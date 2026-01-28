MIKROE、ルネサスとMCU組み込み開発ツールの複数年サポート契約を締結

MikroElektronika D.O.O.

実証済み標準を使用した革新的なハードウェア/ソフトウェア製品により開発期間の大幅な短縮を可能にする組み込みソリューションを提供するMIKROE(https://www.mikroe.com/)（本社：セルビア、ベルグラード）は、東京に本社を置く世界的な半導体ソリューション・プロバイダーのルネサスエレクトロニクス株式会社と複数年にわたるMCU開発ツールのサポート契約を締結しました。契約により、MIKROEはルネサスの500種類に及ぶ主要MCUと今後リリースされる新しいMCUを対象とした開発ツールを提供します。開発者がハードウェアに投資することなく世界中どこからでもインターネット経由でコードをデバッグできる「Planet Debug(https://www.mikroe.com/planet-debug)」リモート・ボードファームは既に構築済みです。これはルネサスにとって初めての試みとなります。

ルネサス製MCUの開発ツールへのサポートとして、MIKROEのNECTO Multi-Architectural IDE(https://www.mikroe.com/necto)と小型アドオンボード「Click board(TM)(https://www.mikroe.com/click)」が提供されます。これにより、開発者は迅速に概念実証（PoC）を提示し、プロトタイプを作成して新しい組み込みプロジェクトのコーディングを進めることができます。Click boardは、オープンソースのmikroBUS(TM)(https://www.mikroe.com/mikrobus)ソケットと完全な互換性があり、mikroBUS規格に対応しているホスト・システムであれば機種を問わず使用可能です。Click boardに付属しているオープンソース・ライブラリのmikroSDK(https://www.mikroe.com/mikrosdk)は、評価からカスタマイズまで柔軟に対応します。

MIKROEのCEOのNebojsa Maticは次のようにコメントしています。「今回、ルネサスと提携することができ、非常に嬉しく思います。提携により、開発者は最新バージョンのNECTO Studioをダウンロードするだけで、ルネサスの多くの主要MCUに対応した開発ツールを利用できます。現在、500種類のMCUに対応しており、今後も新しい製品がリリースされた対応する予定です。新しい製品がリリースされたことを知ったら、すぐにNECTO経由でプログラミングとデバッグに着手していただけます。ハードウェアが届くのを待つ必要はありません」

MIKROEのリモート・ボードファーム「Planet Debug」はすでに欧州と南北アメリカで展開されており、今後はルネサスと共同でウェビナーなどの多彩なキャンペーンを通じて、このハードウェア・アズ・ア・サービスの普及を図る予定です。ルネサス製品を使用する設計者は、自分のニーズに応じてリモート・ボードファームを構成し、それを基盤に無料で作業できるため、時間を節約できます。NECTO Studio IDEを通じてインターネット経由で自分のアプリケーションを開発し、デバッグすることができ、ハードウェアの発注、受け取り、構成の手間を省けます。Planet Debugリモート・ボードファームには、MIKROEが開発した革新的なCODEGRIP(https://www.mikroe.com/debuggers?category*=codegrip,codegrip)が実装されています。これはWi-Fi経由でプログラミングとデバッグを可能にする世界初のデバイスです。Nebojsa Maticは次のように説明します。「Planet Debugの強みは、シミュレーションとは異なり、遠く離れた場所からでもNECTO経由で実機の状況をリアルタイムで見ることができる点です。」

ルネサスの組み込みプロセッシング・マーケティング担当バイス・プレジデントのMohammed Dogar氏は次のようにコメントしています。「今回MIKROEと提携することにより、お客様はルネサスの最新MCUが発表された直後にそれを使用した開発に着手できるようになります。これは開発者に圧倒的な先行優位性とコスト削減をもたらします。ルネサスのお客様は、24時間365日いつでもボードにアクセス可能なMIKROEのリモート・ボードファーム「Planet Debug」(https://www.mikroe.com/planet-debug)や、数千もの機能コード・サンプルが公開されている組み込みプロジェクト・プラットフォーム「EmbeddedWiki(https://embeddedwiki.com/filter?click-boards%5b%5d=bt-audio-4-click)」など、コード開発に必要なリソースを利用することで製品開発期間を短縮することができます」

MIKROEについて

MIKROE（本社：セルビア、ベルグラード）は開発期間の短縮に寄与する業界標準ハードウェア/ソフトウェア・ソリューションの使用を通じ、組み込み電子機器業界の変革をサポートしています。「インターネット経由のプログラミング/デバッグ(https://www.mikroe.com/planet-debug)」、「1日1つ新製品をリリース」、「NECTO Multi-Architectural IDE(https://www.mikroe.com/necto)」のほか、最近では100万件以上のすぐに利用できるプロジェクトを備えた最新の「EmbeddedWiki(TM)(https://embeddedwiki.com/)」プラットフォームなどの独自のコンセプトを通じて、MIKROEは開発ボード、コンパイラ、スマート・ディスプレイ、プログラマ/デバッガ、1,900種類以上のClick board(TM)(https://www.mikroe.com/click)開発ボードを提供し、開発期間の大幅な短縮に貢献します。mikroBUS(TM)(https://www.mikroe.com/mikrobus)、mikroSDK(TM)(https://www.mikroe.com/mikrosdk)、SiBrain(TM)(https://www.mikroe.com/sibrain)、DISCON(TM)(https://www.mikroe.com/discon)はいずれもオープン規格であり、mikroBUSは100社を超える主要マイクロコントローラ・メーカーに採用され、各社の開発ボードに実装されています。