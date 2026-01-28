RVランド、FIAT DUCATOベースの新型フラッグシップモデルを初披露。幕張メッセでデビュー

株式会社アールブイランド

セカンドシートは敢えて１名のキャプテンシート。電動マッサージチェアが旅の疲れを癒す。落ち着きのあるシックな佇まいのインテリア。オリジナルデザインを施した外観

株式会社アールブイランド （FIAT PROFESSIONAL 正規ディーラー 本社：茨城県常総市、代表取締役：阿部和英）は、FIAT DUCATO（フィアット デュカト）をベースに開発した新型キャンピングカー

**「LAND HOME DUCATO（ランドホーム デュカト）」**を、2026年1月30日（金）～2月2日（月）に幕張メッセで開催される「ジャパンキャンピングカーショー2026」にて初披露いたします。

■ 開発背景

本モデルは、当社フラッグシップモデルである**コースターベースの「ランドホーム」**で培ってきた設計思想や快適性を、FIAT DUCATOという新たなプラットフォームに落とし込んだ意欲作です。

日本では7～8人乗りのレイアウトが主流ですが、欧州では2～3名での利用が一般的です。RVランドではその欧州的な使い方に着目し、日本でも**「少人数で贅沢に使うキャンピングカー」**という新しい価値観の提案を目指しました。

本モデルは形式上は7人乗りとしながらも、就寝定員は3名。

ご夫婦2名とプラスペットでの旅を主な利用シーンとして想定しています。

電動マッサージ機能搭載のキャプテンシート リクライニングやスライドも電動。

■ 「LAND HOME DUCATO」の特長

1. 業界でも極めて珍しい“電動マッサージチェア搭載”キャンピングカー

最大の特長は、セカンドシートエリアに電動マッサージチェアを搭載している点です。

キャンピングカーにマッサージチェアを標準搭載するモデルは現時点では非常に珍しく、旅先でも“移動する癒しの空間”を実現しました。

2. キャプテンシート1席のみの贅沢レイアウト

セカンドシートはあえて1席のみとし、ゆったりとしたキャプテンシート仕様に。

後席でも運転席・助手席と同等の快適性を確保しています。

3. セカンドシート背後にマルチルームを配置

セカンドシート背後にはマルチルームを設置。

トイレ、収納、着替えスペースなど、多目的に活用できる設計としました。

4. 欧州車を彷彿とさせる上質なインテリア

内装は、欧州車を彷彿とさせる高品質な素材と配色を採用。

洗練されたルックスと質感を備え、上質な空間に仕上げました。

リクライニングする場合は背面のマルチルームの壁と背もたれが共に連動。シートベンチレーションとヒーター機能も備わる。欧州車を思わせる上質なインテリア シートバックのゆったりしたクッションは取り外しが可能。就寝は３名

■ 展示情報

ジャパンキャンピングカーショー2026

・開催日：2026年1月30日（金）～2月2日（月）

・会場：幕張メッセ

・出展社：株式会社アールブイランド

会場では、「LAND HOME DUCATO」の実車展示により、広さ、快適性、デザイン性、そしてマッサージチェア搭載という新しい価値をご体感いただけます。

■ 会社概要

会社名：株式会社アールブイランド (FIAT PROFESSIONAL 正規ディーラー)

所在地：茨城県常総市

代表者：代表取締役 阿部和英

事業内容：キャンピングカーの製造・販売・レンタル

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社アールブイランド

広報担当

TEL：0297-27-6767