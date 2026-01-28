日経BP、「技術者と人文社会科学の専門家がAI社会の10年後を対話する」ウェビナーを開催（2026年２～3月、全9回）

株式会社 日経BP

株式会社日経BP（本社：東京都港区、社長CEO：井口 哲也）はAI（人工知能）が浸透する今後10年の技術、社会、ビジネスについて技術の専門家と、人文社会科学の専門家が対話する全9回のウェビナーシリーズを2026年2～3月に開催します。

本ウェビナーは、日経BPが2026年2月13日に発刊する専門レポート『テクノロジー・ロードマップ2026-2035 AI/ICT融合新ビジネス編』に関連したものです。レポートの著者らと、人文社会科学の知見を持ちさまざまな共創に取り組む専門家が、AIと人間拡張、ウェルビーイング、SNS、デジタル政府、教育、医療、製造などそれぞれのテーマについて対話し、AIが浸透する10年後を展望します。

https://project.nikkeibp.co.jp/mirai/aiwebinar/

開催概要

・タイトル：AIと未来ウェビナーシリーズ「技術者と人文社会科学の専門家がAI社会の10年後を対話する」

・日時：2026年2月4日、2月9日、2月10日、2月19日、2月20日、2月25日、3月2日、3月9日、3月16日（全9回共12:00～13:00開催）

・会場：Zoomを使ったオンラインセミナー（ライブ配信）

・主催：日経BP 総合研究所

・参加費：無料（事前登録制）

・定員：各回500名（定員になり次第、お申込みは締め切りとさせていただきます）

プログラム

第1回：AIが拡張する認知と身体、技術の責任を負うのは誰か？

・日程：2026年2月4日（水）12:00～13:00

・登壇者：鳴海 拓志（東京大学大学院情報理工学系研究科 准教授）、戸谷 洋志（立命館大学大学院 先端総合学術研究科 准教授）

第2回：アバターは自己をどう書き換えるか、哲学者と対話する

・日程：2026年2月9日（月）12:00～13:00

・登壇者：畑田 裕二（東京大学大学院 情報学環 助教）、下西 風登（哲学者）

第3回：孤立をなくす共生ロボットは私たちを幸せにするか？

・日程：2026年2月10日（火）12:00～13:00

・登壇者：高橋 英之（追手門学院大学 理工学部 准教授）、渡邊 淳司（NTT株式会社 上席特別研究員）

第4回：次世代SNS、感情を動かすプラットフォームはどうなるか

・日程：2026年2月19日（木）12:00～13:00

・登壇者：榊 剛史（ホットリンク 開発本部長 兼 R&D部 部長）、石津 智大（関西大学 文学部 教授）

第5回：AI前提社会のデジタル政府をどうつくる、政治学者と対話する

・日程：2026年2月20日（金）12:00～13:00

・登壇者：野村 敦子（日本総合研究所 調査部 主任研究員）、杉谷 和哉（岩手県立大学 准教授）

第6回：労働流動化で進む、資格・スキルのデジタル証明とは何か

・日程：2026年2月25日（水）12:00～13:00

・登壇者：富⼠榮 尚寛（OpenIDファウンデーションジャパン 代表理事）、田中 恵子（京都情報大学院大学 助教）

第7回：社会保障危機、医療・ヘルスケアデータ活用は救いになるか

・日程：2026年3月2日（月）12:00～13:00

・登壇者：藤田 卓仙（東京財団 主任研究員/慶應義塾大学 医学部 特任准教授）、工藤 郁子（大阪大学社会技術共創研究センター 特任准教授）

第8回：進む製造・インフラへのAI活用、地政学リスクをどう読むか

・日程：2026年3月9日（月）12:00～13:00

・登壇者：山田 世智（富士通フューチャースタディーズ・センター 主任研究員）、梅田 耕太（国際文化会館地経学研究所 研究員）

第9回：AIが浸透する社会を企業はどうつくる？研究者とSFで可能性を探る

・日程：2026年3月16日（月）12:00～13:00

・登壇者：西村 勇也（株式会社エッセンス 代表取締役／NPO法人ミラツク 代表理事）、宮本 道人 （虚構学者、応用小説家、SF戦略コンサルタント）

日経BP 総合研究所について

「日経BP 総合研究所」（https://project.nikkeibp.co.jp/bpi/）は、社会課題と企業課題の解決を通じて、「より望ましい未来」への貢献を目指す日経BPのコンサルティング集団です。企業や行政の各種課題解決に役立つ情報の提供や情報の収集・分析・検証・発信などの支援に向けて活動しています。「イノベーションICTラボ」「SDGsラボ」「クリーンテックラボ」「社会インフララボ」「メディカル・ヘルスラボ」「未来ラボ」を擁し、ものづくり、ICT、ヘルスケア、建設、インフラなどの領域をカバーしています。

