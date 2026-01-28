「宗谷グリーンデータセンターI（仮称）」にGPUテストドライブを提供～再エネ直結型グリーンDCを核とした地域AIインフラの構築へ～
AIとビジュアライゼーションのソリューションカンパニーである株式会社ジーデップ・アドバンス（GDEP Advance,Inc. 本社：東京都中央区 代表取締役CEO：飯野匡道 東証スタンダード 証券コード：5885 以下、ジーデップ・アドバンス）は、豊田通商株式会社（本店：愛知県名古屋市 代表取締役社長：今井斗志光 以下、豊田通商）と株式会社ユーラスエナジーホールディングス（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：諏訪部哲也 以下、ユーラスエナジー）が共同で推進している「宗谷グリーンデータセンターI（仮称）」に、PoC向けGPUテストドライブを提供することをお知らせします。
エージェントAIやデジタルツインといった拡大するAI利活用の進化を見据えた、高性能かつ省エネルギーなGPUクラウド基盤の検証環境を構築し、実運用に向けた検証を行って参ります。
なお、ジーデップ・アドバンスは、ユーラスエナジー、株式会社ネクスティ エレクトロニクス（以下、ネクスティ エレクトロニクス）とともに、総務省が実施する令和6年度補正予算「データセンター等の地方分散によるデジタルインフラ強靭化事業」に基づき、「データセンター等の特定電気通信施設整備事業」に係る間接補助事業者として、2025年9月25日付で採択されています。
背景
国内のAI市場は生成AIの登場を契機に急成長を遂げており、2028年度には約2.8兆円、うち生成AI市場だけでも1.7兆円規模に達すると見込まれています。（2023年度比12.3倍）
（※出典：富士キメラ総研「2025生成AI/LLMで飛躍するAI市場総調査」）
この急速な成長を背景に、大学・研究機関・産業界におけるAI利活用の本格化が進む一方で、以下のようなインフラ面の構造的課題が顕在化しています。
安定的かつクリーンな電力供給の制約
AI演算に要する電力量は年々増加しており、特に高密度GPUクラスタの安定稼働には数十～数百kWの電力供給が必要です。しかし、都市部に集中する既存データセンターでは、電源容量・コスト・再エネ導入の制約が大きく、AIインフラの持続的な拡張が困難になっています。特に再生可能エネルギーは出力の変動が大きく、GPUクラスタのような高負荷システムとの安定連携には、自営線直結や蓄電池等を活用した新たな供給スキームの確立が求められています。
高性能GPU演算基盤の不足
生成AIや大規模言語モデル（LLM）、自律型エージェントAIなどの進展により、GPU演算リソースへの需要が爆発的に増加しています。最新のLLMでは数十億～数千億のパラメータを扱うため、PoC段階でも数十のGPU、本番運用ではさらに大規模な演算能力が必要とされます。しかし、現状の国内環境では、このようなスケーラブルなGPUクラスタを柔軟かつ迅速に供給できる体制が整っておらず、研究開発から社会実装までのサイクルを阻害するボトルネックとなっています。
国産のAIインフラの分散性と強靭性の不足
現在、日本国内における主要なGPUリソースやAIインフラは首都圏のデータセンターに大きく依存しています。この一極集中構造は、災害・電力不足・地政学リスクなどによって一時的あるいは長期的にAI計算基盤が停止するリスクを内包しています。こうした状況は、AIを活用した社会基盤や産業基盤のレジリエンス（回復力）に対し重大な脅威となっており、BCM（事業継続マネジメント）の観点からも分散化・多拠点化が急務です。
