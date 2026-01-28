小学校入学前後に知っておきたい93のルール『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』1月28日発売

株式会社ダイヤモンド社

日常生活を送るうえで、小学校入学前後に知っておきたいマナーやルールを、楽しみながら身につけられる本『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』（ハ ・ユジョン 著、ダイヤモンド社 刊）が1月28日に発売となります。

ハ ・ユジョン 著 『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』 ダイヤモンド社

わが子の「できた！」が増えていく、魔法のルールブック！

生活の基本から言葉づかい、心の守り方まで、93の「おやくそく」をたっぷり紹介

日々の家庭での教えや初めての学校生活を通して、子どもたちは、社会のなかで生きていくために欠かせない生活習慣を少しずつ身につけていきます。本書は、そんな子どもたちの毎日に役立つ「おやくそく」をたっぷり93個紹介しました。

「朝の準備を自分でしよう」「一人で顔を洗おう」といった毎日の当たり前から、「人の話をよく聞こう」「間違えたことは謝ろう」といったまわりの人とのかかわり方、「正しい姿勢で座ろう」「鉛筆を正しく持とう」といった勉強の土台となることまで、家庭や学校の毎日に役立つルールを幅広く取り上げています。さらに、「横断歩道のわたり方」「火事になったときの逃げ方」といった安全にかかわることや、「正しい傘のさし方」「牛乳パックの開け方」といった意外とつまずきやすいポイントもわかりやすく解説しています。

子どもが「自分でやってみよう！」という気持ちになる仕掛けがたくさん詰まった本書は、読んでいるうちに自然と「できた！」という体験が重なり、子どもの自信が少しずつ育っていくことでしょう。小学校の入学準備はもちろん、すでに小学校生活が始まっているご家庭にも、社会生活を送るうえで身につけておきたいことを網羅的にまとめた、心強いルールブックです。

■書籍より抜粋

1見開きごとに1つのおやくそくを紹介する構成で、テンポよく読み進められます。ルールを守るためのポイントを4コマで解説。左下には子ども自身が習熟度をチェックできる欄も用意しています。

ハ ・ユジョン 著 『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』 ダイヤモンド社

■目次（一部抜粋）

はじめに

この ほんの つかいかた

1. まいにちのおやくそく

ひとりで かおを あらおう

てんきに あった ふくを えらぼう

おはしの もちかたを おぼえよう など

2. あんぜんをまもるおやくそく

かさを ただしく つかおう

「どうろひょうしき」を しろう

かじに なったときは こうやって にげよう など

3. ことばのおやくそく

きもちを いろんな ことばで つたえよう

まちがえたことは あやまろう

ちょうどいい おおきさの こえで はなそう など

4. べんきょうするときのおやくそく

ただしい しせいで すわろう

えんぴつを ただしく もとう など

5. がっこうでのおやくそく

がっこうの じかんどおりに すごそう

じぶんの ものに なまえを かこう など

おわりに

さいごの おさらい！きみは できるかな？

小学校入学前のお子さんをもつおうちの方へ

＜プロフィール＞

■著者： ハ ・ユジョン

作家、小学校教師。YouTubeチャンネル「어디든학교（どこでも学校）」を運営している。現在、教育心理学およびカウンセリング心理学の博士課程に在籍中。2人の娘を育てる母でもある。20年間の小学校教師としての経験を活かし、よりよい教育のあり方を探究しながら、講演や動画制作、執筆など幅広く活動している。

■イラスト：ムニ

イラストレーター。日常をかわいらしく、ほっこりしたイラストで描くのが得意。挿絵やポスター、キャラクター造形などさまざまな分野で活躍している。

■訳者：吉原育子（よしはら・いくこ）

翻訳者。埼玉大学教育学部音楽専攻卒業。成均館大学などで韓国語を学ぶ。韓国文学翻訳院短期集中課程修了。主な訳書に『フェミニストってわけじゃないけど、どこか感じる違和感について』（ダイヤモンド社)、『時間をやくパン屋さん』（金の星社）、『他人の家』（祥伝社）、『The Having 富と幸運を引き寄せる力』（飛鳥新社）などがある。

■『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』

著者：ハ・ユジョン

イラスト：ムニ

訳者：吉原育子

定価：1,760円（税込）

発売日：2026年1月28日

発行：ダイヤモンド社

判型：A5判並製・216ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/4478123578

