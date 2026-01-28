¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥í¥¤¥È ¥È¡¼¥Þ¥Ä¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ë¶ÈÀ®Ä¹Î¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÖTechnology Fast 50 2025 Japan¡×¤òÈ¯É½
1°Ì¤ÏÇä¾å¹âÀ®Ä¹Î¨1,616.3%¤Î¥«¥¤¥Æ¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡£¿Í¼êÉÔÂ¤ä¹âÎð²½¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤Î¿ÊÅ¸¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢´ØÏ¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤¬¿Ä¹¤·¡¢¼õ¾Þ´ë¶È¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï304.7¡ó
¥Ç¥í¥¤¥È ¥È¡¼¥Þ¥Ä ¥°¥ë¡¼¥×¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¥°¥ë¡¼¥×CEO¡§ÌÚÂ¼ ¸¦°ì¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ç¥í¥¤¥È ¥È¡¼¥Þ¥Ä¡×¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎTMT¡Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦ÄÌ¿®¡Ë¶È³¦¤Î´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿²áµî3·è»»´ü¤Î¼ý±×¡ÊÇä¾å¹â¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯À®Ä¹Î¨¡Ê°Ê²¼¡ÖÀ®Ä¹Î¨¡×¡Ë¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢¡ÖTechnology Fast 50 2025 Japan¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖFast 50¡×¡Ë¡×¤ò2026Ç¯1·î28Æü¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ç23²óÌÜ¤È¤Ê¤ë2025Ç¯ÅÙ¤Î1°Ì¤Ï¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸îÊ¬Ìî¸þ¤±¤Î¿Íºà¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥«¥¤¥Æ¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÉðÆ£ ¹â»Ë¡¢°Ê²¼¡Ö¥«¥¤¥Æ¥¯¡×¡Ë¤ÇÀ®Ä¹Î¨¤Ï1,616.3¡ó¤Ç¤·¤¿¡£2°Ì¤Ï¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤È¾ÃÈñ¼Ô¤ò¤Ä¤Ê¤°¥µ¡¼¥Ó¥¹EC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ëMOSH³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§é®ÏÂÌï¡¢°Ê²¼¡ÖMOSH¡×¡Ë¤ÇÀ®Ä¹Î¨¤Ï1,324.4¡ó¡¢3°Ì¤Ï¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤äAI¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼ÒJDSC¡ÊÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§²ÃÆ£ ¥¨¥ë¥Æ¥¹ Áï»Ö¡¢°Ê²¼¡ÖJDSC¡×¡Ë¤ÇÀ®Ä¹Î¨¤Ï1,088.6¡ó¤òµÏ¿¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã2025Ç¯ÅÙ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·¹¸þ¡ä
À®Ä¹Î¨1,000¡ó¡Ê11ÇÜ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢1°Ì¤Î¥«¥¤¥Æ¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢MOSH¡¢JDSC¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿³ô¼°²ñ¼ÒLuup¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§²¬°æ Âçµ±¡¢°Ê²¼¡ÖLuup¡×¡Ë¤Î4¼Ò¤Ç¡¢JDSC¤ÈLuup¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Î1,000¡óÄ¶¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î4¼Ò¤ò´Þ¤á7¼Ò¤¬600¡ó¡Ê7ÇÜ¡Ë°Ê¾å¤ÇÁ°²ó¤è¤ê1¼Ò¸º¡¢300¡Á600¡óÌ¤Ëþ¤Ï8¼Ò¡¢150¡Á300¡óÌ¤Ëþ¤¬12¼Ò¡¢100¡Á150¡óÌ¤Ëþ¤¬8¼Ò¡¢0¡Á100¡óÌ¤Ëþ¤Ï15¼Ò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÂÎÅª¤ÊÇä¾å¹âÀ®Ä¹Î¨¤ÏÁ°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¹â¤¤¿¤Ó¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¿¶Ñ¤Ï304.7¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë
¿Í¼êÉÔÂ¤ä¹âÎð²½¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤Î¿ÊÅ¸¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸îÊ¬Ìî¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¢¥×¥ê¡¢¹âÎð¼Ô¤Îºâ»º´ÉÍý¤ä´ë¶ÈÇ¯¶â¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ë¸þ¤±¤¿Å¾¿¦¡¦¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¿·¤·¤¤¸ÛÍÑ¡¦¶âÍ»¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤¬¿Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·ÐÍý¤äË¡Ì³¡¢·ÐÈñÀº»»¡¢Êä½õ¶â¿½ÀÁ¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤Ï¼êºî¶È¤ä»æ¥Ù¡¼¥¹¤ÇÈÑ»¨¤À¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤ò¡¢AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ä¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼õ¾Þ´ë¶È¤ò¶È¼ïÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁ°²ó¤Þ¤Ç¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤ÇÁ´ÂÎ¤Î60¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÄÌ¿®¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÈæÎ¨¤Ï84¡ó¤ÇÁ°²ó¤ò4¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë
¼õ¾Þ´ë¶È¤ÎÇä¾å¹âµ¬ÌÏ¤Ï¡¢50²¯±ßÌ¤Ëþ¡Ê10²¯±ßÌ¤Ëþ¡¢10²¯¡Á50²¯±ßÌ¤Ëþ¤Î¹ç·×¡Ë¤Î´ë¶È¤¬Á´ÂÎ¤Î80¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°²ó¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¿å½à¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆâÌõ¤ò¤ß¤ë¤È10²¯±ßÌ¤Ëþ¤Î´ë¶È¤Ï24¡ó¤ÈÁ°¡¹²ó¤Î52¡ó¡¢Á°²ó¤Î40¡ó¤«¤éÂç¤¤¯¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ëÈ¾ÌÌ¡¢10²¯¡Á50²¯±ßÌ¤Ëþ¤Î´ë¶È¤Ï56¡ó¤ÈÁ°²ó¤«¤é14¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£50²¯¡Á100²¯±ßÌ¤Ëþ¤È100²¯¡Á500²¯±ßÌ¤Ëþ¤Î´ë¶È¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì8¡ó¡£500²¯±ß°Ê¾å¤Î´ë¶È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç2¡ó¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï4¡ó¤Ø¤È³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¿ÞÉ½3¡Ë
Fast 50¤Ï¥Ç¥í¥¤¥È¤¬À¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëTMT¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÀ®Ä¹´ë¶È¤òÉ½¾´¤¹¤ë¹ñËè¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏTMT¶È³¦¤Î´ë¶È¤ò²áµî3·è»»´ü¤Î¼ý±×¡ÊÇä¾å¹â¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯À®Ä¹Î¨¤Ë¤è¤ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤·¡¢¾å°Ì50¼Ò¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À®Ä¹Î¨¤ò»ØÉ¸¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶Èµ¬ÌÏ¤Ë¤è¤é¤Ê¤¤À®Ä¹À¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹À¤äÀ®¸ù¤òÃÎ¤ë¾å¤Ç¤ÎTMT¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Fast 50¤Î¼õ¾Þ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¸þ¾å¤ä¡¢´ë¶È´Ö¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥¥ó¥°ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë»ö¶ÈÎÎ°è¤Ï¡¢¡È¾Æ³ÂÎ¤äÉôÉÊ¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¢¼þÊÕµ¡´ïÅù¤ò´Þ¤à¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¡¢¢¥¢¥×¥ê¤ä³Æ¼ï´ÉÍý±¿ÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò´Þ¤à¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¡¢£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò´Þ¤àÄÌ¿®¡¢¤¹¹ð¤ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢E¥³¥Þ¡¼¥¹¤ò´Þ¤à¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥¥Ð¥¤¥ª¤äÀ½Ìô¤ò´Þ¤à¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¢¦ºÆÀ¸µ»½Ñ¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÃùÂ¢¡¢µ¡´ï¤ò´Þ¤à¥¯¥ê¡¼¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤Î6ÎÎ°è¤Ç¤¹¡£
¡ãTechnology Fast 50 2025 Japan¥é¥ó¥¥ó¥°¡ä
¢¨¼õ¾Þ²ó¿ô¤Ï2025Ç¯ÅÙÊ¬¤ò´Þ¤ß¡¢¡Ö½é¡×¤Ï½é¼õ¾Þ¤ò¼¨¤¹¡£
Technology Fast 50 Japan¤Ï¥Ç¥í¥¤¥È¤ÎÀ¤³¦¶¦ÄÌ¤Î¥µ¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëDeloitte Private¤Î¡Ö¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡¦À®Ä¹´ë¶È¡×¸þ¤±»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£Deloitte Private¤ÏÆüËÜ¤ò»Ù¤¨¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤ä¾å¾ì´ë¶È¤ò´Þ¤à¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¡¢¸ÇÍ¤Î¥Ë¡¼¥º¤ä´ë¶È¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë±þ¤¸¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÊñ³çÅª¤ËÄó¶¡¤¹¤ëÅý¹ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¼ç¤Ë¡Ö¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡¦À®Ä¹´ë¶È¡×¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤Ë·¸¤ë³ô¼°¸ø³«½àÈ÷¡¢»ö¶È³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿ÈÎÏ©³ÈÂç¤ª¤è¤ÓPR¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤«¤é¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¡¢¿ÍºàºÎÍÑ¡¢³¤³°¿Ê½Ð¡¦M&A¤Ê¤É¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢https://www.deloitte.com/jp/fast50¡¡¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç³«¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¤³¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢½¸·×¤ËÅö¤¿¤êÀµ³Î¤ò´ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ë¶È¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤¿±þÊçÆâÍÆ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ½¸·×¤·È¿±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ç¥í¥¤¥È ¥È¡¼¥Þ¥Ä ¥°¥ë¡¼¥×¤ä¥Ç¥í¥¤¥È ¥È¥¦¥·¥å ¥È¡¼¥Þ¥Ä ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¤Ï¡¢ÌÀ¼¨¤Þ¤¿¤ÏÌÛ¼¨¤òÌä¤ï¤º¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤ÎÀµ³ÎÀ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤é¤«¤Î°Õ¸«¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¿¤ÏÆâÍÆ¤òÊÝ¾Ú¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥Ç¥í¥¤¥È ¥È¡¼¥Þ¥Ä ¥°¥ë¡¼¥× ¹ÊóÃ´Åö
ÅÅÏÃÈÖ¹æ: 03-6213-3210
Email: press-release@tohmatsu.co.jp
¥Ç¥í¥¤¥È ¥È¡¼¥Þ¥Ä ¥°¥ë¡¼¥×¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¥°¥ë¡¼¥×CEO¡§ÌÚÂ¼ ¸¦°ì¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ç¥í¥¤¥È ¥È¡¼¥Þ¥Ä¡×¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎTMT¡Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦ÄÌ¿®¡Ë¶È³¦¤Î´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿²áµî3·è»»´ü¤Î¼ý±×¡ÊÇä¾å¹â¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯À®Ä¹Î¨¡Ê°Ê²¼¡ÖÀ®Ä¹Î¨¡×¡Ë¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢¡ÖTechnology Fast 50 2025 Japan¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖFast 50¡×¡Ë¡×¤ò2026Ç¯1·î28Æü¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã2025Ç¯ÅÙ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·¹¸þ¡ä
À®Ä¹Î¨1,000¡ó¡Ê11ÇÜ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢1°Ì¤Î¥«¥¤¥Æ¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢MOSH¡¢JDSC¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿³ô¼°²ñ¼ÒLuup¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§²¬°æ Âçµ±¡¢°Ê²¼¡ÖLuup¡×¡Ë¤Î4¼Ò¤Ç¡¢JDSC¤ÈLuup¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Î1,000¡óÄ¶¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î4¼Ò¤ò´Þ¤á7¼Ò¤¬600¡ó¡Ê7ÇÜ¡Ë°Ê¾å¤ÇÁ°²ó¤è¤ê1¼Ò¸º¡¢300¡Á600¡óÌ¤Ëþ¤Ï8¼Ò¡¢150¡Á300¡óÌ¤Ëþ¤¬12¼Ò¡¢100¡Á150¡óÌ¤Ëþ¤¬8¼Ò¡¢0¡Á100¡óÌ¤Ëþ¤Ï15¼Ò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÂÎÅª¤ÊÇä¾å¹âÀ®Ä¹Î¨¤ÏÁ°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¹â¤¤¿¤Ó¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¿¶Ñ¤Ï304.7¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë
¿Í¼êÉÔÂ¤ä¹âÎð²½¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤Î¿ÊÅ¸¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸îÊ¬Ìî¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¢¥×¥ê¡¢¹âÎð¼Ô¤Îºâ»º´ÉÍý¤ä´ë¶ÈÇ¯¶â¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ë¸þ¤±¤¿Å¾¿¦¡¦¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¿·¤·¤¤¸ÛÍÑ¡¦¶âÍ»¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤¬¿Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·ÐÍý¤äË¡Ì³¡¢·ÐÈñÀº»»¡¢Êä½õ¶â¿½ÀÁ¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤Ï¼êºî¶È¤ä»æ¥Ù¡¼¥¹¤ÇÈÑ»¨¤À¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤ò¡¢AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ä¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼õ¾Þ´ë¶È¤ò¶È¼ïÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁ°²ó¤Þ¤Ç¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤ÇÁ´ÂÎ¤Î60¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÄÌ¿®¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÈæÎ¨¤Ï84¡ó¤ÇÁ°²ó¤ò4¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë
¼õ¾Þ´ë¶È¤ÎÇä¾å¹âµ¬ÌÏ¤Ï¡¢50²¯±ßÌ¤Ëþ¡Ê10²¯±ßÌ¤Ëþ¡¢10²¯¡Á50²¯±ßÌ¤Ëþ¤Î¹ç·×¡Ë¤Î´ë¶È¤¬Á´ÂÎ¤Î80¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°²ó¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¿å½à¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆâÌõ¤ò¤ß¤ë¤È10²¯±ßÌ¤Ëþ¤Î´ë¶È¤Ï24¡ó¤ÈÁ°¡¹²ó¤Î52¡ó¡¢Á°²ó¤Î40¡ó¤«¤éÂç¤¤¯¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ëÈ¾ÌÌ¡¢10²¯¡Á50²¯±ßÌ¤Ëþ¤Î´ë¶È¤Ï56¡ó¤ÈÁ°²ó¤«¤é14¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£50²¯¡Á100²¯±ßÌ¤Ëþ¤È100²¯¡Á500²¯±ßÌ¤Ëþ¤Î´ë¶È¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì8¡ó¡£500²¯±ß°Ê¾å¤Î´ë¶È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç2¡ó¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï4¡ó¤Ø¤È³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¿ÞÉ½3¡Ë
Fast 50¤Ï¥Ç¥í¥¤¥È¤¬À¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëTMT¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÀ®Ä¹´ë¶È¤òÉ½¾´¤¹¤ë¹ñËè¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏTMT¶È³¦¤Î´ë¶È¤ò²áµî3·è»»´ü¤Î¼ý±×¡ÊÇä¾å¹â¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯À®Ä¹Î¨¤Ë¤è¤ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤·¡¢¾å°Ì50¼Ò¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À®Ä¹Î¨¤ò»ØÉ¸¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶Èµ¬ÌÏ¤Ë¤è¤é¤Ê¤¤À®Ä¹À¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹À¤äÀ®¸ù¤òÃÎ¤ë¾å¤Ç¤ÎTMT¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Fast 50¤Î¼õ¾Þ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¸þ¾å¤ä¡¢´ë¶È´Ö¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥¥ó¥°ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë»ö¶ÈÎÎ°è¤Ï¡¢¡È¾Æ³ÂÎ¤äÉôÉÊ¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¢¼þÊÕµ¡´ïÅù¤ò´Þ¤à¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¡¢¢¥¢¥×¥ê¤ä³Æ¼ï´ÉÍý±¿ÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò´Þ¤à¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¡¢£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò´Þ¤àÄÌ¿®¡¢¤¹¹ð¤ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢E¥³¥Þ¡¼¥¹¤ò´Þ¤à¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥¥Ð¥¤¥ª¤äÀ½Ìô¤ò´Þ¤à¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¢¦ºÆÀ¸µ»½Ñ¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÃùÂ¢¡¢µ¡´ï¤ò´Þ¤à¥¯¥ê¡¼¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤Î6ÎÎ°è¤Ç¤¹¡£
¡ãTechnology Fast 50 2025 Japan¥é¥ó¥¥ó¥°¡ä
¢¨¼õ¾Þ²ó¿ô¤Ï2025Ç¯ÅÙÊ¬¤ò´Þ¤ß¡¢¡Ö½é¡×¤Ï½é¼õ¾Þ¤ò¼¨¤¹¡£
Technology Fast 50 Japan¤Ï¥Ç¥í¥¤¥È¤ÎÀ¤³¦¶¦ÄÌ¤Î¥µ¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëDeloitte Private¤Î¡Ö¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡¦À®Ä¹´ë¶È¡×¸þ¤±»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£Deloitte Private¤ÏÆüËÜ¤ò»Ù¤¨¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤ä¾å¾ì´ë¶È¤ò´Þ¤à¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¡¢¸ÇÍ¤Î¥Ë¡¼¥º¤ä´ë¶È¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë±þ¤¸¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÊñ³çÅª¤ËÄó¶¡¤¹¤ëÅý¹ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¼ç¤Ë¡Ö¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡¦À®Ä¹´ë¶È¡×¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤Ë·¸¤ë³ô¼°¸ø³«½àÈ÷¡¢»ö¶È³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿ÈÎÏ©³ÈÂç¤ª¤è¤ÓPR¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤«¤é¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¡¢¿ÍºàºÎÍÑ¡¢³¤³°¿Ê½Ð¡¦M&A¤Ê¤É¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢https://www.deloitte.com/jp/fast50¡¡¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç³«¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¤³¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢½¸·×¤ËÅö¤¿¤êÀµ³Î¤ò´ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ë¶È¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤¿±þÊçÆâÍÆ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ½¸·×¤·È¿±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ç¥í¥¤¥È ¥È¡¼¥Þ¥Ä ¥°¥ë¡¼¥×¤ä¥Ç¥í¥¤¥È ¥È¥¦¥·¥å ¥È¡¼¥Þ¥Ä ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¤Ï¡¢ÌÀ¼¨¤Þ¤¿¤ÏÌÛ¼¨¤òÌä¤ï¤º¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤ÎÀµ³ÎÀ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤é¤«¤Î°Õ¸«¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¿¤ÏÆâÍÆ¤òÊÝ¾Ú¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥Ç¥í¥¤¥È ¥È¡¼¥Þ¥Ä ¥°¥ë¡¼¥× ¹ÊóÃ´Åö
ÅÅÏÃÈÖ¹æ: 03-6213-3210
Email: press-release@tohmatsu.co.jp