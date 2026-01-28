【交通業界(電車・バス)DX！】伝わりにくい運行案内やサービスをナレーション動画に。既存資料をアップロードするだけで動画にできる＆多国語翻訳が可能な「WriteVideo」
株式会社X（所在地：東京都港区虎ノ門）は、2024年10月1日にリリースしたAI動画生成サービス「WriteVideo」について、共にサービスを拡販いただく「パートナー制度」の募集を開始いたします。
■交通業界のDX課題
少子高齢化や訪日外国人観光客の増加に伴い、交通機関では分かりやすい案内の提供が求められています。しかし、乗換案内、運行情報、乗車マナー、定期券やICカードの利用方法など、乗客向けの情報は多岐にわたり、紙の案内板や対面説明だけでは対応が困難になっています。
そんな中、簡単にナレーション付きの案内動画を作成できるAIツール「WriteVideo」が、鉄道・バス業界の業務効率化を強力にサポートします。
＜交通業界(電車・バス)での好評の活用シーン＞
● 運行情報・遅延時の対応案内
● 切符・ICカード・定期券の利用方法説明
● 乗車マナーや安全対策の周知
● 多言語対応の観光客向け案内
「複雑な運行案内を動画で分かりやすく伝えられる」
「繰り返し説明が必要な業務を動画にすることで、スタッフの負担が軽減できる」
と、好評をいただいております。
■「WriteVideo」について
このサービスは、文章を書くだけでAIが自動的にナレーション付きの動画を作成し、企業の教育・研修領域におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）を強力にサポートします。
また、既存資料（Word,PowerPoint等）をアップロードするだけで、自動的にナレーション付き動画が作成されます。
＜活用例＞
● 鉄道・バスの運行案内をデジタルサイネージやSNSで配信
● 観光客向けに多言語対応の案内動画を提供し、訪日客へのサポートを強化
● 乗務員や駅員向けの研修動画を作成し、教育コストを削減
「既存のPowerPointやWord資料を簡単に動画に出来て良い」
「文章を書くだけで動画になる、使い方もシンプルでこれなら使えそう」
と広がりを見せています。
■交通業界のサービス検討者の方へ
下記より、WriteVideoの詳細資料をダウンロードいただけます。
パートナーとしてではなく、商品そのものに興味をお持ちの方はぜひダウンロードください。
https://www.writevideo.ai/
■紹介パートナー制度
お客様からの反響を受け、更に色々な企業様に「WriteVideo」を知って頂くべく、2025年2月より「紹介パートナー制度」をスタートすることにいたしました。ご興味をお持ちの法人・個人様は無料セミナーにて、報酬形態等の詳細をご案内させていただきます。お時間のある方はぜひご参加ください。
■無料セミナーについて
参加申し込みはこちらから↓
https://www.writevideo.ai/seminar-p
■運営会社について
WriteVideo運営会社の株式会社Xは、エンジニアメンバーの半数以上が外国籍でグローバル展開を進めるスタートアップ企業です。AIとxR技術を活用したサービスを通して、企業のDXを支援します。
会社名 ：株式会社X
所在地 ：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階
URL ： https://www.xinc.co.jp/
Write Video：https://www.writevideo.ai/
就活ひろば：https://www.syukatsu-hiroba.jp/
■本件に対するお問い合わせ
株式会社X
pr@xinc.co.jp
電話：03-6807-3898（広報担当）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340069/images/bodyimage1】
