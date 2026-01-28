人事異動に関するお知らせ
アステナホールディングス株式会社
（注）門倉稔は、2026年2月18日開催予定のイワキ株式会社の第6回定時株主総会後の取締役会において、代表取締役社長に就任する予定です。
アステナホールディングス株式会社 会社概要
会社名：アステナホールディングス株式会社
■お問い合わせ先
アステナホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：瀬戸口 智、証券コード：8095）は、2026年1月26日開催の取締役会において、下記のとおり、人事異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。
人事異動（2026年2月18日付）
所在地：東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号
代表者：代表取締役社長 瀬戸口 智
創 業：1914年（大正3年）7月10日
設 立：1941年（昭和16年）9月20日
U R L ：https://www.astena-hd.com/
事業内容：グループ会社の経営管理等
