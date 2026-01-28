株式会社スタイルポート、テクノロジー企業成長率ランキング 「Technology Fast 50 2025 」で40位を受賞。通算3度目のランクイン

株式会社スタイルポート

株式会社スタイルポート（本社：東京都渋谷区、代表取締役：間所暁彦、以下「スタイルポート」）は、デロイト トーマツ グループが発表したテクノロジー・メディア・通信（以下、TMT）業界の収益（売上高）に基づく成長率のランキング、「Technology Fast 50 2025 Japan」において、50位中40位を受賞いたしました。（https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.html）。当社の受賞は2022年、2023年に続き、通算3度目となります。

Technology Fast 50 2025 Japanは、デロイトが世界規模で開催しているTMT業界における成長企業を表彰する国毎のランキングプログラムの日本版です。TMT業界での成長性や成功のベンチマークであり、今回で23回目の開催です。上場・未上場企業を問わずTMT業界に含まれる企業からの応募をもとに、過去3決算期の収益（売上高）成長率の上位50社がランキングされます。

プログラムの詳細は、https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.htmlをご覧ください。

■ 受賞コメント 代表取締役 間所 暁彦

通算3度目のランクインを、大変光栄に思います。創業以来、当社は一時的な脚光ではなく、粘り強く成長を継続することを目標としてきました。事業規模の拡大に伴い、高い成長率の維持のハードルは上がりますが、収益成長という「ファクト」で選ばれる本アワードでの受賞は、着実な価値提供の証左だと考えています。

この8年間、顧客と向き合い、業界の課題に深く入り込み続けてきたことが、今回の結果に繋がりました。流行の技術や華々しいスポットライトを追いかけるのではなく、地味でも堅実な成長を継続すること。この姿勢こそが、逆風下の事業環境においても私たちが生き残れている最大の要因です。今回の受賞を通過点とし、来年以降も持続的な高成長ができるよう、全社一丸となってさらなる事業価値の向上に精進してまいります。

■ 株式会社スタイルポートについて

スタイルポートは、「空間の選択に伴う後悔をゼロにする」をミッションに、3Dコミュニケーション・プラットフォーム『ROOV（ルーブ）』を開発・提供しています。独自のデジタルツイン技術により、未竣工の建物の室内から周辺都市までを高精度に再現。Webブラウザ上で、いつでも・どこでも・誰とでも空間イメージの共有を可能としました。現在販売中の新築分譲マンションの43％（2025年3月に買収したサービスを含む）に導入されるなど、今や住宅販売DXのインフラとして普及しています。

2026年はXR領域へ技術を拡張し、圧倒的な没入体験を可能にする「イマーシブソリューション」へと空間体験を進化させる予定です。さらに、デベロッパーとの共創を深め、集客から契約・入居後支援までを一気通貫でサポートし、不動産デベロッパーの「デジタルインフラ」として、業界全体のDXを牽引してまいります。

3Dコミュニケーション・プラットフォーム『ROOV』

＜会社概要＞

会社名：株式会社スタイルポート

設立：2017年10月

代表者名：代表取締役 間所暁彦

所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-3-15 東京セントラル表参道322号

事業内容：不動産マーケットにおけるITソリューションの開発および提供

URL：https://styleport.co.jp/

サービス情報： https://styleport.co.jp/roov/

【Technology Fast 50 Japanプログラムについて】

Technology Fast 50 Japanは、デロイト トーマツが世界規模で開催しているTMT業界における成長企業を表彰する国毎のランキングプログラムの日本版であり、TMT業界の企業を過去3決算期の収益（売上高）に基づく成長率で順位付けします。指標を収益（売上高）成長率としていることにより、企業規模によらない成長性を表わすランキングとなります。上場・未上場企業に関わらず、応募が可能です。対象となる事業領域は、ハードウエア、ソフトウエア、通信、メディア、ライフサイエンス、クリーンテックです。

＊本プログラムで開示されている情報について

Technology Fast 50 Japanは、集計に当たり正確を期しておりますが、企業からの回答をそのまま集計し反映したものであり、デロイト トーマツ グループやデロイト トウシュ トーマツ リミテッドは、明示または黙示を問わず、これらの情報の正確性などについて何らかの意見を表明したりまたは内容を保証したりするものではありません。なお、Technology Fast 50 Japanプログラムの詳細については、https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.htmlよりご覧いただけます。(https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.html%E3%82%88%E3%82%8A%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82)

