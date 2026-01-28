サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングス（株）のグループ企業である、ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社（代表取締役社長：佐藤雅志、本社：愛知県名古屋市）は、2025年度（2025年１月～12月）において、男性社員(※1)の育児休業取得率100%(※2)を達成しましたのでお知らせします。

※1…当社原籍の男性社員

※2…算出方法：（育児休業等をした男性労働者の数＋小学校就学前の子の育児を目的とした休業制度を利用した男性労働者の合計数）÷（配偶者が出産した男性労働者の合計数）

なお、前年2025年3月26日に公開した弊社リリースに誤りがございましたので、お詫び申し上げると共に以下訂正いたします。ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。

＜誤＞

2024年度（2024年1月～12月）において、男性社員の育児休業取得率100%を初めて達成しました

＜正＞

2025年度（2025年1月～12月）において、男性社員の育児休業取得率100%を初めて達成しました

▼前年2025年3月26日に公開リリース

https://www.pokkasapporo-fb.jp/company/news/release/250326_01.html