全国2,400超のキャンプ場から選出！「なっぷAWARD 2025」結果発表

株式会社R.project（本社：千葉県安房郡鋸南町、代表取締役：丹埜倫、以下「R.project」）が運営する、キャンプ場検索・予約サイト『なっぷ』は、2026年1月28日（水）に開催した「Outdoor Innovation Summit 9th」内で「なっぷAWARD 2025」の結果発表・表彰式を行ないました。

「なっぷAWARD」では、キャンプ場検索・予約サイト『なっぷ』からの予約が可能な全国で2,400以上のキャンプ場の中から、予約件数・口コミ投稿数・アクセス数の3部門において、2016年より年に一度東西エリアそれぞれの人気No.1キャンプ場を発表・表彰しています。

同部門で3度受賞された施設は殿堂入りとなり、記念すべき10回目を迎えた今年は、西日本エリアの予約件数部門で「六ツ矢崎浜オートキャンプ場」（滋賀県高島市）が殿堂入りを果たしました。

【「なっぷAWARD 2025」受賞施設】

■予約件数部門

東日本：ケニーズ・ファミリー・ビレッジ／オートキャンプ場（埼玉県飯能市）

山と川に囲まれた里山に位置し、都心から約1時間でアクセス可能なオートキャンプ場です。デイキャンプやバンガローにも対応し、初心者も安心のインストラクターが常駐。ファミリーやカップル、ソロキャンプまで幅広く利用され、小さなお子さま連れでも安心なことからも人気。昨年のアクセス数部門に続き、今年は予約件数部門での受賞となりました。

西日本：六ツ矢崎浜オートキャンプ場（滋賀県高島市）

琵琶湖岸に広がる、開放感あふれる湖畔のオートキャンプ場。抜群のロケーションを誇り、一般サイトとペットサイトに区画されるフリーサイトは、ペット同伴の方でも安心して過ごせます。自由なスタイルでキャンプが楽しめる、関西屈指の大人気キャンプ場が、3年連続の選出で殿堂入りを果たしました。





■口コミ投稿数部門

東日本：長瀞オートキャンプ場（埼玉県秩父郡）

長瀞の荒川沿いに広がる自然豊かなファミリー向けのオートキャンプ場です。多彩なサイトとバンガロー、グランピングを備え、女性オーナーならではの目線で、パウダールームや授乳室、えほんの部屋など女性やお子さまが安心して楽しむことができます。2021年にはアクセス部門で殿堂入りとなり、今年は口コミ数部門で初の受賞となりました。





西日本：ビワコマリンスポーツオートキャンプ場（滋賀県高島市）

近江白浜水泳場の静かな湖畔にあるオートキャンプ場。澄んだ水辺で泳ぎや釣り、カヌー・SUP・ウィンドサーフィンなどマリンアクティビティが充実しています。炊事場やお風呂、BBQ設備も整い、ファミリーやグループで自然を満喫できることでも好評。全部門を通して、初の受賞となりました。





■アクセス数部門

東日本：オートリゾート苫小牧 アルテン（北海道苫小牧市）

総サイト数200以上の、大規模高規格なキャンプ場。カヌー・温泉など、キャンプ以外でも豊富なレジャーが楽しめることでも人気を博しています。2023年、2024年の予約件数部門2年連続選出に続き、今年はアクセス数部門での受賞となりました。





西日本：丹波篠山キャンプ場 やまもりサーキット（兵庫県篠山市）

丹波篠山の里山に囲まれたキャンプ場で、芝生サイトやペット可サイト、多彩なオートサイトをはじめ、手ぶらキャンプや貸別荘がありキャンプ初心者も手軽にアウトドア体験が楽しめます。ペダルゴーカートや木製遊具、グラウンドゴルフ、川遊びなど豊富なアクティビティがファミリーにも人気。敷地内温泉やマーケット、BBQ食材提供もあり、初心者から楽しめる自然体験フィールド。全部門を通して、初の受賞となりました。





2025年のランキングでは、各部門で初めて受賞した施設も見られ、多様な利用者層への対応、通年利用の快適さや地域ならではの魅力を発信する取り組みが、受賞施設に共通する特徴として挙げられます。

ソロデュオやグループなど、多様な利用スタイルが広がり、受付をスムーズにするスマートチェックインの導入が進むなど、運営の効率化に向けた動きが見られました。また、例年続く猛暑対策や熊の出没による地域に応じた安全対策の重要性が高まった年でもありました。

『なっぷ』では今後も、キャンプ場の情報を掲載いただく施設様にとっても、ご利用いただくキャンパーの皆様にとっても、あらゆるニーズに合わせた使いやすいサービス提供に努めてまいります。

【部門別殿堂入りキャンプ場】

※同部門を3度受賞した施設は「殿堂入り」としています

■東日本予約件数部門

清水公園キャンプ場（千葉県野田市）※2018年殿堂入り

THE FARM（千葉県香取市）※2021年殿堂入り



■西日本予約件数部門

『きなりの郷』下北山スポーツ公園キャンプ場（奈良県吉野郡下北山村）※2020年殿堂入り

六ツ矢崎浜オートキャンプ場（滋賀県高島市）※2025年殿堂入り



■東日本口コミ投稿数部門

斑尾高原キャンピングパーク（長野県飯山市）※2021年殿堂入り

THE DOG DEPT GARDEN RESORT-安房白浜-（千葉県南房総市）※2024年殿堂入り



■西日本口コミ投稿数部門

CAMP Knot（キャンプノット）（和歌山県西牟婁郡すさみ町）※2024年殿堂入り



■東日本アクセス数部門

THE FARM（千葉県香取市） ※2018年殿堂入り

長瀞オートキャンプ場（埼玉県秩父郡）※2021年殿堂入り



■西日本アクセス部門

ACN南紀串本リゾート大島（和歌山県東牟婁郡）※2021年殿堂入り

大河原温泉アウトドアヴィレッジ かもしかオートキャンプ場（滋賀県甲賀市）※2024年殿堂入り

キャンプ場検索・予約サイト『なっぷ』は、約5,800件のキャンプ場を掲載し(※1)、年間約2,400万人のユーザーに閲覧される(※2)ウェブサイトです。 また、キャンプ場様に対しては集客・予約管理システム以外に、キャンプ場様の施設運営支援に特化した各種ツールやソリューションの提供・提案も行っています。

