RVランド、FIAT DUCATOベースの新型フラッグシップモデルを初披露。幕張メッセでデビュー
セカンドシートは敢えて１名のキャプテンシート。電動マッサージチェアが旅の疲れを癒す。落ち着きのあるシックな佇まいのインテリア。
オリジナルデザインを施した外観
株式会社アールブイランド （FIAT PROFESSIONAL 正規ディーラー 本社：茨城県常総市、代表取締役：阿部和英）は、FIAT DUCATO（フィアット デュカト）をベースに開発した新型キャンピングカー
**「LAND HOME DUCATO（ランドホーム デュカト）」**を、2026年1月30日（金）～2月2日（月）に幕張メッセで開催される「ジャパンキャンピングカーショー2026」にて初披露いたします。
■ 開発背景
本モデルは、当社フラッグシップモデルである**コースターベースの「ランドホーム」**で培ってきた設計思想や快適性を、FIAT DUCATOという新たなプラットフォームに落とし込んだ意欲作です。
日本では7～8人乗りのレイアウトが主流ですが、欧州では2～3名での利用が一般的です。RVランドではその欧州的な使い方に着目し、日本でも**「少人数で贅沢に使うキャンピングカー」**という新しい価値観の提案を目指しました。
本モデルは形式上は7人乗りとしながらも、就寝定員は3名。
ご夫婦2名とプラスペットでの旅を主な利用シーンとして想定しています。
電動マッサージ機能搭載のキャプテンシート リクライニングやスライドも電動。
■ 「LAND HOME DUCATO」の特長
1. 業界でも極めて珍しい“電動マッサージチェア搭載”キャンピングカー
最大の特長は、セカンドシートエリアに電動マッサージチェアを搭載している点です。
キャンピングカーにマッサージチェアを標準搭載するモデルは現時点では非常に珍しく、旅先でも“移動する癒しの空間”を実現しました。
2. キャプテンシート1席のみの贅沢レイアウト
セカンドシートはあえて1席のみとし、ゆったりとしたキャプテンシート仕様に。
後席でも運転席・助手席と同等の快適性を確保しています。
3. セカンドシート背後にマルチルームを配置
セカンドシート背後にはマルチルームを設置。
トイレ、収納、着替えスペースなど、多目的に活用できる設計としました。
4. 欧州車を彷彿とさせる上質なインテリア
内装は、欧州車を彷彿とさせる高品質な素材と配色を採用。
洗練されたルックスと質感を備え、上質な空間に仕上げました。
リクライニングする場合は背面のマルチルームの壁と背もたれが共に連動。シートベンチレーションとヒーター機能も備わる。
欧州車を思わせる上質なインテリア シートバックのゆったりしたクッションは取り外しが可能。就寝は３名
■ 展示情報
ジャパンキャンピングカーショー2026
・開催日：2026年1月30日（金）～2月2日（月）
・会場：幕張メッセ
・出展社：株式会社アールブイランド
会場では、「LAND HOME DUCATO」の実車展示により、広さ、快適性、デザイン性、そしてマッサージチェア搭載という新しい価値をご体感いただけます。
■ 会社概要
会社名：株式会社アールブイランド (FIAT PROFESSIONAL 正規ディーラー)
所在地：茨城県常総市
代表者：代表取締役 阿部和英
事業内容：キャンピングカーの製造・販売・レンタル
■ 本件に関するお問い合わせ先
株式会社アールブイランド
広報担当
TEL：0297-27-6767