「妥協なんて、似合わない」憧れのハイブランドも、映画のようなロケ撮影も。全ての“欲しい”を叶える、花嫁のためのブライダルフェアイベントを開催。

有限会社三景スタジオ（本社：北海道旭川市、代表取締役：大西康弘）が運営する「写真工房ぱれっと」は、2026年2月の週末限定で、これから結婚写真を検討する20代の花嫁様に向けた「札幌ブライダルフェア」を開催いたします。 「JILL STUART」や「ISAMU MORITA」 といった憧れのブランドドレスの試着会に加え、ロケーション撮影プランが最大20%OFFになるフェア限定特典をご用意。「写真」という枠を超え、撮影そのものを「一生の思い出」にする新しいウェディングの形をお届けします。

なぜ今、ロケーション撮影なのか？ スタジオを飛び出す「体験価値」

近年、結婚式のスタイルが多様化する中で、20代の花嫁様を中心に「形式的な記念撮影」ではなく、「自分たちらしさ」や「体験」を重視する傾向が高まっています。 SNSでシェアしたくなるような「映える」写真はもちろん、撮影中の会話や空気感、その日の風の匂いまで記憶に残るような「エモーショナルな体験」が求められています。

今回のフェアでは、北海道の美しい冬景色や歴史的建造物を活かしたロケーション撮影を強力にプッシュ。スタジオのセットでは表現しきれない圧倒的なスケール感と、映画のヒロインになったような没入感を提供します。

■ 憧れを現実に。「Premier Line」が叶える、洗練された花嫁姿

「SNSで見たあのドレスが着たい」「誰とも被らないスタイルがいい」

そんな願いを叶えるのが、私たちが誇る最高級衣装ライン『Premier Line（プレミアライン）』です。

今回のフェア最大の目玉は、通常は高嶺の花であるこのプレミアラインの追加料金が、最大70%OFFになる特別優待です。 取り扱いブランドは、「JILL STUART」や「ISAMU MORITA」、「KIYOKO HATA」など、トレンドに敏感な20代女性から絶大な支持を集めるラインナップばかり 。さらに、繊細なレースやニュアンスカラーが美しい「lulu felice」や「SACHIKO TSUTSUI」など、細部までこだわり抜いたドレスも対象です 。

「試着した瞬間、運命を感じた」 そう言っていただける1着に出会えるよう、フェア期間中は全衣装の試着料が無料。見るだけではなく、実際に肌に触れ、鏡に映る新しい自分と出会う体験をプレゼントします。

■ ロケーション撮影という「体験」を贈る

スタジオを飛び出して、映画のワンシーンのような一枚を残しませんか？

「サッポロファクトリー」のレンガ造りの建物や、札幌市内の美しい公園など、おふたりのストーリーに合わせたロケーション撮影も、今回のフェアなら20%OFFで叶います。

雪景色が幻想的な冬のロケーションから、桜が待ち遠しい春の予約まで。データもアルバムもセットになったプランや、衣装選び放題のプランなど、ニーズに合わせた多彩な選択肢をご用意しています 。 特に、札幌エリアの象徴的なスポットである「サッポロファクトリー」や「赤レンガ庁舎」、「大通公園」などを巡るコースは、写真そのものが特別なデートのような思い出になります 。

■ フェア限定！「選べる14大特典」でわがままを叶える

今回のフェアでは、お客様の声から生まれた「14大特典」をご用意しました。 1dayプランやロケーションプランをご成約の方には、以下の人気オプションから最大3つをプレゼントいたします。

・最高級衣装 Premier Line 追加料金 最大70%OFF

・ロケーションプラン料金 20%OFF

・ロケ2着プラン以上で『ミルアルバム』（通常 \66,000相当）がプレゼント

・アルバムグレードアップ（通常 \22,000相当）が無料

・『ウェルカムボード』（通常 \11,000相当）がプレゼント

【フェア限定】ロケーション撮影プランが「20%OFF」の衝撃

今回の目玉は、これまでにないコストパフォーマンスの高さです。通常は高額になりがちなロケーション撮影ですが、ブライダルフェア限定の成約特典として、ロケーションプラン（全プラン対象）を通常価格より「20%OFF」で提供いたします。 さらに、ロケーション撮影で「2着プラン」以上をご成約の方には、思い出を美しく残す「ミルアルバム」をプレゼント。 「予算は抑えたいけれど、クオリティは妥協したくない」という賢い花嫁様の願いを叶えます。

『写真から始まる、ふたりのストーリー』

私たち有限会社三景スタジオは、創業以来、北海道の地で多くのご家族の「記念日」に寄り添ってきました。 現代のフォトウェディングに求められるのは、単なる「記録」ではなく、撮影そのものが「記憶」に残る体験であることです。

お二人が選んだ一着、ふとした瞬間の笑顔、そして撮影当日の高揚感。 それら全てを「宝物」にするために、私たちは技術とホスピタリティを磨き続けています。 2026年の始まりに、あなただけの「運命の一着」と出会いに来てください。

【イベント開催概要】

札幌ブライダルフェア(2店舗開催)

日程：2026年2月1日(日) / 7日(土),8日(日) / 11日(祝) / 14日(土),15日(日) / 21日(土),22日(日),23日(祝) /28日(土)

写真工房ぱれっと サッポロファクトリー店

北海道札幌市中央区北2条東4丁目 サッポロファクトリーえんとつ広場1F

（地下鉄東西線「バスセンター前」駅より徒歩圏内）

参加費無料（完全予約制）

写真工房ぱれっと 札幌中央店

北海道札幌市中央区南2条西3丁目11-1 k-23ビル B1F

（PARCO裏、地下鉄「大通」駅より徒歩すぐ）

参加費無料（完全予約制）

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっとサッポロファクトリー店

住所：北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F

TEL：011-207-4466

写真工房ぱれっと札幌中央店

住所：北海道札幌市中央区南2条西3丁目11-1k-23ビル B1F

TEL：011-596-8155

写真工房ぱれっと旭川店

住所：北海道旭川市永山3条5丁目1-4

TEL：0166-73-8485

写真工房ぱれっと帯広店

住所：北海道帯広市西17条南3丁目43-15

TEL：0155-67-8008

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。





【私たちのお店への想い】

私たちは、フォトウェディングを通じて、お二人の幸せな瞬間を永遠に残すことをミッションとしています。花嫁にとって、ウエディングドレスは特別な意味を持つものです。来店カウンセリングでは実際にドレスに触れ、試着していただくことで、お二人の理想のウェディングスタイルを見つけるお手伝いをしたいと考えています。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、ウエディングドレスやフォトウェディングサービスを共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp