2/2(月)～2/8(日)のTBSラジオはリアルタイム聴取推奨！2/4 (水)のスペシャルウィーク企画は・・・

TBSラジオは2月2日（月）～2月8日（日）にかけて、各番組で特別企画をお届けするスペシャルウィークを開催します。ぜひリアルタイムでお楽しみください！

radikoライブURL：https://radiko.jp/mobile/timetable/JP13?station_id=TBS

TBSラジオからのプレゼントキャンペーンとして、放送中にメッセージを送ってくださった方の中から抽選で50名によつ葉乳業 の《チーズとバターの食べ比べセット》をプレゼントします。

テーマへの参加、企画コーナーへの応募、感想など、是非リアルタイムで番組にご参加ください。

※当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。

2月4日（水）の主な放送内容はこちら！

大島由香里 BRAND-NEW MORNING

2月4日（水）5：00～6：30

メールを送ってくださった方の中から毎日抽選で3名の方にさいたまグルメをプレゼント！

メールアドレス：bn@tbs.co.jp

パンサー向井の＃ふらっと

2月4日（水）8：30～11：00

前回のスペシャルウィークで好評だった「#むかいの選び方」第2弾！

「#むかいの選び方～ぬり-1 グランプリ～」を開催します。

向井慧に「美味しいパンも食べて欲しい！」という想いを持つ番組ゆかりのメンバーが、オススメのパンに塗る一品を毎日紹介！最も美味しいモノは何なのか！？パンに塗るものＮｏ.１＝「ぬり-1グランプリ」を決める熾烈な戦いが幕を開けます。

期間中メッセージをくれた方の中から抽選で30名の方に、グランプリに輝いた商品をプレゼント！

投稿フォーム：https://www.tbsradio.jp/articles/flat-toukou/

ジェーン・スー 生活は踊る

2月4日（水）11：00～14：00

『ジェーン・スー 生活は踊る』では「体労りWEEK！」を開催します。

2月4日（水）は、睡眠のプロ・梶本修身先生をゲストにお迎えし、スペシャル企画「カラダを休める！脳を休める！生活は上手に休んで踊る！」をお届けします。

また、メールを送ってくださった方の中から毎日抽選で、まるでゴリラに掴まれるような強さで体をケアする『ゴリラシリーズ』商品の中から1商品を5名様にプレゼント！

メールアドレス：so@tbs.co.jp

こねくと

2月4日（水）14：00～16：50

『こねくと』では「真冬のこねくとフェスティバル」を開催します。

2月4日（水）のゲストは、15時台にはドランクドラゴンの塚地武雅さん、16時台にはピン芸人の鈴木ジェロニモさんをお迎えしてお送りいたします。

メールを送ってくださった方の中から毎日抽選で「パートナーが選ぶ2026年ベストバイな逸品」をプレゼント！

メールアドレス：connect@tbs.co.jp

アフター6ジャンクション2

2月4日（水）20：00～22：00

『アフター6ジャンクション2』では「《スーパー戦隊》50年間ありがとうウィーク！！」を開催します。

2月4日（水）のゲストは、日本特撮党党首の鈴木美潮さん、ドロッセルマイヤーズの渡辺範明さん、特撮ライターのガイガン山崎さん。

メールアドレス：utamaru@tbs.co.jp

佐倉綾音 論理×ロンリー

2月4日（水）22：00～22：55

トム・ブラウンのお二人をゲストにお迎えします！たくさんのメッセージをお待ちしております！

メールアドレス：sakuraron@tbs.co.jp

スタンド・バイ・見取り図

2月4日（水）24：00～25：00

アルコ＆ピースの酒井健太さんが登場！

ラジオスターを目指すリリーとラジオMC対決を行います。

相談コーナー対決用の相談事を送ってください。軽め重め何でもOK。具体的に書いていただけると助かります！

メールアドレス：stm@tbs.co.jp

お楽しみに！