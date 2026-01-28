《ZETT》軟式野球と真剣に取り組む君に 使って欲しい理由(ワケ)がある。軟式グラブ【ネオステイタスLE シリーズ】登場！

写真拡大 (全7枚)

ゼット株式会社


「ベースボールを科学する。」ゼット株式会社（本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之）は、軟式野球と真剣に取り組むプレーヤーに向けて常識を超えた素材感により所有欲を満たす軟式グラブ【ネオステイタスLE シリーズ】を発売しました。



リリースページはこちら :
https://zett-baseball.jp/blogs/news/2601283



【ネオステイタスLE シリーズ】4つの「使って欲しい理由ワケ」

1：軟式グラブの常識を超えた素材感が所有欲を満たす！

厳選した北米産原皮に柔軟性と耐久性を持たせた日本製ステアレザーを使用。しっかり感のある仕上がりに加え、ほど良いオイル感とボリューム感を提供！




2：高い操作性！

指芯を従来設計より伸ばすことで型崩れを防ぎ、操作性に優れた手元バランスを実現！




3：素手感覚！

平裏と指裏にヌバックレザーを使用することで汗による手指の滑りを抑制し素手感覚をキープ！




4：軟式ネオステイタスLE シリーズオンリー仕様

投手用/BRG312611にフラットレオ、二塁手・遊撃手用/BRG312620にツイストHベルト、外野手用/BRG312660にTベルトVIIのオンリーウエッブを搭載。エンブレムは硬式ネオステイタスシリーズ同仕様の刺繍風ウエルダーニュータイプ！





【ネオステイタスLEシリーズ 】が軟式野球と真剣に取り組む君に満足感と優越感を提供します。



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=bYRA_-ux3q0 ]





[表: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/545_1_6e82bac01b65ccbd42353a2607898edd.jpg?v=202601281051 ]


ネオステイタス　特集ページ :
https://zett-baseball.jp/pages/neostatus


ネオステイタス　グラブ特集ページ :
https://zett-baseball.jp/pages/neostatus_glove




・ゼット ベースボールオフィシャルサイト


https://zett-baseball.jp/


・ゼットオンラインショップ【BASEBALL】


https://zettshop.net/brand/baseball




【公式】ZETT BASEBALL SNS


■Youtubeチャンネル


https://www.youtube.com/@zettbaseball437


■X


https://x.com/zettbaseball_jp


■Instagram


https://www.instagram.com/zettbaseball_jp/


■Facebook


https://www.facebook.com/zettbaseball/




【消費者・読者からのお問合せ先】


ゼット株式会社 お客様相談センター


フリーダイヤル：0120‐276‐010


お問い合わせフォーム：https://zett.jp/inquiry/


WEB：https://zett-baseball.jp/