスチャーが特徴です。果皮由来の複雑味と果実のピュアさがバランス良く溶け合い、醸造家自身が「最もエレガントなワイン」と語る理由が感じられる完成度の高い1本です。

新鋭のワインメーカーがタッグを組んだ注目のプロジェクト！

ワイナリーロゴ若手ワイン・メーカーのサンティアゴ氏（左）、ニコラス氏（右）

プロジェクト・ナッカルは、ワイン大学を卒業後、国内外のワイナリーで経験を積んだサンティアゴとニコラスの2人が共同で立ち上げたプロジェクトです。自らが理想とするナチュラルワインを追求するため、共同オーナーとしてスタートしました。ブドウは有機栽培（認証なし）で育てられ、醸造においても人的介入を最小限に抑えた手法を採用しています。

「ナッカル」という名前は、ギリシャ神話に登場するアトランティスの守護者に由来し、自然の力と調和したワイン造りへの想いが込められています。彼らのワインは国際的にも高く評価されており、2021年には南米ワインの評価誌「Descorchados（デスコルチャドス）」にて、最も注目すべき若手醸造家の一人として選出されました。

商品情報

＜ナッカル シンプル ペット・ナット オレンジ 2024＞

・産地：ウルグアイ カネロネス

・品種：ミュスカ・オットネル 100％

・醗酵：アンセストラル方式／コンクリートタンク

・熟成：瓶内熟成6か月

・残糖：3.8g/L

・アルコール度数：10.7％

・味のタイプ：オレンジ 辛口

・品番：623672

・容量・入数：750ml×12

・希望小売価格：3,250円（税別）

・発売時期：2026年1月19日

コメント

ミュスカ・オットネルを果皮浸漬して造られるユニークなペット・ナット。フローラルなアロマにアプリコットを想わせる果実味があり、軽やかな泡と滑らかな旨味がバランスします。

＜ナッカル アラム ソーヴィニヨン・グリ 2025＞

・産地：ウルグアイ カネロネス

・品種：ソーヴィニヨン・グリ 100％

・醗酵：卵型プラスチックタンク、卵型プラスチックタンクにてMLF、果皮浸漬30日間

・熟成：卵型プラスチックタンク4か月

・アルコール度数：12％

・味のタイプ：オレンジ 辛口

・品番：623674

・容量・入数：750ml×12

・希望小売価格：3,150円（税別）

・発売時期：2026年1月19日

コメント

口当たりが柔らかでフルーティなオレンジワイン。果皮浸漬を約1ヵ月行っていますが、渋みはマイルドで心地よく全体的に滑らかなテクスチャーが特徴です。

