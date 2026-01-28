防衛・監視向けエッジISRを進化させるAI支援標的認識を全製品で提供― Sightline Intelligence、ソフトウェア 3.10.2 を発表

コーンズテクノロジー株式会社

コーンズテクノロジー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 西岡和彦）が国内代理店を務めるSightline Intelligence（サイトラインインテリジェンス）社は、リアルタイム映像処理、AIによる検出、エッジベースISR（情報・監視・偵察）能力を、大幅に強化した最新ソフトウェア3.10.2 を発表しました。3.10.2 では、新機能の追加に加え、トラッキング、測位（ジオロケーション）、メタデータ、カメラ統合に関する幅広い機能強化が行われています。

本リリースは、「あらゆるプラットフォーム・環境において、より明確に“見て・理解し・行動する”ことを可能にする」という、Sightline Intelligence社の中核ミッションをさらに強化します。

AI支援による標的認識（ AiTR） 機能が全製品に

Aided Target Recognition（AiTR：AI支援による標的認識）が、超低SWaP（サイズ・重量・消費電力）を特長とする 17xx プラットフォーム にも対応しました。これにより、コンパクトなシステムや組込み用途においても高度なAI機能を利用可能となります。現在、Sightlineの全プラットフォームおよびNVIDIAベースのプラットフォームにおいて、AiTR機能を活用できる柔軟性が提供されています。これにより、以下が実現します：

- 低SWaPシステム上でのリアルタイム検出・分類・トラッキング- NVIDIAベースのプラットフォームにおけるパフォーマンス向上- 一貫したモデル運用とデプロイメントのワークフロー

このアップグレードにより、1750-OEM は、小型UAS、エッジノード、コンパクトなペイロードなど、サイズ・重量・消費電力が重要となる用途において、極めて強力なソリューションとなります。

誤検出を低減する Out-of-Distribution（OOD）分類の実装

AI支援による標的認識（ AiTR） 機能

3.10.2 における最も重要な改良のひとつが、Out-of-Distribution（OOD）分類の導入です。このOODは、学習済みモデルに合致しない物体をフィルタリングするための追加検証プロセスです。このプロセス経ることで、ノイズ・不要なものが多いシーンや過酷な環境において誤検出を低減し、より信頼性の高い検出を可能にします。このOODにより以下を向上させます：

- 検出精度- モデルへの信頼性- 後述のトラッキング処理ロジック- ミッションクリティカルな意思決定

Out-of-Distribution（OOD）分類機能により、AIは「分類すべき対象」を正確に識別すると同時に、「分類すべきでない対象」を自信をもって排除できるようになり、予測困難な環境下でも安定した性能を提供します。

ODDの活用シーン：ノイズが多い背景

AI＋トラッキングのハイブリッド、AI Track Assist

AI Track Assist は、Sightline Intelligenceが現場で実績を積んできたトラッキング技術とAI検出を融合し、以下を自動化します：

- トラックボックスの初期化- トラッキング枠のサイズ調整および再センタリング- AI検出が一時的に失われた場合のトラッキング維持- オペレーターの負荷低減

このハイブリッド手法により、長距離監視性能が向上し、ドリフトを低減するとともに、移動、遮蔽、視界不良といった条件下でも、より滑らかで安定したトラッキングを実現します。

ソフトウェア3.10.2でのその他の強化点

新しい AI モデル管理・設定ユーザーインターフェース

Panel Plus 内でフルフレームモデルおよび分類モデルを直接読み込める、新しいユーザーインターフェース（UI）を追加しました。モデル管理が簡素化され、セットアップ時間を大幅に短縮します。

ジオロケーション、バトルトラッキング、VMTI 機能の強化

3.10.2 では、以下のような測位およびメタデータ機能が拡張されています。この強化により、フル映像を送信することなく、リアルタイムなインテリジェンス共有が可能になります。

- 地形交差点（Terrain Intersection）の算出- KLVによる高度、フレーム中心、スラントレンジ情報の出力- Video Moving Target Indication（VMTI）*分類への対応により、既存システムと連携可能- 制限されたネットワーク環境向けに、検出／トラッキングのメタデータのみを送信可能

※Video Moving Target Indication（VMTI）:映像中の移動体情報を標準化メタデータとして共有する技術

作戦情報の共有を可能にする ATAK プラグイン

新たに提供される Android Team Awareness Kit（ATAK）* プラグイン により、オペレーターはシステムへ直接接続し、スタビライズ、映像補正、カメラ選択を制御できるようになりました。このより直感的な操作体験の実現は、今後のさらなるオープンソースとの連携に向けた重要なステップになります。

※Android Team Awareness Kit（ATAK）：作戦などをする際にチーム内で情報を共有するAndroid向けのソフトウェア

エッジISRに新たなスタンダードを

3.10.2 は、「必要な場所で、移動しながら、瞬時に」リアルタイム・インテリジェンスを提供するというSightline Intelligenceのミッションをさらに前進させます。拡張されたAiTR機能、より賢い検証機構、AI Track Assistにより、本リリースはエッジにおける効率的・高精度・即応性の高い運用ワークフローを強力に支援します。

製品ページはこちら :https://cornestech.co.jp/product/sightline-itelligence/24491?utm_source=PRTimes&utm_medium=20260128&utm_campaign=20260128_Sightline_software_updateSightline Intelligenceについて

オンボードビデオプロセッサを提供する米国オレゴン州の企業です。カメラシステムの主要部品であるビデオプロセッサを、34か国・350社以上のお客様に提供しています。ビデオ処理ソリューションの提供に注力し、ISR 処理の経験が豊富な企業です。同社製品はAS9100/ISO9001 認定の委託製造業者で製造しております。航空機、タワー マウント、地上車両、ロボット、軽航空機などの用途で40,000 を超えるビデオプロセッサおよびライセンスの採用実績があります。

コーンズテクノロジーについて（Sightline Intelligence 国内総代理店）

コーンズ テクノロジーは長年にわたり日本と諸外国との貿易発展に寄与してきたコーンズグループの一員で、日本産業界のニーズに合った新製品や新技術の販売、プロモーション、マーケティングを行う技術専門商社です。世界中のパートナーと密に連携して、お客様に迅速かつフレキシブルに世界最高レベルのご提案をさせていただきます。詳細については、https://cornestech.co.jp/(https://cornestech.co.jp/?utm_source=PRTimes&utm_medium=20260128&utm_campaign=20260128_Sightline_software_update)をご覧ください。