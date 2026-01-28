元プロサッカー選手・小野伸二さんが新アンバサダーに就任！“人生最後の英語学習”を掲げるNo.1オンライン英語コーチング「イングリード」1月28日（水）より新WEB CM公開

株式会社Morrow World

株式会社Morrow World（本社：福岡県福岡市、代表取締役: 諸澤 良幸）は、オンライン英会話コーチングサービス「イングリード」の新ブランドアンバサダーとして、元プロサッカー選手で「イングリード」ユーザー歴4年の小野伸二さんの就任を決定しました。また小野伸二さんを起用した新WEB CMを、2026年1月28日(水)より公開します。

近年、人的資本経営の義務化を背景に、企業には人材育成の在り方が改めて問われています。特に海外展開やグローバル取引を見据える企業においては、英語で業務対応ができる人材の確保・育成が急務となっており、採用に加え、既存社員のリスキリングとしての英語学習の重要性が高まっています。一方で、社会人の英語学習においては、継続や成果に課題を感じ、挫折を繰り返してきたという声も少なくありません。

当社は、こうした背景を踏まえ、「人生最後の英語学習」をコンセプトに、短期間で成果につなげる伴走型・オーダーメイドの英語コーチングを提供し、英語学習の在り方そのものを見直したいと考えています。

今回制作したＣＭでは、長年スポーツ界の第一線で活躍してきた小野さんが、自身の経験を交えながら、「なぜ今も英語を学び続けているのか」、そして「イングリードを選び続ける理由」を語ります。CM内では、現役時代の試合映像に加え、小野さんが実際にサッカーボールを使ってリフティングを披露するシーンも収録。「サッカーも英語も、正しい努力の積み重ねをすることが大事」というメッセージのもと、サッカーと英語、二つのフィールドを横断する小野伸二さんだからこそ語れるリアルな言葉が、学び続けるすべての人の背中を押す内容となっています。

■新CM概要

・タイトル ：「世界基準を知る男 小野伸二が選ぶ英語学習」篇 30秒/15秒

「小野伸二 驚きの成長実感」篇 30秒/15秒

「採用率0.3%の英語コーチによるリスキリング」篇 30秒/15秒

「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業に採択」篇 30秒/15秒

・公開日：2026年1月28日(水)

・出演：小野 伸二さん

・CMカット（一部抜粋）：

※No.1表記について：

2026年1月期 オンライン英語コーチングにおける市場調査

調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

調査期間：2026年1月5日～1月25日

調査手法：主要15社（当社調べ）への個別聞き取り調査

■撮影エピソード

撮影は、小野さんの穏やかでカジュアルなお人柄もあり、終始笑い声があふれ、明るく和やかな雰囲気で進行しました。また、小野さんは、ご自身のセリフに対してもストイックで、納得がいくまで真剣に繰り返し練習する場面もあり、真面目なプロ意識が際立つ現場となりました。サッカーボールを使ってリフティングをするシーンでは、小野さんの一番自然な笑顔が引き出され、「一番良い表情だった」と撮影チームの間でも話題になりました。また、撮影現場には、小野さんのイングリード専属コーチがサプライズで登場。突然の登場に、小野さんは驚いた様子を見せつつ、「今日一番良い画が撮れましたね」と笑顔で語っていました。

■CMインタビュー抜粋

【Q.イングリードをはじめたキッカケを教えてください。】

日本でプロサッカー選手をしていた田代 有三選手が、イングリードの受講をしていた時に共有してもらった内容が、自分に合っているんじゃないかな、こういう勉強をしたかったなと思えたというのがキッカケですね。

【Q.イングリードを受講して、特に自分に合っていると感じるところを教えてください。】

自分に合わせてくれたカリキュラムを作ってくださるということが自分に合っていると思いますし、人それぞれ勉強する時間帯が違うと思うんですけども、この時間の中でどれだけ成長できるかってことも含めて、色々と相談にのってくださって、本当に自分に寄り添ってくださっているのが本当に自分にとっては一番嬉しいです。

【Q.引退後に英語学習を始めた背景も含めて、今後の目標について教えてください。】

サッカーを通じて海外に行く機会があった際に、通訳を介さずに現地の選手へ直接インタビューをしたり、海外のさまざまな取り組みに積極的に関わったりすることも可能になってくると思うので、そういうところを目指したいなと思います。

【Q.夢や目標を追う大人に応援メッセージをお願いします。】

大人になっていろんなことを知ってしまいすぎると、いろんなことに制限がかかってしまうんですけども、自分が小さい頃から求めてきたその夢や目標というものが、時間をかければかけるほど近づいていくと思います。それは年を取ったと取らない関係なくやっぱり自分自身が動き出すか出さないかだと思いますので、一人一人が意識を持って自分の進むべき方向に行っていただき、夢を掴んだ時の達成感というものをみんな感じてほしいなと思います。

■出演者プロフィール

小野 伸二（おの しんじ）

1979年9月27日生まれ、静岡県出身の元プロサッカー選手。

13歳でU-16日本代表に選出されて以降、世代別代表・日本代表として活躍。1998年に浦和レッズでプロデビューし、フランスW杯に最年少で出場。フェイエノールトではUEFAカップ制覇に貢献し、日韓W杯でも日本のベスト16入りに貢献した。国内外のクラブを渡り歩き、卓越した技術で多くのファンを魅了。2023年に現役を引退し、2024年より北海道コンサドーレ札幌アンバサダーとして活動中。サッカー選手としてのキャリア晩年からイングリードを活用している経緯がある。

イングリードについて

オンラインに特化した英語コーチング

イングリードのオンライン英語コーチングは英語学習者の目的・レベル・苦手分野などを専属コーチが分析した上で、一人ひとりに合ったカリキュラム作成と教材選定に加え、スケジュールから学習進捗までを管理し、無駄なく最短で英語力の向上を目指していくサービスです。提供形態をオンラインに特化することで無駄なコストを抑え、受講する場所にとらわれずリーズナブルで高品質なサービスを提供しています。

*2026年1月28日に新しいロゴにリニューアルいたしました。

株式会社Morrow Worldについて

「Leading challenge for the world／世界への挑戦をリードする」をミッションに掲げ、教育分野に特化した事業を展開。2015年の設立以来、オンライン英語コーチングや海外留学エージェント事業を中心に、多くの学習者・挑戦者の海外・キャリア形成を支援してきました。2023年からは、学研教室オーストラリアを運営するMorrow World Consulting Pty Ltd.のグループ法人として、日本国内での事業展開も担っています。

株式会社Morrow World

・会社名：株式会社Morrow World

・所在地：東京都港区新橋2-18-2 グラディート汐留ビアンコ3階

・設立：2015年11月

・代表者：代表取締役社長 諸澤 良幸

・拠点：東京、大阪、福岡、シドニー

・事業内容：英語コーチング事業 / 海外留学エージェント事業 / 海外情報サイト運営事業 / スポーツ関連教育事業 / オーストラリア学研教室MFCグループ事業

・関連会社：Morrow World Pty Ltd.（オーストラリア法人）、Morrow World Consulting Pty Ltd.（オーストラリア法人）

提供サービス

英語コーチング事業【ENGLEAD】

