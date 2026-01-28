キャディバッグ 『ツアーモデルシリーズ』新発売

ブリヂストンスポーツ株式会社

ブリヂストンスポーツ株式会社は、ツアーモデルシリーズとして機能性に優れたキャディバッグ『ツアーレプリカモデル（CB2601）』と『ツアースタンドモデル(CB2602）』を、2月18日に発売します。価格は全てオープンです。

『ツアーレプリカモデル』は2026年ツアー開幕より当社契約選手が使用を予定しているキャディバッグのレプリカモデルです。カラーバリエーションは3色で、当社契約選手の使用色は、WH（白）です。今季のツアーモデルシリーズはボール「TOUR B X/XS」連動デザインで、Xをモチーフにした成型パネルやロゴ刺繍が入っています。また、「X」の赤、「XS」の青をアクセントカラーに取り入れています。機能面では、当社独自設計のBマーク入り『LBS(エルビーエス)ボトム※1』を搭載しました。さらに担ぐ際の安定性を確保する3点式ショルダーベルト、持ち運びに便利な口枠部分のハンドル、グローブホルダーなど、プレーヤーの視点に立った機能も備わっています。

『ツアースタンドモデル』は、スタンド脚に赤から青のグラデーションカラーを採用し、ボール連動デザインにこだわりました。ツアーレプリカモデル同様に口枠部分のハンドル、グローブホルダーに加え、ボトルポケットを搭載しています。カラーバリエーションは3色です。

当社はゴルフにおける様々な“接点”を、タイヤ開発で培われた解析技術などを活用し「接点を科学」することで、独自の商品開発やサービス提供に繋げ、もっとうまくなりたい、もっとゴルフを楽しみたい、そう考えるすべてのゴルファーが「最高のパフォーマンス」を発揮できるよう取り組み続けてまいります。

※1 LBSボトムは底面に線状の溝を施し、ボトムのよじれ・歪みを極力おさえ、直立安定性を向上させています。（商標登録済）