【新事業】海外向けKIMONOブランド “参 mile” が、Japanese Uniform 事業を本格始動。第一弾として、大阪の象徴・通天閣の仕事半纏ユニフォームを制作。

三喜商事株式会社（本社・東京都渋谷区、代表取締役社長・熊谷嘉延）の新規事業 Find My JAPAN は、新たな取り組みとして、海外向けKIMONOブランド 参 mile（マイル） による 「Japanese Uniform」事業 を開始しました。第一弾は、大阪を象徴する観光ランドマーク 通天閣 の仕事半纏ユニフォーム（法被・半被）。大阪を背負うオリジナルデザインの半纏は、通天閣スタッフに一体感を生み、日本らしい佇まいがインバウンドのお客様の目を惹きつけています。

■ Japanese Uniformとは?

Japanese Uniformは、参 mileのプロダクトである印染半纏や黒羽織をベースにした、オーダーユニフォーム事業。昔から日本で仕事着として着用されてきた半纏が、本来担ってきた役割を、観光施設・老舗・ブランド空間といった現代の現場に合わせて再設計しています。参 mileの仕事半纏は、京都の伝統工房の職人による印染めで制作。上質な生地で着心地がよく、洗うごとに風合いがでて、長く着用することができます。仕事半纏のデザインは、屋号・家紋・地域性を反映した完全オーダーメイドです。単なる制服ではなく、「この場所が、何を大切にしているのか」を静かに伝えるユニフォームを提案しています。

■ なぜ、通天閣は「半纏」を選んだのか通天閣観光株式会社 高井 隆光社長参 mile Product 印染半纏 猫

通天閣観光株式会社の高井 隆光社長は当時を振り返り、「きっかけは、展示会の参 mileブースで偶然目にした一着の半纏でした。一般的な法被とは、空気感がまったく違った。」と語ります。生地の質感、裏地の見せ方、文字の崩し方。日本古来の意匠を土台にしながら、現代の感性へと自然に昇華されたその佇まいは、面白く、楽しく、大阪らしさを発信してきた通天閣の世界観と、驚くほどよく馴染むものでした。インバウンド来場者が増える中で、日本の文化の奥行きを、説明ではなく体験として伝えられると感じたそうです。

通天閣 体験型アトラクション「TOWER SLIDER」スタッフ大阪のシンボルタワー 通天閣■ “大阪を背負う”デザインが生む、一体感

通天閣スタッフ着用／参 mile制作 半纏ユニフォーム

完成した通天閣の仕事半纏ユニフォームには、随所に通天閣らしさが落とし込まれています。

背中には大胆な「大阪」の文字。腰には「通天閣」の角字を配し、胸元には家紋のようにデザインした通天閣のマーク。スタッフ一人ひとりが「大阪を背負って立っている」というメッセージを、

衣服そのものに落とし込みました。ひと目で「通天閣のスタッフ」と分かる存在感。

高井社長は、完成品について「イメージ通り、いやそれ以上だった」と語ります。

実際に着用が始まると、スタッフの意識が自然と揃い、現場に一体感が生まれていったといいます。

来場者からの反応も上々です。「大阪らしい」「日本に来たと実感できる」といった声が多く、仕事半纏そのものが、日本文化への興味を引き出すきっかけにもなっています。

■ Japanese Uniform オーダーメイドの価値

参 mile の Japanese Uniformは、観光施設・老舗料亭・高級旅館・ブランド店舗など、

“空気づくり”が価値になる現場へ向けて日本の伝統衣装を現代のユニフォームに再構築しています。

既製品販売ではなく、完全オーダーメイド制。場にふさわしいデザインで、ユニフォームとしての機能性とPR性を兼ね備えた一着を叶えます。

ー オーダーの流れ ー

１.ご要望のヒヤリング

２.オーダーシート作成

３.デザイン図案のご提案

４. 実 制 作

※小ロットでも受付可能です

仕事半纏だけでなく、黒羽織のオーダー、OEMも受け付けています。

黒羽織には、刺繍で家紋や文字やロゴなどを自由に入れることが可能です。

デジタルパンフレット

https://drive.google.com/file/d/1PkhKtkJ66uztccRQw51O-8H-IvrdPuxf/view?usp=drive_link

Find My JAPAN HP ：https://www.find-myjapan.com/japanese-uniform/

参 mile Online store：https://store.find-myjapan.com/

参 mile Instagram：https://www.instagram.com/japan.mile/

■ 本件に関するお問い合わせ先

Find My JAPAN 参 mile（マイル）｜Japanese Uniform事業部

担当：原田えり子

E-mail：info@find-myjapan.com

TEL：070-7810-7378

■ 会社概要

運営会社：三喜商事株式会社

ブランド：Find My JAPAN

事業内容：日本文化を世界へ発信するプロジェクト「Find My JAPAN」。

伝統技術やものづくりを現代のライフスタイルや海外市場向けに編集し、

ブランド開発、商品企画、空間・事業プロデュース、インバウンド向け事業支援を行う。

海外向けKIMONOブランド「参 mile」をはじめとした複数の事業を展開している。