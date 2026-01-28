「10分でまるごと理解！女性管理職に向いている人の特徴」についての資料を無料公開！｜株式会社LDcube

株式会社LDcube

研修のスタイルにとらわれない企業向け人材育成サービスを提供する株式会社LDcube（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：新井澄人、以下「当社」）は、「10分でまるごと理解！女性管理職に向いている人の特徴」を無料公開しましたので、お知らせします。

当社のWebサイトや展示会を通じて、女性管理職を育成したいがどのような施策が効果的なのか分からない、というご相談を多数いただいております。

そのような女性の管理職育成に課題感のある人事・人材育成担当の方へ貢献すべく、「10分でまるごと理解！女性管理職に向いている人の特徴」を無料公開いたしました。

資料をダウンロードする :https://ldcube.jp/downloadlist/female_executives

◆「10分でまるごと理解！女性管理職に向いている人の特徴」概要

管理職に必要な能力・スキルが備わっているからといって、管理職に向いているとは限りません。しかし、管理職候補者に資質があるかどうかを見極めるのは簡単ではありません。本資料では女性管理職に向いている人の特徴やどのような人がその特徴を持つのか解説いたします。

＜この資料でわかること＞

- 女性管理職に向いている人の特徴- 管理職に向いている女性の見つけ方- 管理職候補女性の育て方

＜こんな方におすすめ＞

- 管理職選定に関わる経営層や人事担当者- 女性管理職研修を企画する研修企画担当者- ダイバーシティ推進担当者

資料をダウンロードする :https://ldcube.jp/downloadlist/female_executives

◆「10分でまるごと理解！女性管理職に向いている人の特徴」目次

1章 女性管理職に向いている人の特徴7つ

2章 管理職に向いている女性の見つけ方3つ

3章 管理職候補女性の育て方3つ

4章 女性の管理職を育成しやすい職場づくり

5章 女性の管理職を育成するメリット

6章 女性管理職を育てるのにおすすめの学習プログラム

◆株式会社LDcubeからのメッセージ

LDcubeは、お客さまの成長のため、時代に合わせて多様なツールを活用しながら、

人材開発・組織開発の課題解決をサポートするプロフェッショナル集団です。

60年以上、支援してきた知見を生かして、末永く伴走します。

LDcubeは、人材育成のために効果的な学習環境を構築するため、多岐にわたる支援を行っております。外部講師が実施する研修プログラムを、社内トレーナーが担当できるようなサポートやプラットフォームを活用した企業内大学の運用支援なども行っています。

人材育成施策は実施して終わりではなく、研修受講者の「行動変容」を経由して会社の業績向上につなげることが大切です。そのためにはフォローアップが欠かせません。社内トレーナーというリソースやプラットフォームなどのツールを効果的に活用することで細かなフォローアップを実現することが可能です。

LDcubeは、研修スタイルなどの方法論にこだわらず、お客さまと伴走し、お客さま組織の人材育成に貢献していきたいと考えています。

今回のテーマである女性管理職の育成は、現代の組織運営においては欠かせない要素です。男女問わず、「管理職に向いている人」を見極め、適切に育成していくことが求められます。そして、管理職に登用したからには、必要なマネジメントスキルをしっかり啓発していきましょう。

LDcubeはCrossKnowledge社のパートナーであり、世界中で高い評価を得ているマネジメントスキルを学ぶための学習コンテンツを提供しています。

また、CrossKnowledgeの提供するCK-Connectを活用することで、パーソナライズ学習を実現することも可能です。パーソナライズ学習は、未来の学習のあり方を変える可能性を秘めています。そして、経営シミュレーションBiz-Exを通じて、管理職として実践的な学習をすることのサポートもしています。無料のセミナーやデモ体験会なども行っていますので、お気軽にご相談ください。

