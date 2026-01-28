【Amazonランキング5冠達成】特許出願中の覚醒型マルチビタミン【※1】「VALX CHARGE」がVALX メンバーズストアでも販売開始！

VALX株式会社

フィットネスブランド「VALX（バルクス）」を展開するVALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：只石昌幸、以下VALX）は、これまでAmazon限定で販売していた特許出願中の覚醒型マルチビタミン「VALX CHARGE」を、2026年1月22日(木)よりVALXメンバーズストアでも販売開始したことをお知らせいたします。

「VALX CHARGE」は、日々の集中力やパフォーマンスをサポートしたい方に向けて開発されたサプリメントで、Amazonでは、トレーニングシーンだけでなく、仕事や勉強、日常のパフォーマンス向上を目的とした方からも支持を集め、Amazonランキング5冠【※2】を達成しています。

Amazonでの先行販売を経て、ついにVALXメンバーズストアでの取り扱いを開始いたしました。

これにより、プロテインやサプリメントなど、VALXの各種商品とあわせて、より便利にお買い求めいただけるようになります。

VALX CHARGEは「朝の始まり」「トレーニング前」「会議やプレゼン前」など、集中力や切り替えが求められるさまざまなシーンで、日々のパフォーマンスを引き出したい方におすすめのサプリメントです。

さらに、近年注目されている「マンギフェリン」はマンゴーの葉に含まれる天然ポリフェノールの一種で、カフェインとの相性が良く、脳の活性化や集中力の維持をサポートする成分であると言われています。

定期でのご購入も可能ですので、ぜひこの機会に「VALX CHARGE」で日常のコンディションをアップデートしてみてください。

【※1】覚醒という言葉は爽快感・リフレッシュ感を比喩的に表したものであり、覚醒作用を示すものではありません。

【※2】Amazon人気度ランキング（ジャンル：ドラッグストア）/新着ランキング（ジャンル：ドラッグストア/栄養補助食品/ビタミンサプリメント/マルチビタミンサプリメント）で1位を獲得

【監修・共同開発 山本義徳氏からのコメント】

仕事の高みを目指すビジネスパーソン、学業で輝かしい成果を求める学生、そして日々の家事や育児に奮闘するすべての方々へ。VALXが自信をもって開発したVALX CHARGEは、あなたのパフォーマンスを支える新しいパートナーです。

是非お試しください。

【商品概要】

商品名：VALX CHARGE（バルクス チャージ）

定価：単品 2,180円（税込）／ 定期 1,962円（税込）

内容量：90粒（30日分）

目安摂取量：1日3粒／水またはぬるま湯でお召し上がりください

商品ページ：（ https://x.gd/CJoMX ）

※VALX メンバーズストアでの販売価格

※カフェインに敏感な方は就寝前の摂取をお控えください。

今後もVALXは、フィットネス業界のみならず、人類の心身をより強く、より豊かに、熱く突き動かす様々な取り組みを行ってまいります。

【VALXについて】

VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。 トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数77万人を超え、SNS総登録者数は155万人を超えています。

▶︎VALXプロテイン一覧はこちら(https://shop.valx.jp/shop/product_categories/protein)

【VALX株式会社 会社概要】

・プロテイン・サプリメント、フィットネスブランド「VALX」

https://shop.valx.jp/

・24時間フィットネスジム「VALX GYM」

https://gym.valx.jp/

会社名：VALX株式会社

代表者：代表取締役 只石 昌幸

本社：東京都渋谷区南平台町16番11号 MFPR渋谷南平台ビル3F

事業内容：D2C事業・フィットネス事業

設立：2006年5月

資本金：9,000万円

TEL：03-6455-0045

FAX：03-6455-0046

URL：https://corp.valx.jp/