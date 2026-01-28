最新文房具の中から、「大賞」が決定！有名文房具店のプロが厳選した名品たちを一挙大公開する『文房具屋さん大賞2026』。大賞発表は2月14日（土）！

今年で14回目を迎えた「文房具屋さん大賞」。進化をつづける文房具が勢揃い！

毎年恒例！文房具ファンや文房具メーカーも大注目！全国有名文房具店の店員さんがもっとも評価した逸品を発表！2013年にスタートし、今年で14年目を迎えた「文房具屋さん大賞」。

全国の有名文房具店13社から、“文房具のプロ”である売り場の店員さんを審査員として迎え、ここ１年で新発売された商品の中から彼らが「自腹でも買いたい! 」という文具を厳正に審査。その“現場の声”をもとに、最高の逸品を決めるのが「文房具屋さん大賞」です。

2026年2月14日（土）に、大賞を含め、文房具ファン注目の最新アイテムを一挙大紹介します！。是非、ご取材を検討下さい。

【内容紹介】

本書では、「大賞」のほか「デザイン賞」「機能賞」「アイデア賞」、そして「書く・消す」「収納」「伝える・残す」「つける・留める・切る」の「部門賞」も発表。

注目の新商品がズラリと並ぶなか、誰よりも真剣に文房具と向き合う「文房具屋さん」が太鼓判を押したアイテムはいったい何なのか……? ぜひ、最新文房具の進化と魅力をお楽しみください！

●2026年の「大賞」を発表！

あらゆる新商品の中から選ばれた最高の逸品を「大賞」として発表！

さらに「デザイン賞」「機能賞」「アイデア賞」も発表

●「書く・消す」部門、「収納」部門、「伝える・残す」部門、「つける・留める・切る」部門のNo.１アイテムを紹介

●審査員が「個人的にハマった」審査員特別賞も発表

●ほか、ホットな文房具企画も充実！

▽文房具ってスゴイ！「トレンド座談会2026」

▽たこなお文具堂PRESENTS「文房具ZINE 図書館＋放送室」

▽ひと味違うこだわりが詰まった「ファクトリー文房具」

▽今文具界で話題の人物を深掘りPICK UP！「THE 文具人」 向井善昭さんが登場！

▽受賞商品をドーンとプレゼント！

ほか

【書誌情報】

タイトル：『文房具屋さん大賞2026』

判型：AB判

定価：1045円（税込）

発売日：2026/2/14

ISBN： 978-4594624613

※全国の書店、ネット書店にて予約受付中です。

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4594624618

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18476085

◆本書に関するお問い合わせ

株式会社扶桑社 宣伝PR宛

senden@fusosha.co.jp