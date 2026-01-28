「頑張らない爪切り」足用シルキークリッパー45がプロジェクトスタート！

株式会社 immerse japan

足の爪切りは、思っている以上に体に負担がかかる作業です。

腰を曲げたり、腕を無理に伸ばしたりと特に高齢の方や腰、背中など体が硬い方にとっては辛い時間になりがちです。

そんな負担を少しでも減らしたいという思いから、できるだけ自然な姿勢のまま、楽に足の爪を切れる爪切りシルキークリッパー45を商品化しました。

足の爪切りがつらいと感じたことのある方に向けて、この新商品をCAMPFIREにて限定予約販売いたします。

CAMPFIRE（キャンプファイヤー）プロジェクト概要

■販売期間：2026年1月28日(水)10時 ～ 2026年2月28日(土)23：59時まで

■価格：2,235円(税込)～ 最大30％OFF（クーポン併用で更に15％OFF）

■プロジェクトページ：https://camp-fire.jp/projects/916534/view?ctoken=i9cPqGZmPkx0Fxb6

※お気に入り登録すると、プロジェクトの開始時に通知が届きます。

※こちらのURLからリターン購入頂くと15％OFFクーポン（数量限定）が適用されます。

プロジェクトページ :https://camp-fire.jp/projects/916534/view?ctoken=i9cPqGZmPkx0Fxb6

この設計は本物の人間工学に基づいています。

ハンドルと刃の角度を45度に設定することで、手首・肘・腰・背中・首などに負担がかかりにくく、自然な姿勢のまま使えるよう設計しました。

長すぎず、短すぎない、足の爪を切るに特化したサイズに設計しています。

爪が見える角度

45度は視線と爪の間を邪魔しない絶妙な角度。0度では遠く、90度では見えなかった設計です。

極上の切れ味と耐久性

シルキークリッパー45は、硬く分厚い足の爪も、力を入れずに切れる切れ味を追求しました。

独自素材・独自製法で作り上げた刃にオフセット加工を施し、上刃と下刃をわずかにずらすことで、刃同士が過度に当たらない設計としています。これにより、切れ味を保ちながら耐久性も高めました。

また、刃間を7mmと広めに設計することで、硬く厚みのある爪もしっかりと切断できます

楽なのは姿勢だけじゃない。

シルキークリッパー45は掃除や収納の手間まで考えて設計しています。

切った爪が飛び散りにくいスリーブ構造と、スライドするだけで固定できるサイドロックにより、

後片付けや保管もスムーズに行えます。

豪華な付属品 ー 硝子ヤスリ付き

切った後の爪の断面だけでなく表面まで、なめらかに整えられる専用の硝子ヤスリが付属します。

表面にナノブラスト加工を施すことで、金属製ヤスリでは難しかった爪を滑らかに磨き上げるような仕上がりを実現しました。

専用ケースで持ち運び簡単。

製品概要

製品名：シルキークリッパー45

定価：2,980円（税込）

素材：SUS420J2

重量：34g

サイズ：100mm×15mm×15ｍｍ（収納時）

パッケージサイズ：100mm×70ｍｍ×20ｍｍ

