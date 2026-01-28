【ロクシタン】渋谷店に巨大ハンドクリームが出現。冬の手肌を保湿の“シア”で満たすハンドケアリチュアル体験も実施中。

ロクシタンジャポン株式会社

自然あふれる南仏オート・プロヴァンスの洗練された上質なライフスタイルを提案するロクシタンは、メゾン創設50周年を迎えた今年の1月にアイコン製品である「シア ハンドクリーム」を刷新。

それに合わせて、渋谷のスクランブル交差点に面するフラッグシップショップ・ロクシタン SHIBUYA TOKYOに、ビッグサイズの「シア ハンドクリーム」のディスプレイが登場しました。

さらに全国のロクシタン店舗にて、冬の乾燥で荒れやすい手肌のために、洗うところから指先のケアまで全てを高い保湿力を誇るシア配合のアイテムで叶える、４STEPのハンドケアリチュアル体験を本日より実施中です。

ぜひこの機会にぜひロクシタン店舗でシアのハンドケアをお試しください。

ロクシタン公式通販サイトURL：https://jp.loccitane.com/soap#handcare

保湿に優れる“シア”の高配合を叶える「カリテコンフォート」シリーズ

今年メゾン創設50周年の幕開けとして、「シア ハンドクリーム」を代表とするメゾンのアイコン「シア」シリーズが、デザインも新たに「カリテコンフォート」シリーズへと刷新しました。このシリーズは、高い保湿力を誇る“シア”が高配合されたボディケア・ハンドケアが揃います。

“シア “とは、シアの木の実の種子からとれる天然の保湿成分。オレイン酸やビタミンなどの美容成分を豊富に含み、人の皮脂に近く肌なじみが良いのが特徴です。シアは含有量が多いほどべたつきやすいとされていますが、ロクシタンの製品は長年の研究により、高保湿とさらりとした使用感を両立するベストな配合率を実現し、特に乾燥が厳しい冬の季節こそ頼もしいラインナップです。

中でも「カリテコンフォート シア ハンドクリーム」は、シアバターを贅沢にも20％配合した世界的ベストセラー。乾燥する手肌を保湿・保護しながらも、べたつかずさらりとなじむテクスチャーで愛される名品です。

過酷な乾燥にさらされる冬の手肌に。シアの４Stepのハンドケアリチュアル体験実施中。

過酷な乾燥で荒れやすい手肌のために。この冬ロクシタンが提唱するのは、４Stepのシアハンドケアリチュアル。４Stepは、ハンドウォッシュ→ハンドスクラブ→ネイルオイル→ハンドクリーム。洗うところから指先の仕上げまで、全てをシア配合のアイテムでケアするリチュアルは、過酷な環境でも美しくなめらかな上質手肌へ導きます。なめらかで心地よい感触やパウダリーで優しい香りに包まれるシアのハンドケアタイムは、癒しの時間へと昇華してくれます。

現在、このシアの４Stepのハンドケアリチュアルを全国のロクシタン店舗にて体験いただけます。各アイテムの効果的な使い方とともにシアのハンドケアを肌でお試しください。

【シア ハンドケアリチュアル体験】

実施期間：2026年1月28日（水）～2026年2月24日（火）

実施店舗：全国のロクシタン店舗

【ロクシタン SHIBUYA TOKYO 店舗情報】

住所：東京都渋谷区道玄坂2-3-1 渋谷駅前ビル 1階 各線渋谷駅 5（井の頭口）出口すぐ

TEL: 03-5428-1564

営業時間：10:00-21:00

URL：https://jp.loccitane.com/store?id=24OCST056

ロクシタンジャポン株式会社

光と色彩に満ちた南仏オート・プロヴァンスで誕生したメゾン ロクシタンは、2026年に創業50周年を迎えます。豊かな自然、ゆるやかな時の流れ、芸術、サヴォアフェール（職人の手仕事）。私たちのルーツを大切に守りながら、より力強く、より洗練された新しい美しさと贅沢をお届けします。